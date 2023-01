Waarom presteert Ethereum beter dan Bitcoin? Patroon verandert in 2023

Belangrijkste punten

Ethereum heeft historisch gezien beter gepresteerd dan Bitcoin in bullruns

Het patroon is omgedraaid aan het begin van het jaar, met toenemende Bitcoin-dominantie

Onze analist Dan Ashmore duikt in de gegevens om door de geschiedenis te kijken en te laten zien hoe en waarom het patroon verandert

Een verandering, hè? Niets zet zo aan tot discussie binnen cryptokringen.

Verwijzend naar een scenario waarin Ethereum Bitcoin omruilt voor de nummer één plek in de cryptocurrency lijsten, is de Flippening alles van onvermijdelijk tot waanvoorstellingen, afhankelijk van wie je het vraagt.

Ik weet niet zeker of ik over de eierschalen van dat debat wil lopen, uit angst voor mijn Twitter DM’s, maar ik merkte vandaag iets behoorlijk interessants op toen ik me verdiepte in de gegevens over Ethereum versus Bitcoin.

Ethereum is sterk gecorreleerd met Bitcoin

Ten eerste het voor de hand liggende. Ethereum is ongelooflijk gecorreleerd met Bitcoin omdat het een cryptocurrency is en het lot van elke cryptovaluta is verbonden met dat van de oranje munt. Dit weten we inmiddels.

De onderstaande grafiek laat zien hoe hecht deze relatie is geweest sinds Ethereum in 2015 live ging.

Maar terwijl deze twee beste maatjes elkaar volgen in de prijsgrafieken, zijn er scenario’s waarin ze een beetje uiteenlopen. De beroemde ETH/BTC-ratio is er een die vooral Ether-fans nauwlettend in de gaten houden.

Het piekte in juni 2017 op bijna 0,15 voordat het voor het einde van het jaar in vrije val daalde tot 0,025. Vandaag handelt het rond de 0,07.

Ether is beter in bullmarkten dan Bitcoin

Het is je misschien opgevallen dat de vorige ETH/BTC-grafiek door zijn vele ups en downs leek op de vorm van de cryptomarkt in het algemeen.

Ik heb de prijs van Bitcoin uitgezet tegen deze ETH/BTC-ratio. Inderdaad, de verhouding stijgt als Bitcoin stijgt, en daalt wanneer Bitcoin daalt. Als we de prijs van Bitcoin gebruiken als een proxy voor de hele sector, suggereert dit dat de ETH/BTC-ratio stijgt in bullmarkten en daalt in bearmarkten.

Dit slaat ergens op. Bitcoin wordt vaak de boomer-munt genoemd. Ik vind het best leuk zo, ondanks dat het trouwens als een belediging bedoeld is. Maar het is een begrijpelijke bijnaam, want Bitcoin beweegt als een gepensioneerde tijdens bullmarkten in vergelijking met altcoins.

Ether is misschien wel de grootste van de altcoins, maar het presteert nog steeds beter dan Bitcoin als de bulls eropuit zijn.

Aan de andere kant presteert Bitcoin beter wanneer het feest eindigt. En met beter presteren bedoel ik dat het de neiging heeft om 60% te dalen in plaats van 70%. Maar goed, dat bespreken we wel een andere keer.

Patroon is omgedraaid in 2023

Maar de prijsgrafieken laten iets anders zien. Een maand na het begin van het nieuwe jaar is Bitcoin enorm gestegen terwijl de ETH/BTC-ratio is gedaald – precies het tegenovergestelde van wat er in het verleden is gebeurd.

Ik bracht de verhouding in kaart tot begin november, toen het plezier en de games van Sam Bankman-Fried aan de wereld werden onthuld en de cryptovaluta daalde, waarbij Bitcoin daalde tot $16.000.

De grafiek laat zien dat het patroon bleef zoals je zou verwachten, dat wil zeggen dat de verhouding daalde toen crypto en Bitcoin zich terugtrokken. Maar toen we de bladzijde omsloegen in 2023, draaide de cryptomarkt om en schoot Bitcoin omhoog. Het enige probleem is dat ETH niet volgde, maar dat de ratio is gedaald van 0,077 op 11 januari naar 0,068 momenteel, ondanks dat Bitcoin in dezelfde periode steeg van $17.400 naar bijna $23.000.

Waarom? Eerlijk gezegd weet ik het niet zeker. Het is ongebruikelijk.

Bitcoin is met 36% gestegen ten opzichte van het jaar, terwijl Ether slechts met 29% is gestegen. Maar kijkend naar het rendement van andere altcoins, heeft het misschien niets met Ether te maken. Velen worden overtroffen door Bitcoin, terwijl zelfs de outperformers dit niet zo vaak doen als eerder is gezien (merk op dat ik Solana heb verwijderd voor schaaldoeleinden, dat tot dusver dit jaar met 125% is gestegen, nadat ik was gedecimeerd door links naar Sam Bankman-Fried en meerdere projecten die eind vorig jaar de blockchain ontvluchtten).

In werkelijkheid is dit zojuist een opmerkelijke stijging geweest voor Bitcoin vanuit de diepten van de pijn op de bearmarkt. De rest van de markt is nog niet helemaal klaar om de armageddon van 2022 te vergeten, met veel altcoins die met meer dan 90% zijn gedaald.

Ethereum was niet zo slecht, maar kende ook een flinke daling vanaf een recordhoogte van bijna $5.000. Het gratis geld en de stimuleringspakketten van de pandemie zijn voorbij. Het is nu een ander klimaat en het blijkt een grotere uitdaging om de hype voor altcoins op gang te brengen.

Het web3-verhaal is gestrand. NFT’s zijn verpletterd. Het lijdt geen twijfel dat het verhaal rond ETH is afgebroken. Ik heb geschreven over hoe institutionele acceptatie in crypto zal afnemen en hoe het lang zal duren voordat de reputatie van de sector is hersteld.

Dat geldt voor Bitcoin. Misschien geldt het zelfs nog meer voor ETH en altcoins, die nog meer moeten doen om het vertrouwen van beleggers terug te winnen.