Top 7 metaverse games om in 2023 in te investeren

Metaverse gaming wordt steeds uitgebreider en geavanceerder. De technologie verbindt spelers met nieuwe verdienmogelijkheden en nieuwe methoden om meeslepende landschappen online te verkennen, waardoor ze tot de meest gewilde investeringsmogelijkheden behoren die er zijn.

In dit artikel worden de allerbeste metaverse games besproken en geëvalueerd op basis van hun investeringspotentieel:

Metacade (MCADE) Axie Infinity (AXS) Gods Unchained (GODS) Decentraland (MANA) Enjin (ENJ) The Sandbox (SAND) Star Atlas (ATLAS)

1. Metacade (MCADE)

De beste investeringsmogelijkheid voor alle metaverse games in 2023 is Metacade . Metacade bouwt de grootste arcade op de blockchain en biedt een scala aan verschillende arcade-achtige games die allemaal play-to-earn (P2E) mechanisme hebben. Spelers kunnen meedoen aan PvP-toernooien en financiële beloningen verdienen door eindeloze levels te doorlopen in deze klassieke arcade titels.

Daarnaast wordt Metacade een centrale hub voor de hele GameFi gaming community. Het platform biedt een plek om andere gamers te ontmoeten en de nieuwste trends te ontdekken, en spelers worden beloond met MCADE-tokens voor het bijdragen van nuttige informatie aan de community.

Metacade is in de kern op de community gericht. De community heeft toegang tot betaalde bèta gaming test klussen, waardoor eventuele bugs kunnen worden ontdekt en de gameplay kan worden geoptimaliseerd voordat nieuwe games officieel worden uitgebracht.

Metacade-gebruikers kunnen een uniek inzicht krijgen in het game-ontwikkelingsproces en krijgen een springplank om een carrière in Web3 te starten.

Waarom zou je MCADE kopen?

Metacade ondersteunt de ontwikkeling van metaverse gaming rechtstreeks via haar Metagrants programma. Metagrants worden toegekend aan de meest populaire blockchain games, die kunnen helpen om het algemene niveau van innovatie in de GameFi-sector te stimuleren.

Het MCADE-token is ook gloednieuw en trok onlangs tijdens de presale $1,12 miljoen aan investeringen aan in slechts drie weken tijd. MCADE kost momenteel slechts $0,01 per token en kan in 2023 stijgen tot meer dan $1, wanneer de Metacade volledig is ontwikkeld.

2. Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity (AXS) is een digitaal verzamelkaarten game gebouwd op de Ethereum blockchain. Axies zijn unieke virtuele huisdieren met verschillende vaardigheden, statistieken en achtergrondverhalen. Spelers kunnen deze dieren verzamelen en hun niveau verbeteren terwijl ze verder komen in het spel.

De Axie Infinity metaverse game wordt beschreven als een kruising tussen Pokémon en Tamagotchi. Net als beide eerdere games, heeft Axie Infinity bewezen enorm populair te zijn onder liefhebbers van gaming van over de hele wereld. In oktober 2021 trok Axie Infinity meer dan 2 miljoen dagelijkse gebruikers, waardoor het een van de meest gebruikte gedecentraliseerde applicaties (dApps) op de blockchain is.

Axie Infinity was een van de eerste games die non-fungible tokens (NFT’s) gebruikte om een op blockchain gebaseerd game te maken. In alle opzichten heeft Axie Infinity de GameFi-beweging populair gemaakt toen deze in 2018 werd gelanceerd, en het AXS-token is sindsdien een top 50 cryptocurrency geworden op basis van marktkapitalisatie.

Waarom zou je AXS kopen?

Axie Infinity is een van de originele blockchain games en is ontwikkeld met een uniek ontwerp. De Ronin-brug is een Ethereum side chain die speciaal is gebouwd voor Axie Infinity om de compatibiliteit van de game met de blockchain te verbeteren.

Na verloop van tijd zal het AXS-token naar verwachting volledig herstellen van de dieptepunten op de bearmarkt. De prijs van AXS is momenteel $6,31, met een recordhoogte van $166 – het AXS-token heeft het potentieel om deze hoogtepunten in de loop van de tijd terug te winnen, waardoor het de op een na beste metaverse game is om in 2023 in te investeren.

