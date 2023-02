Eén ding is duidelijk: verouderde game titels zullen in de toekomst niet kunnen tippen aan metaverse crypto projecten. De combinatie van geavanceerde game-ervaringen met geïntegreerde opties voor snel geld verdienen is ronduit revolutionair en heeft geleid tot een aantal stijgende prijsvoorspellingen voor topprojecten in de ruimte.

De prijsvoorspellingen van Metacade (MCADE) en Decentraland (MANA) zien er uitstekend uit voor 2023. De vraag welke hoger zal eindigen, MCADE of MANA?

Enkele van de beste mogelijkheden voor snel geld verdienen op dit moment zijn metaverse gaming-projecten

De beste metaverse crypto-tokens hebben de afgelopen jaren serieuze opties voor snel geld verdienen gepresenteerd. Decentraland (MANA) steeg meer dan 200x vanaf de lanceringsdatum tot zijn hoogste punt ooit (ATH) in 2021. Nu lijkt een gloednieuwe metaverse crypto genaamd Metacade , nu in de vroegste investeringsfase, klaar om een soortgelijke stap te zetten in de komende jaren.

De MANA prijsvoorspelling begint er optimistischer uit te zien nu de bredere cryptocurrency markt begint te herstellen van een langdurige bearish trend. Door deze trend daalde de MANA prijsvoorspelling aanzienlijk, waarbij het MANA-token 90% van zijn waarde verloor ten opzichte van zijn ATH.

Metacade daarentegen ziet er de komende maanden extreem optimistisch uit. Het MCADE-token lanceerde onlangs zijn presale evenement, dat in extreem korte tijd meer dan $5,1 miljoen aan investeringen heeft aangetrokken.

MCADE lijkt rijp uit om na het einde van de token presale grote kansen voor snel geld verdienen te presenteren – maar hoe hoog kan het gaan? Zal het MANA kunnen vervangen als een van de meest waardevolle metaverse crypto projecten in Web3?

Wat is Decentraland (MANA)?

Decentraland is een enorme virtual reality-metaverse waarmee gebruikers digitaal onroerend goed kunnen kopen en verkopen. De percelen die in Decentraland kunnen worden gekocht, zijn volledig aanpasbaar, wat betekent dat gebruikers elke gewenste digitale ervaring kunnen creëren binnen de virtual reality-kaart.

Decentraland is een toonaangevend metaverse crypto project geworden vanwege de focus op door gebruikers gegenereerde inhoud ( UGC ). De wereld is verdeeld in districten, waardoor iedereen toegang heeft tot een breed scala aan verschillende ervaringen, waaronder gokken in Las Vegas-stijl, NFT-kunstgalerijen en play-to-earn.

Decentraland prijsvoorspelling 2023: zal MANA $2 bereiken?

De prijsvoorspelling van MANA voorspelt een trendomkering in de komende maanden. Hoewel MANA na een aanzienlijke prijsdaling ver onder de grens van $1 is beland, plaatst de MANA prijsvoorspelling het weerstandsniveau van $2 als een belangrijk koersdoel voor het jaar.

Wat is Metacade (MCADE)?

Metacade bereidt zich voor om de meest opwindende on-chain arcade te worden. Het is een metaverse crypto-platform dat een groeiend scala aan opwindende play-to-earn ervaringen zal bieden, naast boeiende verdien mechanismen die het platform enorm populair zouden kunnen maken bij Web3-gebruikers.

Een belangrijk doel van het Metacade project, dat volledig door de community wordt aangestuurd, is om een bruisend, sociaal centrum te worden voor alle gamers en crypto-enthousiastelingen. Het is bedoeld om loyale makers van content te belonen, vacatures aan te bieden bij gebruikers en de toekomst van blockchain-gaming direct tijdens de ontwikkeling ervan te financieren.

Metacade heeft een ongelooflijk potentieel voor toekomstige groei en snel geld verdienen. Als een alomvattend metaverse crypto-platform dat gebruikmaakt van blockchain-technologie, is het goed gepositioneerd om verbeterde gebruikerservaringen te bieden in vergelijking met de huidige gaming industrie – een sector die dringend aan een opschudding toe is.

Hoe werkt MCADE?

Metacade zal zijn gebruikers zowel informele als competitieve spelervaringen bieden. Gebruikers kunnen solo spelen, door levels gaan en proberen de hoogste scores van de arcade te verslaan, of zelfs deelnemen aan toernooien met betaalde toegang om kans te maken op genereuze MCADE-prijzen.

Bovendien heeft Metacade een geavanceerde incentivestructuur om een toonaangevende hub voor GameFi alpha te creëren. Gebruikers kunnen MCADE-tokens verdienen in ruil voor het simpelweg delen van hun inzichten, het plaatsen van game beoordelingen en interactie met andere gebruikers, waarbij makers van content direct worden beloond voor hun bijdragen.

Voor gebruikers die een carrière in Web3 willen beginnen, zal de work-to-earn functie van Metacade een onschatbare service bieden. Vanaf 2024 zal Metacade een crypto jobboard opnemen voor fulltime vacatures. Voorafgaand hieraan zal het project er ook op gericht zijn om parttime klussen voor snel geld verdienen en mogelijkheden voor het testen van games aan te bieden waar gebruikers een inkomen kunnen verdienen dat in crypto wordt betaald.

Metacade prijsvoorspelling 2023: zal MCADE $1 bereiken?

De unieke set functies van Metacade maakt het een goed gedefinieerd en uitgebreid metaverse crypto-platform. Het biedt een breder scala aan diensten dan de overgrote meerderheid van GameFi-projecten. Hierdoor speculeren velen dat het een top 3 metaverse zou kunnen worden op het gebied van marktkapitalisatie.

2023 ziet er dus uit als het jaar waarin MCADE een vlucht begint te nemen. Het Metacade-platform wordt gelanceerd voor het grote publiek, de presale wordt voltooid en het MCADE-token wordt beschikbaar gesteld op exchanges. Met dat in gedachten zou MCADE 50x winst kunnen boeken en snel de grens van $1 kunnen bereiken.

MCADE vs MANA prijsvoorspelling: welke zal meer groeien?

Hoewel de MANA prijsvoorspelling de afgelopen jaren bullish was, lijkt het onwaarschijnlijk dat deze de verwachte stijging voor MCADE zal overwinnen. De MANA prijsvoorspelling voorspelt 4x winst voor Decentraland, terwijl MCADE naar verwachting minimaal 50x rendement zal opleveren.

Na verloop van tijd zou Metacade kunnen wedijveren met de beste metaverse crypto projecten die er zijn. Ga voor snel geld verdienen naar de Metacade website en koop zoveel mogelijk MCADE-tokens voor het einde van de presale. De prijs zal tijdens de presale van Metacade stijgen van $0,008 naar $0,02, en experts verwachten dat deze in 2023 zal stijgen naar $0,20.