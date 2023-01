Wat betekenen ontslagen bij Crypto.com? Crypto winter woedt voort

Belangrijkste punten

Crypto.com ontslaat 20% van zijn personeelsbestand, na afgelopen zomer 5% te hebben bezuinigd

Andere uitwisselingen Coinbase, Kraken, Huobi en Swyftx zijn de afgelopen maand allemaal ingekrompen

De technische sector als geheel ontslaat duizenden, met Amazon, Salesforce, Meta en Twitter slechts enkele van de grote namen

De cryptosector schatte zijn kwetsbaarheid voor prijsniveaus in de markt verkeerd in en toonde overmoed

De volatiliteit van Bitcoin werd over het hoofd gezien toen bedrijven tijdens COVID agressief uitbreidden

Crypto.com is het nieuwste cryptobedrijf geworden dat werknemers ontslaat en kondigde vrijdag aan dat het 20% van zijn personeelsbestand gaat schrappen. CEO Chirs Marszalek noemde “marktomstandigheden en recente gebeurtenissen in de sector” voor de inkrimping, in lijn met wat andere crypto-CEO’s de schuld hebben gegeven, nu de bearmarkt slachtoffers blijft maken.

Today we announced the difficult decision to reduce our global workforce by about 20%. — Kris | Crypto.com (@kris) January 13, 2023

Ontslagen overspoelen de industrie

Crypto.com is verre van de enige beurs die gedwongen is om werknemers te ontslaan. Kraken, Swyftx en Huobi hebben de afgelopen maand allemaal werknemers ontslagen. Kraken schrapte 30% van zijn personeel, de Australische beurs Swyftx hakte 40% af en Huobi hakte 20% af. Coinbase kondigde eerder deze week ook aan dat het 20% van zijn personeelsbestand aan het schrappen was, nadat het in juni al 18% had ontslagen.

Het zijn echter niet alleen cryptobedrijven die getroffen zijn. De tech-industrie in het algemeen wankelt. Amazon, Twitter, Meta en Salesforce zijn slechts enkele namen die hun personeelsbestand met duizenden hebben verminderd.

De technologiesector is notoir volatiel en heeft het afgelopen jaar last gehad van de stijgende rentetarieven. Aangezien zoveel technologiebedrijven er niet in slagen winst te maken, worden waarderingen vaak afgeleid van het verdisconteren van toekomstige kasstromen terug naar het heden. Toen de rente nul was, leidde dit over de hele linie tot hoge waarderingen.

Door de stijgende inflatie zijn de centrale banken echter gedwongen de rente agressief te verhogen. Dit heeft de waarde van deze verstoorde kasstromen en lagere bedrijfswaarderingen verlaagd.

Besmetting in de crypto-industrie

Maar crypto heeft ook zijn eigen strijd gevoerd, los van het macroklimaat. Er is geen tekort aan schandalen om naar te verwijzen wanneer Marszalek zegt “recente gebeurtenissen in de branche,” maar de meest recente is de duizelingwekkende ineenstorting van FTX.

De uitwisseling stond in de top drie, samen met Coinbase en Binance. De ondergang ervan heeft een nieuwe golf van besmetting in de hele industrie veroorzaakt.

Terwijl $8 miljard het bedrag aan activa van klanten is dat ontbreekt in het FTX-schandaal, was de LUNA-crash van mei misschien nog verwoestender. Het eenmalige ecosysteem van $60 miljard stortte in na de doodsspiraal van zijn niet zo stabiele stablecoin, UST.

Dit veroorzaakte een reeks faillissementen en instortingen in de hele sector, waaronder cryptogeldschieter Celsius en hedgefonds Three Arrows Capital.

Deze schandalen hebben de prijzen doen decimeren. Met dalende prijzen, volumes en rente, naast de eerder genoemde macro-tegenwind, zijn cryptobedrijven gedwongen hun activiteiten terug te dringen om te kunnen overleven.