3. Gods Unchained (GODS)

Gods Unchained is een online strategie game waarin spelers NFT’s ruilen, hun kaartgame upgraden en tegen andere spelers strijden om de overwinning. De Gods Unchained metaverse-game maakt gebruik van play-to-earn mechanica om spelers financiële beloningen te geven wanneer ze veldslagen winnen en hun arsenaal aan NFT’s uitbreiden.

Het project wordt geleid door een ervaren team, met onder andere Chris Clay, voormalig Game Director bij Magic: The Gathering Arena (MTGA). Gods Unchained werkt op een vergelijkbare manier als MTGA, behalve met de extra voordelen van digitale activa in eigen bezit en geïntegreerde financiële beloningen voor spelers.

Gods Unchained heeft een aanzienlijke aanhang getrokken sinds de ontwikkeling in 2018 begon. De game heeft miljoenen individuele ruilkaarten verkocht en lanceerde in november 2021 een native token voor het platform, GODS.

Waarom zou je GODS kopen?

Gods Unchained is een gevestigde metaverse game met een relatief nieuw token. Het GODS-token werd gelanceerd aan het einde van de bullmarkt in 2021, dus de huidige prijs van $0,1997 geeft de waarde niet nauwkeurig weer.

Naarmate de bredere cryptomarkt zich herstelt voor de volgende bullmarkt, zou GODS aanzienlijk kunnen stijgen en prijs ontdekking kunnen invoeren. Het is bekend dat bullmarkten parabolische stijgingen produceren voor nieuwe tokens – GODS zal profiteren van deze eerste uitbarsting en heeft de extra zekerheid dat het al een veelgebruikt metaverse game is.

4. Decentraland (MANA)

Decentraland is een metaverse game waarmee gebruikers digitale percelen kunnen kopen en unieke applicaties en ervaringen kunnen bouwen. Het MANA-token wordt gebruikt als ruilmiddel op het Decentraland-platform, waardoor spelers de mogelijkheid krijgen om LAND-tokens te verwerven – unieke NFT’s die percelen virtueel onroerend goed vertegenwoordigen.

Gebruikers kunnen bouwen wat ze maar willen op hun gekochte LAND, inclusief kunstgalerijen, cursussen, vergaderruimten en bijna alles wat maar kan worden bedacht. Creaties kunnen op verschillende manieren worden verkend en er kan geld mee worden verdiend, aangezien gebruikers volledige controle hebben over hun activa op het Decentraland platform.

Decentraland stimuleert de uitbreiding van metaverse games door user-generated content (UGC) aan de basis van de game te ondersteunen. Het platform stelt iedereen in staat om digitale activa in de metaverse te kopen en verkopen, waardoor de toetredingsdrempels voor digitaal onroerend goed worden verminderd en een verbeterde gebruikerservaring wordt aangemoedigd door meer persoonlijke controle.

Waarom zou je MANA kopen?

Decentraland kan helpen om de acceptatie van metaverse-technologie te vergroten vanwege de unieke mechanica. Het platform kan individuele makers van inhoud en bedrijven die virtuele ervaringen willen creëren, van dienst zijn. Dit maakt gloednieuwe manieren mogelijk om via internet met andere mensen te communiceren, die in de loop van de tijd steeds populairder zouden kunnen worden.

Het MANA-token kost momenteel $2,00 en lijkt op dit niveau ondergewaardeerd. Experts voorspellen aanzienlijke winsten voor MANA in de komende jaren naarmate de metaverse op grotere schaal wordt toegepast, waardoor het de vierde beste metaverse game wordt om in 2023 in te investeren.

5. Enjin (ENJ)

Enjin (ENJ) is een op blockchain gebaseerd platform dat de ontwikkeling van metaverse games mogelijk maakt. Het platform heeft tot doel het creëren, beheren en verhandelen van in-game digitale activa toegankelijker te maken. Iedereen kan eenvoudig NFT’s maken op Enjin, aangezien het project een reeks tools biedt om het proces eenvoudig en intuïtief te maken.

Enjin biedt ook enkele unieke functies die speciaal zijn ontwikkeld om de gebruikerservaring in metaverse-games te verbeteren. ENJ-tokens zijn vergrendeld in NFT’s die op het platform zijn gemaakt, wat dient om gamers onmiddellijke liquiditeit te bieden. Deze functie maakt directe transacties tegen lage kosten mogelijk.

