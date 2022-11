Verwachte crypto-besmetting, want de FTX-crisis is nog niet voorbij

Ik word een beetje ziek van het woord ‘besmetting’.

Desalniettemin lijkt het erop dat het B-woord weer komt voor de ruimte voor digitale activa. Inmiddels zijn we bekend met de ineenstorting van FTX, een van ’s werelds grootste cryptocurrency-exchanges.

Maar het is nog lang niet voorbij.

LUNA schiep het precedent

Hoewel de crash hier niet te vergelijken is met de beruchte doodsspiraal van UST en LUNA (om mijn PTSS op te frissen), laat dat schandaal wel zien hoe verreikend de tentakels van zo’n plotseling kapitaalverlies kunnen veroorzaken.

UST was $18,6 miljard waard en LUNA $29,7 miljard aan de vooravond van de Terra-meltdown in mei. Binnen een paar dagen waren die cijfers nul. FTX, aan de andere kant, kijkt naar verluidt naar een balansgat van $8 miljard.

De cijfers zijn dus niet echt vergelijkbaar, maar het domino-effect zou dat wel kunnen zijn. Talloze bedrijven raakten verstrikt in de Terra-crash door UST op hun balansen te houden en door te veel blootgesteld te zijn aan andere crypto-activa, die allemaal vielen in de nasleep van het schandaal.

We zagen Celsius faillissement aanvragen, met een schuld van 4,7 miljard dollar aan meer dan 100.000 schuldeisers. Voyager Digital, een andere cryptoleningfirma, had ook meer dan 100.000 schuldeisers aan de haak – zij het voor een lager bedrag van $1,3 miljard.

Dan was er Three Arrows Capital, dat 3,5 miljard dollar schuldig was aan 27 verschillende bedrijven. Ik zou kunnen doorgaan, maar je begrijpt mijn punt. De crypto-industrie was veel te incestueus, met bedrijven die delen van andere bedrijven in handen hadden, ondanks dat ze allemaal aan hetzelfde systeemrisico waren blootgesteld.

Achteraf leest het allemaal als een waarschuwend verhaal voor risicobeheer en diversificatie. Hoe cryptobedrijven dachten dat het verstandig was om hun eigen staatsobligaties, activa en welke andere liquiditeit dan ook die ze hadden te verhandelen op dezelfde zeer volatiele activaklasse waaraan hun bedrijf al was blootgesteld, is mij een raadsel.

Maar dat deden ze wel, en het domino-effect volgde.

Wie wordt blootgesteld aan FTX?

De vraag is nu: wie is blootgesteld aan FTX?

Men hoopt dat de industrie een lesje heeft geleerd van Terra en daarom deze keer voorzichtiger is. Aan de andere kant, de keerzijde is dat FTX leek alsof ze zo veilig mogelijk waren: fondsen werden daar opgeslagen in stablecoins en fiat – niet alleen zeer volatiele cryptocurrencies.

Net zoals degenen die het slachtoffer werden van UST dachten dat het een stabiel activum was gekoppeld aan $1, zijn er mensen die verblind werden door FTX, simpelweg hun geld op de beurs achterlatend in fiat-valuta.

We weten nu dat Sam Bankman-Fried andere ideeën had en deze fondsen naar zijn zusterhandelsfirma Alameda Research stuurde, na een reeks slechte investeringen en leningen die werden teruggevorderd. Ironisch genoeg werden deze leningen waarschijnlijk teruggevorderd in de nasleep van de LUNA-crash, toen geschrokken investeerders op alle mogelijke manieren hun cryptogeld probeerden te bemachtigen.

Bedrijven beginnen nu al te wankelen. BlockFi, nog een andere crypto-geldschieter, stopte opnames en gaf een verklaring af waarin stond dat de schade enorm was.

“We hebben een aanzienlijke blootstelling aan FTX en aanverwante bedrijfsentiteiten die verplichtingen aan ons omvatten door Alameda, activa die worden aangehouden op FTX.com en niet-opgenomen bedragen van onze kredietlijn met FTX.US,” verklaarde BlockFi.

Ze hadden in juli een deal getekend met FTX voor een doorlopende kredietfaciliteit van $400 miljoen. Het is moeilijk om ze te zien herstellen na het pauzeren van opnames – waarvan we inmiddels weten dat het de doodstraf is.

Het geld gaat eigenlijk verder dan agressieve cryptobedrijven. Sequoia Capital, SoftBank en Tiger Global, die zo groot en saai zijn als traditionele investeerders maar kunnen, zijn allemaal verbrand.

“Op basis van ons huidige inzicht, markeren we onze investering tot $0,” zei Sequoia in een notitie aan LPs. Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat dit een eerlijke beslissing is.

SoftBank zou naar verluidt $100 miljoen hebben verloren, terwijl Tiger Global blijkbaar $38 miljoen heeft verloren.

I was let go by Sequoia Capital today. Buck had to stop somewhere. I was the 27 year old associate responsible for copying and pasting revenue and profit numbers from a spreadsheet in the FTX data room into a PowerPoint slide in an investment memo as diligence — Kyle Russell (@kylebrussell) November 10, 2022

Een snelle blik op de onderstaande afbeelding zou je alles moeten vertellen wat je moet weten:

Hoe nu verder

Zoals ik al zei, verwacht ik niet dat dit een zo ernstige liquiditeitscrisis zal zijn als LUNA. Maar het zou waanvoorstellingen zijn om geen verdere pijn te verwachten – en dat omvat enkele sombere aankondigingen die uit het niets zullen komen. Er zullen bedrijven in deze puinhoop terechtkomen die mensen zullen verrassen.

10 miljard dollar is ontzettend veel geld. Het kan niet verdwijnen zonder weerkaatsing elders. Hopelijk is de schade zo minimaal als gehoopt, gezien de lessen die uit het LUNA-fiasco zijn getrokken.

Maar uiteindelijk zal dit CEO’s en treasurymanagers er zeker van overtuigen om hun kapitaal verstandig toe te wijzen, ijverige stresstests uit te voeren, voldoende aandacht te besteden aan diversificatie en gewoon…verstandig te zijn.

Het moet wel, toch?