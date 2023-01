Belangrijkste punten

Coinbase heeft aangekondigd dat het 20% van zijn personeelsbestand gaat schrappen, na de eerdere 18% in juni

Het bedrijf wordt verhandeld tegen een marktkapitalisatie van minder dan $10 miljard, een daling van meer dan 90% ten opzichte van de prijs waartegen het in april 2021 naar de beurs ging.

CEO Brian Armstrong had afgelopen oktober 2% van zijn belang verkocht toen het aandeel voor $63 werd verhandeld. Vandaag is het $38.

Armstrong waarschuwde voor “meer risico” op de cryptomarkt

De prijzen zijn dit jaar tot nu toe gestegen door optimisme dat de inflatie afneemt

Een oh. Coinbase heeft vandaag aangekondigd dat het opnieuw een aanzienlijke periode van zijn personeelsbestand schrapt. Een blogpost maakte dinsdagochtend de bezuinigingen bekend, die betrekking hebben op nog eens 950 banen. Het bedrijf had eerder in juni 18% van zijn personeelsbestand ontslagen. Dit betekent dat in de afgelopen zes maanden 35% van het personeel is ontslagen.

“Achteraf gezien hadden we, terugkijkend, meer moeten doen. Het beste wat je kunt doen is snel reageren zodra er informatie beschikbaar komt, en dat is wat we in dit geval doen” – zegt CEO Brian Armstrong in een interview met CNBC.

Waarom voert Coinbase opnieuw ontslagen uit?

Ik schreef een diepe duik over de stand van zaken in oktober, nadat was onthuld dat CEO Armstong 2% van zijn belang verkocht. Coinbase handelde die dag op $63. Vandaag is dat $38. Als je dacht dat Bitcoin slecht was, is Coinbase nog erger. Het is nu meer dan 90% gedaald ten opzichte van de prijs waarvoor het naar de beurs ging.

De marktkapitalisatie is momenteel minder dan $10 miljard en was op de eerste handelsdag kort $86 miljard waard.

Coinbase heeft gezegd dat de ontslagen de bedrijfskosten met 25% zullen verlagen, in combinatie met andere herstructureringen. Als gevolg van de bezuinigingen zullen de bedrijfskosten in het eerste kwartaal echter tussen $149 miljoen en $163 miljoen stijgen.

“Het werd duidelijk dat we de kosten moesten verlagen om onze kansen op succes in elk scenario te vergroten,” voegde Armstrong eraan toe, voordat hij bevestigde dat er “geen manier” was om dit te doen zonder werknemers te ontslaan, en voegde eraan toe dat verschillende projecten met een “lagere kans op succes” wordt stopgezet.

Kan het nog erger worden voor crypto?

Hoewel de cryptomarkten dit jaar goed van start zijn gegaan dankzij positieve macro- en inflatiegegevens, waarschuwde Armstrong onheilspellend dat er “nog steeds veel marktangst” is in crypto na de ineenstorting van de FTX, en dat er waarschijnlijk “meer risico is” als het gaat om besmetting die door de industrie kronkelt.

Ontslagen zijn natuurlijk niet beperkt gebleven tot de cryptomarkt. Techbedrijven als Amazon, Salesforce en Meta hebben de afgelopen maanden duizenden werknemers ontslagen. Technologie is notoir volatiel en met lage winsten de standaard, met waarderingen die zijn afgeleid van het verdisconteren van toekomstige beloften, hebben hoge rentetarieven de sector afgestraft.

Maar Coinbase heeft fouten gemaakt. Een duidelijk gebrek aan risicobeheer met betrekking tot de Bitcoin-prijs, gezien de correlatie tussen de fortuinen van het bedrijf en de cryptomarkt, heeft hen gekost. Een snelle blik op de bovenstaande grafiek laat zien dat de Bitcoin-prijs en de Coinbase-aandelen heel veel tegelijk bewegen.

De oorspronkelijke ronde van ontslagen in juni kwam slechts vier maanden nadat het bedrijf $14 miljoen had uitgegeven aan een Superbowl-commercial, wat achteraf gezien de top van de cryptomarkt vrij schrijnend aankondigde. FTX en Crypto.com gaven ook miljoenen uit aan beruchte advertenties in het grote spel. Armstrong gaf bij de eerste ontslagronde ook toe dat het bedrijf te snel was gegroeid.

Wat nu voor crypto?

Voor crypto betekent dit nieuws op zich niet veel. Het is slechts een anekdote die de omvang van de schade van het afgelopen jaar onderstreept. Coinbase was de graadmeter voor de industrie, het eerste spraakmakende cryptobedrijf dat naar de beurs ging, in een tijd waarin de meesten verwachtten dat een hele reeks bedrijven zou volgen.

Maar de markt is volledig veranderd. En om het weer te laten opveren, is er geen andere manier om het te zeggen: het macroklimaat moet versoepelen, zodat het verkrappende renteklimaat kan worden versoepeld. Crypto wordt verhandeld als een actief met een hoog risico, en daarom hebben het losse monetaire beleid en de rentetarieven op kelderniveau van het afgelopen decennium het onstuimig voortgestuwd.

Dat is nu voorbij. Maar nu de inflatie aan het begin van het jaar lijkt af te nemen, is er hoop dat de Federal Reserve sneller dan oorspronkelijk verwacht terugkeert naar zelfs maar een ‘normaal’ monetair klimaat. Dan, en alleen dan, kunnen crypto-investeerders beginnen na te denken over verticaal koersen op grafieken.

Voorlopig is het een afwachtende houding, met donderdag de volgende allerbelangrijkste inflatiecijfers in de VS.