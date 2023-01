Waarom stijgen de cryptoprijzen? Een goede start van 2023

Belangrijkste punten

De cryptomarkten zijn het jaar begonnen met positief macronieuws

De volgende inflatiemeting komt donderdag uit, wat voor verdere volatiliteit zal zorgen

De strijd tegen de inflatie heeft nog een lange weg te gaan en de investeerders zijn nog niet uit de problemen

Solana is sinds nieuwjaarsdag met 65% gestegen, maar is eerder drastisch gedaald en er blijven problemen

Na wat op zijn zachtst gezegd een nogal teleurstellend jaar was in cryptocurrency in 2022, is het nieuwe jaar positief begonnen.

Bitcoin, Ethereum en al hun andere vrienden werden vorig jaar geteisterd, maar de eerste negen dagen in 2023 staat er groen op het bord. Laten we eens kijken waarom dit zo is, en of we meer van hetzelfde zullen zien, of dat prijsactie zal terugkeren naar de pijn van 2022.

Macro geeft een impuls aan crypto-run

De grootste reden voor de sprong in cryptocurrency dit jaar is dezelfde reden die vorig jaar de hele ruimte naar beneden trok: macro.

De beurs is het nieuwe jaar positief begonnen. Dit komt doordat de inflatiecijfers over de hele wereld lager uitkomen dan verwacht. Hoewel er nog een lange weg te gaan is in de strijd tegen deze ongebreidelde crisis in de kosten van levensonderhoud, hebben de laatste gegevens investeerders hoop gegeven dat de centrale banken hun beleid van hoge rentetarieven sneller dan eerder zouden kunnen omdraaien.

Na een decennium van lage rentetarieven stapte de wereld in 2022 over op een nieuw renteparadigma, toen de tarieven agressief werden verhoogd als reactie op de inflatiecrisis. Dit was bedoeld om de vraag te beteugelen en uiteindelijk de prijzen te doen stijgen. Als gevolg hiervan zijn alle risicoactiva teruggetrokken en is er niets riskanter dan crypto. Dus de markt ging naar beneden.

Solana ontkoppelt van de markt

Hoewel macro hier duidelijk de grote drijfveer is, blijven er natuurlijk nog steeds eigenaardige risico’s en gebeurtenissen in de crypto-ruimte. Je hoeft niet verder te kijken dan vorig jaar, toen drie gebeurtenissen (Luna, Celsius en FTX) grote dropdowns en afwijkingen van de aandelenmarkt veroorzaakten, die anders een extreem hoge correlatie vertoonden met Bitcoin.

Toen het nieuwe jaar begon zagen we dat Solana de menigte voor was, met een opmerkelijk rendement van 65% tot nu toe, het jaar geopend op $10 en nu verhandeld op $16,50.

Ik heb vorige week een artikel geschreven waarin ik uitgebreid inga op Solana. Het volstaat om te zeggen dat de munt grote problemen heeft. Tussen herhaalde storingen door hebben verschillende grote projecten de blockchain zien ontvluchten en hebben ze ook geleden onder de nauwe banden met de in ongenade gevallen Sam Bankman-Fired. De onderstaande grafiek laat zien dat hoewel deze rebound met 65% groot lijkt, het nog steeds een druppel op de gloeiende plaat is vergeleken met de vrije val die het heeft meegemaakt.

Deze stijging van de afgelopen week kan op zijn minst gedeeltelijk worden toegeschreven aan Bonk, het nieuwste meme-muntfenomeen dat ik vorige week ook heb geanalyseerd. We weten inmiddels dat we niet te veel moeten lezen in doggy tokens, maar desalniettemin heeft de stijging in ieder geval een deel van de pijn voor Solana-investeerders verlicht.

Welke Bitcoin blijft stijgen?

Wat de toekomst betreft, dat is een gok van iedereen. De volgende grote dag is donderdag, wanneer de laatste CPI-cijfers worden onthuld. Als de inflatie in de VS lager uitvalt dan verwacht, kunt u verwachten dat de markten weer gaan stijgen op basis van hernieuwde hoop.

Het komt eigenlijk op hetzelfde neer als het afgelopen jaar: de cryptomarkten zullen pas een zinvolle opleving krijgen als de Federal Reserve haar momenteel agressieve rentebeleid verlaat.

De Fed stelt op haar beurt dat de rente zal blijven stijgen zolang de inflatie hoog is. Nu de arbeidsmarkt nog steeds krap is en de kerninflatie hardnekkig blijft (het totale percentage is gedeeltelijk gedaald als gevolg van de energieprijzen, terwijl de kerninflatie typisch het cijfer is waarop wetgevers zich richten), is er nog een lange weg te gaan.

Uiteindelijk zal 2023 op de cryptomarkten waarschijnlijk worden beslist op basis van wat er gebeurt met deze strijd tussen de Fed en de inflatie. Tot die veel gefantaseerde spil echter daadwerkelijk plaatsvindt, kan het een moeilijke tijd blijven voor digitale markten.