Waarom stijgt BONK? Pas op voor honden tokens, die hebben we eerder gezien

Bonk is een meme-munt die op eerste kerstdag op Solana is gelanceerd

Het is bijna 2.500% gestegen

Solana is ondertussen ingestort na associaties met Bankman-Fried en topprojecten die de blockchain ontvluchten

Onze analist schrijft dat dit niet het klimaat is voor memecoin-hysterie

Wauw, dit is een verhaal. Twitter leeft deze week met gesprekken over Bonk, een token met hondenthema op de Solana-blockchain. Er is iets nostalgisch aan het praten over een goede ouderwetse meme-token. Alles wat we nodig hebben is een COVID-masker en wat tweets van Elon Musk, en we zouden terug zijn in 2020.

Het token met het Shiba-Inu-thema werd uitgegeven op eerste kerstdag en is sindsdien bijna 2.500% gestegen. De prijsstijging in het afgelopen uur terwijl ik dit schrijf is 150%.

Het intrigerende hier is natuurlijk dat het token is gelanceerd op Solana, dat de afgelopen maanden enorm heeft geworsteld. Ik schreef gisteren een diepe duik waarin ik de ondergang van Solana analyseerde, met meerdere topprojecten die de blockchain ontvluchtten, herhaalde storingen die enorme problemen veroorzaakten, en de onheilspellende associatie met Sam Bankman-Fried die de prijs naar beneden haalde.

Hoewel het nog steeds enorm is gedaald, is Solana wel een beetje teruggekaatst in combinatie met deze stijging voor Bonk. Het sprong dinsdag terug boven $13 nadat het vorige week tot $8 was gedaald. Kijkend naar Coinglass-gegevens, is er bijna $7 miljoen aan shortposities geliquideerd, het grootste bedrag sinds FTX in november instortte.

De Layer 1 lijkt te profiteren van de sterke belangstelling voor Bonk, die een grote airdrop van 50% van zijn aanbod aankondigde om de hype rond de munt op te drijven. Het heeft gewerkt – Bonk heeft nu een marktkapitalisatie van $120 miljoen en volgt het meme-munten-playbook perfect.

Waarom stijgt Bonk?

Zoals bij elke meme-munt is het moeilijk vast te stellen hoe Bonk dit precies heeft gedaan. Het komt echt neer op marketing en geluk. Een aantal Solana-projecten hebben Bonk zelfs geïntegreerd als betalingstokens, terwijl $BONK onophoudelijk trending is op Twitter.

Het komt allemaal neer op dezelfde hysterie die we de afgelopen jaren hebben gezien. Zoals iedereen inmiddels weet, zijn meme-munten niets anders dan een gok. Maar wat dit zo ongebruikelijk maakt, is dat de stijging niet alleen plaatsvindt op een bearish moment voor Solana, maar voor de markt als geheel.

Het afgelopen jaar zijn de rentetarieven gestegen en is er liquiditeit uit de markt gehaald, waarbij risicovolle activa zijn ingestort. Er is niets verder weg in het risicospectrum dan meme-munten, en daarom zijn ze krater geworden.

Hoe nu verder voor Bonk?

Alles wat ik tegen elke investeerder (oftewel gokker) zal zeggen, is dat Bonk een zeer gevaarlijk spel is, zoals elke meme-munt. Er is hier geen nut en dat betekent dat de munt op de lange termijn waarschijnlijk naar nul zal dalen.

Natuurlijk weet iedereen dat toch, en dit zijn memes waar we het over hebben. Maar in de huidige krappe monetaire beleidsomgeving is de hysterie van de pandemie, waarbij particuliere beleggers met stimuleringscheques alles binnen handbereik pompten, allang voorbij. Dit is niet het klimaat voor gokken zoals meme-munten, en dan hebben we het nog niet eens over het bloedbad met Solana.