Waarom zou je ENJ kopen?

GameFi blijft in populariteit groeien en NFT-technologie blijft de basis van de industrie. Enjin kan helpen om de gebruikerservaring voor veel blockchain-games te optimaliseren door de transactiesnelheid en transparantie van NFT’s in veel verschillende blockchain-games te verbeteren, wat het een aanzienlijke waarde geeft in het bredere GameFi-ecosysteem.

Het ENJ-token is momenteel geprijsd op $0,247987 – een daling ten opzichte van het hoogste punt ooit van $4,82. Enjin Network zal naar verwachting zijn ecosysteem van games uitbreiden, en het ENJ-token zal daardoor profiteren van de grote vraag en de stijgende prijs. ENJ is een topproject om in te investeren, omdat het de groei van metaverse games rechtstreeks ondersteunt.

6. The Sandbox (SAND)

Met The Sandbox kunnen gebruikers hun eigen digitale wereld creëren en een groot aantal game-ervaringen verkennen die door andere spelers zijn gemaakt. In tegenstelling tot andere metaverse games die zich richten op gevechten en actieve gameplay, moedigt The Sandbox spelers aan om het landschap te verkennen, verhalen te vertellen met vrienden en hun eigen werelden te bouwen.

The Sandbox richt zich op UGC en maakt het bouwen van games toegankelijker voor iedereen. Gebruikers kunnen games maken met weinig tot geen programmeerervaring, wat kan helpen om het innovatieniveau in game-ontwikkeling in de loop van de tijd te verhogen.

The Sandbox wordt vergeleken met Minecraft vanwege de focus op UGC. Minecraft is de meest populaire pc-game aller tijden, wat de wijdverspreide vraag weerspiegelt naar het soort ervaring dat The Sandbox biedt.

Waarom zou je SAND kopen?

SAND is het ruilmiddel waarmee gebruikers game activa op het platform kunnen kopen en verkopen. The Sandbox is een populaire metaverse game die in maart 2022 meer dan 2 miljoen actieve gebruikers aantrok en het platform zal naar verwachting in de loop van de tijd blijven groeien.

Voor de prijs van $0,413 wordt verwacht dat SAND de komende jaren aanzienlijk in waarde zal groeien. Om deze reden is het een van de beste metaverse projecten om in 2023 in te investeren.

7. Star Atlas (ATLAS)

Star Atlas is een futuristische metaverse game die zich afspeelt in de ruimte. De metaverse maakt gebruik van Unreal Engine, die helpt bij het leveren van filmische graphics die spelers kunnen overspoelen in een verbluffende 3D-wereld. Spelers kunnen het universum verkennen en nieuwe uitdagingen aangaan, maar ook hele steden bouwen met aangekochte percelen en verhandelbare activa.

NFT’s kunnen worden gekocht, verkocht en geüpgraded met behulp van het ATLAS-token. Verhandelbare items zijn onder meer een ruimteschip, bemanningsleden, land percelen en andere items die kunnen worden gebruikt om de game-ervaring te verbeteren. De game maakt gebruik van P2E-mechanica om alle spelers beloningen met financiële waarde te bieden.

Waarom zou je ATLAS kopen?

Star Atlas werd gelanceerd in 2021 en is sindsdien een grote naam geworden binnen de metaverse gaming. Het platform heeft een unieke ervaring die spelers onderdompelt in de ruimte, met een boeiende verhaallijn en geavanceerde graphics naast geïntegreerde financiële beloningen.

ATLAS zal naar verwachting aanzienlijk in waarde groeien ten opzichte van de huidige prijs, $0,00292817. Het is absoluut een van de beste metaverse games om naar te kijken in 2023, aangezien een investering op dit prijsniveau in de loop van de tijd grote opbrengsten kan opleveren.

Metacade: de beste metaverse game om in 2023 te investeren

De MCADE-token presale was tijdens de bètafase extreem snel uitverkocht. De prijs van MCADE begon bij $0,008 en stijgt geleidelijk naar $0,02 in de loop van de presale. Aangezien Metacade het potentieel heeft om de komende jaren een van de grootste crypto gaming projecten te worden, zou de presale van MCADE de grootste investeringsmogelijkheid van 2023 kunnen zijn.

