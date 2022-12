Waarom heeft de Grayscale Bitcoin Trust korting een recordhoogte bereikt?

Belangrijkste punten

Grayscale is het grootste Bitcoin-fonds ter wereld

Korting op onderliggende waarde (Bitcoin) heeft recordniveaus bereikt en overschrijdt 50%

Bezorgdheid over reserves, hogere vergoedingen en andere hindernissen verklaren de korting, die waarschijnlijk niet snel zal sluiten

De korting op de intrinsieke waarde van de Grayscale Bitcoin-trust is ongekend hoog. De korting ging kort voorbij de 50%, voordat hij iets terugtrok tot waar hij momenteel op 48,8% zit.

Dit komt van de rug van de SEC die haar redenen opnieuw bevestigt voor het weigeren van de aanvraag van Grayscale om de trust om te zetten in een op de beurs verhandeld fonds.

De Grayscale Bitcoin Trust is het grootste Bitcoin-fonds ter wereld, maar het heeft zelden op hetzelfde niveau gehandeld als de onderliggende waarde, Bitcoin. De bovenstaande grafiek laat zien dat het tot dit jaar tegen een premie handelde sinds de lancering in vergelijking met Bitcoin.

Met dit fonds kunnen geaccrediteerde beleggers blootstelling aan Bitcoin verwerven zonder zich zorgen te hoeven maken over het opslaan of beheren van hun bezit. Het werd voorheen tegen een premie verhandeld toen de vraag naar aandelen enorm steeg, met instellingen die Bitcoin-blootstelling wilden. Dit gemak brengt echter een vergoeding met zich mee – en een vrij forse vergoeding van 2%.

De vraag naar Grayscale daalt in 2022

Sinds maart worden de Grayscale-aandelen met korting verhandeld ten opzichte van Bitcoin. Het fonds heeft $10,7 miljard aan beheerd vermogen, een forse daling van 65% in het afgelopen jaar, als gevolg van het bloedbad op de cryptomarkten.

Maar de korting op Bitcoin betekent dat aandeelhouders twee keer zo hard worden geraakt.

“Het feit dat de Bitcoin Trust van Grayscale nu met bijna 50% korting wordt verhandeld, is gewoon verschrikkelijk voor houders van GBTC. Het benadrukt echt de enorme verschillen in structuurkwaliteit tussen verschillende investeringsvehikels,” vertelde Bradley Duke, co-CEO bij ETC Group, vorige week aan CoinDesk.

Een daling van de instroom is te danken aan de grotere concurrentie, aangezien veel concurrerende fondsen zijn gelanceerd, vooral in Europa, evenals meerdere aanmeldingen voor Bitcoin ETF’s in de VS. De korting is ook omdat investeerders hun bezit niet kunnen inwisselen voor Bitcoin in de trust, maar al die tijd een vergoeding van 2% in rekening wordt gebracht.

Deze factoren zijn echter meestal afgestompt door arbitragehandelaren die profiteren van de dichotomie in prijzen. Maar de gebeurtenissen van dit jaar hebben dat ook verminderd.

Bezorgdheid over de reserves van Grayscale

De afgelopen maand is de bezorgdheid in de markt toegenomen dat het moederbedrijf van Grayscale, Digital Currency Group (DCG), mogelijk faillissement aanvraagt. Dit komt door de problemen rond cryptobroker Genesis, waarvan het moederbedrijf ook DCG is.

Genesis heeft ontkend dat ze op korte termijn faillissement zullen aanvragen, maar het bedrijf was verstrikt in de ineenstorting van FTX en ondergaat momenteel een herstructurering. Genesis stopte de opnames op 15 november.

Deze bezorgdheid is naar voren gebracht door vragen over de reserves van Grayscale. Namelijk of ze trouw zijn aan hun woord en alle onderliggende Bitcoin veilig vasthouden. Met veel grote cryptobedrijven die bewijs van reserves publiceerden in de nasleep van de FTX-crisis om de angst van klanten weg te nemen, weigerde Grayscale.

“Vanwege veiligheidsoverwegingen maken we dergelijke on-chain wallet-informatie en bevestigingsgegevens niet publiekelijk beschikbaar via een cryptografisch bewijs van reservering of een andere geavanceerde cryptografische boekhoudprocedure,” schreef Grayscale in een verklaring.

7) We know the preceding point in particular will be a disappointment to some, but panic sparked by others is not a good enough reason to circumvent complex security arrangements that have kept our investors’ assets safe for years. — Grayscale (@Grayscale) November 18, 2022

Zoals ik destijds schreef, kan ik echt niet doorgronden hoe zorgen over de veiligheid hier een rol spelen. De blockchain is zo gebouwd dat dit soort informatie beschikbaar is voor het publiek.

Below is really confusing from @Grayscale Would love elaboration beyond just "security" Does anyone have suggestions as to how revealing on chain wallet could be a security concern? Only thing I can think of is quantum concerns (p2pk) but I don't think that holds here? https://t.co/0QcVO6wV1x — Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 19, 2022

Conclusie

Al met al vat de korting de bezorgdheid van investeerders over Grayscale samen, evenals de extra vergoedingen en andere hindernissen die er zijn in vergelijking met het bezit van de onderliggende waarde. Arbitragetransacties zijn van nature zelfdestructief en daarom is het opmerkelijk dat de korting zo groot is en zo lang heeft geduurd.

Maar nogmaals, er is hier een risico, omdat hetzelfde waar ik al een tijdje over schrijf – een gebrek aan transparantie – betekent dat niet met 100% zekerheid kan worden vastgesteld wat er achter de schermen gebeurt. En daarom zien we 50% korting.