Expansie van Crypto.com ging te snel

In een kritiek die verre van beperkt is tot Crypto.com, groeide de uitwisseling te snel te midden van de hysterie van de pandemische bullmarkt.

“We groeiden ambitieus aan het begin van 2022, voortbouwend op ons ongelooflijke momentum en in lijn met het traject van de bredere industrie. Dat traject veranderde snel met een samenloop van negatieve economische ontwikkelingen,” aldus CEO Marszalek.

Crypto.com heeft een snelle groei doorgemaakt tot 70 miljoen gebruikers. Maar het heeft onderweg een aantal misstappen gekend. In februari kreeg het veel kritiek vanwege een nogal huiveringwekkende Matt Damon Superbowl-advertentie. De commercial kostte $10 miljoen, en Crypto.com ontsloeg slechts vier maanden later 5% van zijn personeelsbestand, wat het grootste signaal was dat het de duurzaamheid van de stierenrennen verkeerd had ingeschat.

“De verlagingen die we afgelopen juli hebben doorgevoerd, hebben ons gepositioneerd om de macro-economische neergang te doorstaan,” aldus Marszalek.

Hij voegde er echter aan toe dat “het geen verklaring was voor de recente ineenstorting van FTX, die het vertrouwen in de branche aanzienlijk schaadde. Om deze reden hebben we, terwijl we ons blijven concentreren op voorzichtig financieel beheer, de moeilijke maar noodzakelijke beslissing genomen om extra verlagingen door te voeren om het bedrijf te positioneren voor succes op de lange termijn.”

Cryptobedrijven hebben de gecorreleerde aard verkeerd ingeschat

Hoewel deze gebeurtenissen werden beschreven als “onvoorzienbaar,” wijzen sommige analisten op een wanbeheer van risico’s, gezien de correlatie tussen de sector en de Bitcoin-prijs. Bitcoin is historisch gezien notoir volatiel, met de onderstaande grafiek die laat zien hoeveel pullbacks de industrie heeft geleden.

Tijdens COVID was er een bullishness dat crypto eindelijk deze neiging tot gewelddadige bearmarkten had verslagen. Uiteindelijk was dit een verkeerde keuze, waarbij een groot deel van de uitbreiding werd voorspeld op goedkoop geld en een warme printer.

De verhogingspercentages van de Federal Reserve trokken de liquiditeit uit het systeem en de risicoactiva daalden hard. Er zijn maar weinig activa verder op het risicospectrum dan crypto, die werd verpletterd.

Een blik op de Coinbase-aandelenkoers in 2022 is alles wat er hoeft te worden gedaan om te zien hoe snel de dingen naar het zuiden zijn gegaan voor crypto-uitwisselingen. Sinds de beursgang in april 2021 heeft Coinbase bijna 90% van zijn waarde verloren.

Een grafiek die duidelijk illustreert hoe verplicht deze uitwisselingen zijn voor de cryptogoden, is de plot van de aandelenkoers van Coinbase tegen de prijs van Bitcoin.

De correlatie is extreem, met een dalende Bitcoin-prijs gekoppeld aan een daling van het volume en de interesse in de industrie, en uiteindelijk minder inkomsten voor crypto-uitwisselingen.

Conclusie

Achteraf is dat natuurlijk allemaal goed en wel. Niet veel mensen voorspelden een terugval van deze omvang, en zoals hierboven vermeld, wordt ook de technische industrie buiten cryptovaluta gestraft.

Hoewel Crypto.com zeker enkele fouten heeft gemaakt en verkeerd heeft ingeschat hoe kwetsbaar ze zijn voor het algehele prijsniveau en de volatiliteit in de cryptomarkt, zijn ze verre van de enige.

Het macroklimaat is het afgelopen jaar enorm veranderd, waarbij de snelheid van renteverhogingen alle hoeken verraste. Het zou nooit mooi worden voor crypto, zelfs afgezien van alle schandalen die de ruimte op zijn kop hebben gezet.