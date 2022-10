Ik was bijna vergeten hoe het was om een grote groene kaars op een cryptocurrency-grafiek te zien. Momenteel is dat echter precies wat we hebben, nu het magische internetgeld sterk stijgt.

Bitcoin handelt nu op $20.600, boven het psychologisch belangrijke aantal van $20.000, terwijl Ethereumvoor het eerst in een maand boven de $1.500 is gestegen. Natuurlijk laat de onderstaande grafiek met het rendement op één jaar zien dat dit een druppel op een gloeiende plaat is in vergelijking met de daling die de markt heeft doorgemaakt. Toch babystapjes?

Waarom gaat crypto omhoog?

Wat veroorzaakt de stijging? Welnu, hoewel ik moet waarschuwen dat mijn woord met een korreltje zout moet worden genomen, aangezien ik vorige week een analyse heb gepubliceerd waarin ik waarschuwde dat Bitcoin binnenkort naar beneden zou kunnen gaan, alleen om het omhoog te zien klimmen, dit is gewoon een voortzetting van wat er allemaal is gebeurd jaar – crypto wordt geleid door macro.

De S&P 500 is met 8% gestegen ten opzichte van het dieptepunt van 12 oktober, een behoorlijk duizelingwekkende stijging in zo’n korte periode in vergelijking met de normaal lage volatiliteit. Dit volgt op – je raadt het al – meer optimistische gedachten dat de Federal Reserve haar renteverhogingen sneller zal beteugelen dan anders verwacht, als gevolg van zwakke economische gegevens.

On-chain liquidaties overschrijden $1 miljard

Het is altijd interessant om te midden van dit soort dagen aan de ketting te springen. Het stelde inderdaad niet teleur, met een ontmoedigende $1,1 miljard aan liquidaties in de afgelopen 24 uur, toen marktdeelnemers buitenspel werden gezet door de grote bewegingen – van wie de meesten de markt hadden kortgesloten.

De crypto-marktkapitalisatie is ook dicht bij een nieuwe mijlpaal, bijna zover om de marktkapitalisatie van $1 biljoen terug te nemen na een stijging van 7% in de afgelopen dag.

Wat zal er in de toekomst gebeuren?

Desalniettemin, zoals ik vorige week waarschuwde, zou ik hier nog steeds erg op mijn hoede zijn voor crypto. De wereld bevindt zich op een precaire plek, met een sentiment dat schijnbaar zo laag is als het sinds 2008 is geweest. Macro bepaalt alles, en crypto is slechts de staart op de hond.

Dit zijn kleine maar voorzichtige bewegingen van de aandelenmarkt, aangezien beleggers de Fed blijven proberen. De economie is over het algemeen gevoelig en kwetst, met de kosten van levensonderhoud nog steeds een enorm probleem, een oorlog in Oekraïne, evenals de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen die dichterbij komen, wat voor nieuwe volatiliteit zou kunnen zorgen.

Het is niet moeilijk om je voor te stellen dat crypto een harde klap krijgt zodra er een macrokop verschijnt die aantoont dat beleggers te veel vertrouwen hadden gekregen in een bounceback. Er zijn gewoon te veel variabelen met een enorm nadeel om echt overtuigd te zijn van dit startpunt.

Zoals ik blijf herhalen, op korte termijn is het een gok. Ga voorzichtig om met deze bounce. Maar nogmaals, ik heb hier al een tijdje voor gewaarschuwd, dus wie ben ik?