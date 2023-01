Tron prijsvoorspelling: TRX en MCADE zijn klaar om te stijgen in 2023. Is dit een goed moment om te investeren in crypto?

De prijsvoorspelling van Tron (TRX) ziet er goed uit voor de toekomst en nu zou een goed moment kunnen zijn om in het token te investeren. Een gloednieuw project genaamd Metacade (MCADE) is misschien wel het best presterende token voor de komende jaren.

Volgens recente rapporten is het winstpotentieel van MCADE veel hoger dan de prijsvoorspelling van Tron, wat betekent dat het nu een goed moment is om te investeren in crypto voordat de prijzen beginnen te stijgen.

Metacade lijkt de beste crypto aankoop in 2023

De crypto markt kan in 2023 beginnen aan te trekken, met Tron en Metacade klaar om te knallen wanneer de onvermijdelijke trend omkering zal plaatsvinden. In 2022 waren er over de hele linie prijsverlagingen, waarbij veel altcoins meer dan 90% van hun waarde verloren. Deze twee tokens zijn echter goed gepositioneerd voor de toekomst en het is nu een goed moment om te investeren in crypto.

“Koop in de dip!” is een veelgebruikt gezegde in Web3. Op de dieptepunten van de bearmarkt hebben beleggers die investeren in crypto die investeren in crypto het grootste rendementspotentieel, wat een belangrijke reden is waarom het nu een goed moment is om te investeren in crypto, zowel TRX als MCADE. Hoewel TRX al een tijdje bestaat, is MCADE een gloednieuw GameFi-platform dat de afgelopen weken veel belangstelling heeft getrokken.

Tijdens de eerste presale fasen van MCADE werd in iets meer dan negen weken $3,5 miljoen aan financiering opgehaald. Het project heeft ook zijn aanhang op sociale media verdubbeld en zal waarschijnlijk een van de leiders binnen de blockchain-gaming ruimte worden.

Wat is Metacade (MCADE)?

Metacade is de eerste door de community bestuurde arcade en het grootste platform in zijn soort dat te vinden is in Web3. Het zal veel verschillende play-to-earn games aanbieden, met als doel een centrale hub te worden voor alles wat met GameFi te maken heeft.

Het project biedt geavanceerde mechanica voor het verdienen van cryptovaluta en een groot aantal unieke functies. Gebruikers hebben toegang tot enkele van de meest waardevolle alfa in blockchain-gaming, inclusief de nieuwste trends en tips om het meeste uit de speelervaring te halen.

Metacade wil ook de uitbreiding van de GameFi-sector ondersteunen. Met het Metagrants programma kunnen game-ontwikkelaars investeringsvoorstellen indienen bij de community, die zal stemmen om te beslissen welke nieuwe games het beste zijn. De ontwikkelaars die de meeste stemmen behalen, ontvangen financiering in een vroeg stadium, om de ontwikkeling van een nieuwe arcade titel te ondersteunen.

Hoe werkt MCADE?

Metacade’s play-to-earn arcade biedt zowel casual als competitieve gameplay. Gamers kunnen MCADE-tokens verdienen door eindeloze levels te doorlopen en te proberen hun hoogste score te verbeteren of door het tegen andere gebruikers op te nemen in toernooien met betaalde toegang die worden georganiseerd door Metacade.

Daarnaast zal Metacade gebruikers belonen voor hun bijdrage aan de community. De create-to-earn functie stimuleert het maken van content op het platform, waaronder game beoordelingen, interacties met andere gebruikers of het delen van de nieuwste informatie over de blockchain-gaming ruimte.

Metacade introduceert ook een functie voor het creëren van banen genaamd work-to-earn. Dit zal zijn community verbinden met betaalde mogelijkheden in Web3, variërend van parttime tot fulltime functies. Gebruikers kunnen solliciteren naar korte klussen, freelance rollen of fulltime functies wanneer het crypto jobboard in 2024 live gaat.

Zal MCADE $5 bereiken in 2025?

In 2023 zal het Metacade platform zijn games aan de community gaan aanbieden, en het MCADE-token zal na de IDO ook worden gelanceerd op gedecentraliseerde uitwisselingen (DEX’s). Dit zal naar verwachting de vraag naar MCADE stimuleren, waarbij experts de komende jaren enige bullish prijsactie voorspellen.

De MCADE presale is een goed moment voor diegenen die zich afvragen of het nu een goed moment is om te investeren in crypto, aangezien de prijs waarschijnlijk nooit meer zo laag zal zijn. Tegen 2025 zou MCADE $5 kunnen bereiken, wat een 250x prijsstijging zou zijn vanaf het einde van de presale. Dit soort prijsactie is vergelijkbaar met de winsten van andere grote GameFi-platforms, zoals The Sandbox in 2021, en Metacade lijkt op grote schaal te volgen.

Wat is Tron (TRX)?

De prijsvoorspelling van Tron is niet zo optimistisch als die van Metacade, aangezien het platform al enkele jaren bestaat. Desondanks is Tron een toonaangevend layer 1 blockchain -netwerk dat een groot aantal transacties kan ondersteunen tegen lage kosten voor gebruikers, dus het project is goed gepositioneerd voor de komende jaren.

Tron prijsvoorspelling: bereikt TRX $0,50 in 2025?

De Tron-prijsvoorspelling voorspelt nieuwe all-time highs voor Tron in 2025. Het TRX-ecosysteem blijft groeien, met meer nieuwe projecten in de Tron-ruimte. Er wordt verwacht dat er na het halving event van Bitcoin in 2024 weer een crypto bullmarkt zal plaatsvinden, die meer gebruikers naar het ecosysteem van TRX zou moeten trekken.

In 2025 is de Tron prijsvoorspelling $0,50. Dit zou een 10x winst zijn ten opzichte van het huidige prijsniveau, wat het nu een goed moment maakt om in Tron te investeren.

Is het nu een goed moment om in MCADE te investeren?

De MCADE presale is een goed moment om te investeren, dat is zeker. De prijs lijkt omhoog te schieten aan het einde van de presale en de huidige prijs zal waarschijnlijk klein lijken in vergelijking met de toekomstige waarde van MCADE. Metacade heeft een enorm potentieel voor de toekomst en de Tron prijsvoorspelling is ook bullish, dus dit is een goed moment om te investeren in crypto.

De prijs voor MCADE stijgt echter van $0,008 naar $0,02 in de loop van de presale. beleggers die investeren in crypto die investeren in crypto hebben een beperkte tijd om MCADE tegen de laagst mogelijke prijs te kopen, aangezien de waarde van MCADE elke keer dat een financieringsronde uitverkocht is, wordt verhoogd. Doe snel mee voordat het te laat is, want Metacade lijkt klaar om te knallen in 2023 en daarna.

