Het is bijna een jaar geleden dat Facebook-CEO en pantomime-schurk Mark Zuckerberg aankondigde dat hij de bedrijfsnaam zou veranderen in Meta.

Het was een enorm statement over de richting van de metaverse, waarvan velen begonnen te verklaren dat het alles zou omvatten, van socializen tot transacties, werken tot entertainment.

En zoals ik vorige week schreef, is het een weddenschap die lastig is geworden voor de miljardair.

Maar zien we over de hele markt hetzelfde patroon? Neemt de belangstelling voor de metaverse af?

De eerste aanloophaven waar ik naar toe ging, was Google, waar zoekanalyses een beeld schetsen van een grote piek in interesse voor de term ‘metaverse’ nadat Zuck afgelopen oktober all-in was gegaan. Niet lang daarna zagen we een gestage neerwaartse trend.

Een vernietigende grafiek, zonder twijfel. Maar hoeveel hiervan kan worden toegeschreven aan het concept van de metaverse zelf, en hoeveel is slechts een gevolg van de bredere macro-omgeving die momenteel bearish is?

Het is moeilijk te zeggen, maar het lijdt geen twijfel dat veel metaverse projecten aanzienlijk overhyped waren. Het is mogelijk om in de metaverse te geloven, maar tegelijkertijd de mening te hebben dat veel van de tokens in de ruimte ofwel overgewaardeerd zijn, minimaal nut bieden, of beide.

Een ding dat ik nog steeds niet kan achterhalen, is waarom zoveel investeerders bereid zijn geld te storten in iets dat op afstand verband houdt met de metaverse, ongeacht of de investering een verifieerbaar plan heeft om marktaandeel te winnen in de uiteindelijke metaverse, hoe dat er ook uit mag zien.

Natuurlijk heeft dit blind gokken niet goed uitgepakt nu de markt zo brutaal is, maar veel van deze bedrijven hebben nog steeds gigantische waarderingen, zelfs na een daling van meer dan 80%.

De dotcom-bubbel

Laten we niet vergeten dat internet de wereld onmetelijk heeft veranderd en zelfs de verwachtingen van de grootste bulls heeft overtroffen. En toch, bedenk eens hoeveel bedrijven ten onder zijn gegaan tijdens het uiteenspatten van de dotcom-bubbel.

Een treffende referentie is Priceline.com. Je herkent die naam nu misschien niet gelijk, maar het was ooit bij de grootste internetbedrijven die er waren. De stelling was aanlokkelijk: van de half miljoen vliegtickets die elke dag niet werden verkocht, konden klanten Priceline gebruiken om de prijs in te voeren die ze bereid waren te betalen.

Op zo’n manier raakten luchtvaartmaatschappijen hun overtollige voorraad kwijt, namen klanten goedkope stoelen op en werd het marktevenwicht gevonden. Het is wel logisch, toch? En al die tijd nam Priceline een deel van elke transactie.

Een ogenschijnlijk verstandig businessplan; een gat in de markt; en iets waardoor mensen op feestjes zouden hebben gereageerd met “oooh, dat is zo slim”.

Het werd gelanceerd in 1998 en binnen zeven maanden had het 100.000 tickets verkocht. Slechts 13 maanden na de lancering ging het bedrijf naar de beurs voor $16 per aandeel. Het piekte op deze eerste dag tot $88 en vestigde zich op $69. Er waren ook plannen om verder uit te breiden – waarom zou het systeem niet even goed kunnen werken op gebieden als hotelkamers, treinkaartjes en zelfs hypotheken?

De sluiting van $69 na de IPO-dag gaf Priceline een waardering van bijna $10 miljard. Het was het meest waardevolle bedrijf in de korte geschiedenis van internet.

En toen daalde het met 94%.

Dit verhaal is natuurlijk niet uniek. De Nasdaq verloor ruim een derde van zijn waarde, iets meer dan een maand na een piek in april 2000.

Wat heeft de dotcom-bubbel te maken met de metaverse?

Dit brengt me bij mijn punt. Je zou in internet kunnen geloven zonder te geloven in alle bedrijven die beweerden “internetbedrijven” te zijn. Deze bedrijven waren beruchte verliesmakers, met het concept van winst dat in de tijd van de dotcom nog niet bestond. Priceline leed bijvoorbeeld in de eerste kwartalen een verlies van $142,5 miljoen.

En toch heeft internet de wereld duidelijk veranderd.

Er zijn tegenwoordig veel Pricelines. Misschien is de ‘winst’ van het dotcom-tijdperk het ‘nut’ van het metaverse-tijdperk. Vraag jezelf eens af, voordat je in een van deze tokens investeert, wat ze eigenlijk doen? Hebben ze een duidelijke routekaart om de metaverse te benutten om iets van tastbare waarde te creëren? Het belangrijkste is, is hier enig nut?

Het lijken fundamentele vragen. En dat is een beetje het punt. Ze zijn echt eenvoudig – maar zoveel munten kunnen ze niet beantwoorden. Laten we niet vergeten hoe gemakkelijk het is om een cryptocurrency te maken; een eenvoudig kopiëren en plakken maak je er technisch gezien een. Combineer dit met het feit dat er zoveel geld de ruimte in stroomde – zowel van investeerders als via VC’s – en het is geen verrassing dat zoveel tokens volledig zijn ingestort.

Voor elke Amazon zijn er tien Pricelines.

En het andere dat hier moet worden vermeld, is dat er (uiteraard) geen garantie is dat de metaverse op afstand net zo impactvol zal worden voor de samenleving als internet. Zelfs als internet elk denkbaar doelwit raakt, is er nog steeds een groot aantal Pricelines. Stel je voor hoeveel er zouden zijn als het internet flopte?

Conclusie

Gewoon omdat je in de metaverse gelooft, wil dat niet zeggen dat je je geld moet investeren in iets met de naam “metaverse” erin.

In de nabije toekomst zal natuurlijk elke afzonderlijke crypto – metaverse of andere – de aandelenmarkt blijven volgen, zoals de macro-omgeving op dit moment. Dus zelfs degenen die bruikbaar zijn en goed geplaatst zouden kunnen zijn om anders uit te blinken, zullen beleggers geen rendement opleveren zolang de bredere markt achterblijft.

Maar zelfs als de markt zich herstelt, moeten metaverse tokens nog steeds bewijzen dat ze daadwerkelijk iets bereiken – wat velen niet kunnen doen. Zoals altijd bij beleggen, is het daarom belangrijk om due diligence te doen op de betreffende munt, de informatie te filteren en jezelf de basisvragen te stellen zoals hierboven besproken.

Laat je niet verleiden door de metaverse met lieve woordjes die in je oor worden gefluisterd. Een utopische droom zal de rekeningen uiteindelijk niet betalen, en we hebben de dotcom-bubbel als bewijs daarvoor.