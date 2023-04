Waarom is de prijsvoorspelling van Ethereum voor 2023 zo onzeker? Zou Metacade een betere optie voor investeren in crypto kunnen zijn, aangezien het in april op exchanges wordt gelanceerd?

Terwijl de wereld van crypto snel blijft evolueren, zijn beleggers die investeren in crypto voortdurend op zoek naar de volgende grote kans. Ethereum wordt al lang beschouwd als een vaste waarde in de branche, maar analisten die aan Ethereum prijsvoorspellingsrapporten voor 2023 werken, hebben vragen opgeworpen over het toekomstige groeipotentieel.

Metacade, een nieuw en ambitieus GameFi-project, blijft daarentegen de aandacht trekken van investeerders, mede door de succesvolle lancering op Uniswap begin april. Crypto investeringsgroepen richten zich steeds meer op het begrijpen van de factoren die bijdragen aan de slechte Ethereum prijsvoorspellingen voor 2023 en onderzoeken waarom gaming platform Metacade de komende maanden een meer lucratieve optie voor investeren in crypto kan worden.

Waarom zijn de prijsvoorspellingen van Ethereum enigszins ingetogen?

De onmiskenbare invloed van Ethereum op het blockchain landschap kan niet worden onderschat. Toch hebben zorgen over schaalbaarheid, transactiekosten en netwerkupgrades op lange termijn sommige investeerders onzeker gemaakt over de toekomstige prijsprestaties.

Hoewel de layer-1-gigant een duidelijke marktleider blijft in de openbare, permissionless blockchain-sector, kan de prijs van ETH voor grote uitdagingen komen te staan als het niet in staat is om een steeds groter deel van de zakelijke use-cases te vangen die de komende jaren worden verwacht.

Heeft Metacade (MCADE) het in zich om beter te presteren dan de prijs van Ethereum (ETH)?

Investeren in Ethereum is ongetwijfeld een lucratieve onderneming geweest voor veel early adopters. Maar naarmate de markt volwassener wordt en de concurrentie toeneemt, beginnen er marktuitdagers op te duiken voor beleggers die investeren in ETH, waardoor veel van hen het elders zoeken om hun rendement te maximaliseren.

Terwijl de GameFi-revolutie zich ontvouwt, staat de enorme en gevestigde gaming industrie klaar om getuige te zijn van een aanzienlijke toestroom van gebruikers die worden aangetrokken tot projecten zoals Metacade. Ze worden gedreven door de wens om inkomen te verdienen terwijl ze zich bezighouden met hun favoriete tijdverdrijf. Het uitgebreide en diverse spelaanbod van Metacade onderscheidt het project van concurrenten die zich voornamelijk richten op een enkele gameplay ervaring. Dit biedt het project een aanzienlijk voordeel in termen van marktkapitalisatie.

Met Metacade in het middelpunt van de GameFi-beweging, toont dit alleen al aan dat de consensus is dat MCADE de komende jaren waarschijnlijk een veel sterkere keuze voor investeren in crypto zal zijn dan ETH.

Wat is Metacade?

Metacade is een ambitieus project dat het gamelandschap wil verstoren door ’s werelds meest uitgebreide play-to-earn (P2E) arcade te bouwen. Met een duidelijke focus op het bieden van een ongeëvenaarde game-ervaring, wil Metacade een divers publiek van gamers aantrekken en de groeiende GameFi-beweging stimuleren door een zeer aantrekkelijk ecosysteem te creëren waar gamers zich in kunnen onderdompelen.

Door een breed scala aan spelgenres aan te bieden, wil Metacade een groot publiek bedienen, en de enorme bestaande gaming community betekent dat de totale adresseerbare markt (TAM) die Metacade wil veroveren astronomisch groot is. Het platform stimuleert ook bijdragen en betrokkenheid van de community, creëert een ecosysteem waarin gebruikers worden beloond voor hun input en activiteiten en zorgt ervoor dat de waargenomen retentieniveaus van gebruikers ongeëvenaard zijn.

Het MCADE-token is de eigen valuta van het project en biedt een veelbelovende investeringsmogelijkheid voor diegenen die willen profiteren van de opkomende GameFi-sector. Naarmate het gaming platform meer grip krijgt en het gebruikersbestand groeit, zal de vraag naar MCADE naar verwachting groeien vanwege het hoge niveau van utility dat het token binnen het Metacade ecosysteem heeft.

Hoe werkt Metacade?

De kern van het ecosysteem van Metacade is de baanbrekende P2E-arcade, waar gamers geld kunnen verdienen terwijl ze genieten van hun favoriete games. Het MCADE-token dient als de primaire valuta binnen het platform, waardoor waarde-uitwisseling wordt vergemakkelijkt en het beloningssysteem wordt aangedreven.

De alomvattende aanpak van Metacade omvat ook beloningen voor activiteiten buiten gaming, wat betekent dat de gebruikerservaring voortdurend wordt verbeterd door deze stimulans. Het platform biedt gamers ook opties voor competities en toernooien, met substantiële prijzen die worden aangeboden aan winnaars.

Met het unieke Metagrants programma van Metacade kunnen game-ontwikkelaars hun ideeën rechtstreeks aan de community pitchen. MCADE-houders kunnen stemmen over welke projecten financiering ontvangen, waardoor een continue stroom van populaire games wordt gegarandeerd en de betrokkenheid van gebruikers wordt bevorderd – wat uiteindelijk bijdraagt aan de waardegroei van MCADE.

Is MCADE een goede optie om in te investeren?

Metacade is in opkomst als een aantrekkelijke optie voor beleggers die investeren in crypto die op zoek zijn naar een alternatief voor Ethereum. Nu de GameFi industrie de manier verandert waarop gamers geld kunnen verdienen met online activiteiten, staat het innovatieve platform van Metacade in de voorhoede van de volgende fase van Web3-acceptatie.

De recente aankondiging van Metacade om samen te werken met gaming groep MetaStudio lijkt ook meteen een schot in de roos te zijn, aangezien de gaming studio heeft gewerkt aan grote titels zoals Transformers 2 en Shrek. Nu de studio klaar is om titels op het gaming platform uit te brengen, voegt de koppeling ongetwijfeld waarde toe aan een ongelooflijk veelbelovend prospect.

Naarmate het project vordert in 2023 en daarna, wordt voorspeld dat het aanstaande debuut van MCADE op Bitmart een aanzienlijke prijsstijging zal opleveren, vooral na de succesvolle notering op Uniswap op 6 april. In combinatie met een grotere publieke erkenning en een verwachte toestroom van gebruikers, biedt MCADE een veelbelovende investeringsmogelijkheid met een aanzienlijk groeipotentieel dat zeker elke Ethereum prijsvoorspelling aanzienlijk zal overtreffen.