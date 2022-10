Wat is er mis met Coinbase? CEO verkoopt 2% van het belang

Denk vandaag maar even mee met een Coinbase-investeerder.

CEO en oprichter Brian Armstrong heeft aangekondigd dat hij 2% van zijn belang verkoopt, wat neerkomt op een nieuwe klap voor de omstreden cryptocurrency-exchange.

De beursgang van Coinbase was een cruciaal moment voor crypto

Coinbase, de op één na grootste cryptocurrency-exchange ter wereld, was het proefkonijn voor crypto.

Het bedrijf mijdde de traditionele route – de IPO – en streefde in plaats daarvan naar een directe notering, toen de aandelen in april 2021 op de Nasdaq-beurs werden verhandeld. Maar het was niet alleen de methode van notering die enigszins nieuw was; het was het feit dat het in de eerste plaats openbaar werd.

Het vertegenwoordigde crypto die plaats nam aan de grote tafel. Geen enkel cryptobedrijf was eerder naar de beurs gegaan en het kwam in een tijd waarin elke munt onder de zon buitensporige rendementen opleverde voor investeerders.

Het lijkt nu al lang geleden. Bitcoin opende die ochtend op $59.000. De printer van Jerome Powell was gloeiend heet. Boomers vroegen hun kinderen hoe ze iets konden kopen dat Dogecoin heette.

Coinbase ging die ochtend naar de beurs en sloot de eerste handelsdag af op $328 per aandeel. Dat waardeerde de crypto-kolos op bijna $86 miljard. Dat waren de goede tijden.

Crypto was begonnen.

Prestaties sinds IPO

En net zodra Coinbase arriveerde, viel het.

Terwijl ik dit schrijf, handelt het op $63. Dat is een kernsmelting van 83% ten opzichte van de notering, nu gewaardeerd op $16,6 miljard. Zelfs de gewonde Bitcoin heeft het sindsdien beter gedaan, zoals ik hieronder heb uitgezet.

Waar ging het dan allemaal mis? Nou, ik veronderstel dat het eerste ding de volatiliteit is. Het zou ons niet moeten verbazen dat een aandeel als Coinbase in staat is om zo snel zoveel waarde te verliezen. De prestaties zijn – en zullen altijd – symbiotisch zijn met crypto.

Als crypto daalt, keldert de interesse in de markten. Iedereen wil meedoen als hun vrienden tweeten over 100X-rendementen. Dat betekent minder volume, handelskosten en uiteindelijk slechtere prestaties voor Coinbase.

Met de ongeëvenaarde volatiliteit van crypto, zou het geen verrassing moeten zijn dat Coinbase zo volatiel is. Dit was wat ik er destijds over zei: het is logisch om Coinbase-aandelen te kopen als je een institutionele belegger bent die op zoek is naar crypto en om welke reden dan ook – regelgeving, bureaucratie enz. – je Bitcoin niet rechtstreeks kunt kopen.

Of misschien ben je een oudere belegger, (begrijpelijkerwijs) geïntimideerd of niet zo comfortabel om rechtstreeks transacties op de cryptomarkten uit te voeren, met betrekking tot zelfbewaring / het opzetten van een portemonnee enz. Voor deze demografie, als je op zoek bent naar crypto-blootstelling, maakte het ( zinvol is om Coinbase-aandelen te kopen.

Maar voor iemand anders, waarom koop je Bitcoin niet gewoon rechtstreeks? Waarom via de Coinbase-route gaan; welk voordeel heeft het?

CEO verkoopt 2% van belang

Oprichter en CEO Brian Armstrong heeft een belang van 19% in het bedrijf, ter waarde van ongeveer $3,2 miljard. Binnenkort zal dat een belang van 17% zijn, na zijn aankondiging dat hij er een aantal verkoopt.

“Ik heb een passie voor het versnellen van wetenschap en technologie om een aantal van de grootste uitdagingen ter wereld op te lossen. Om dit te bevorderen, ben ik van plan om het komende jaar ongeveer 2% van mijn Coinbase-bezit te verkopen om wetenschappelijk onderzoek en bedrijven zoals NewLimit + ResearchHub te financieren.”

Zijn argumenten lijken redelijk, in alle eerlijkheid. Het maakt echter niet uit op welke manier je dit zwaait, het is een klap voor Coinbase om hun CEO aandelen te laten dumpen – net zoals het een klap is wanneer een insider verkoopt.

Natuurlijk zijn er persoonlijke redenen waarom iemand zou willen afstoten – ik zou zeker geen 19% aandelen in mijn wallet willen hebben – maar de redenering van Armstrong dat hij het geld wil doneren, verandert niets aan het feit dat dit nog steeds een verkooporder door de CEO van Coinbase.

Er zijn veel manieren om geld te verdienen met aandelenbezit, waar leidinggevenden altijd van profiteren. Zoek niet verder dan Elon Musk, die erom bekend staat terughoudend te zijn met het verkopen van Tesla-aandelen, in plaats daarvan als onderpand in financieringspakketten, of andere manieren gebruikt om cashflow te genereren.

Armstrong plaatste zijn verkooporder afgelopen vrijdag op Twitter en voegde het toe met de opmerking “dit te delen omdat hij wil dat je het eerst van mij hoort”, voordat hij erop stond dat “ik van plan ben om voor een zeer lange tijd CEO van Coinbase te zijn en ik blijf super bullish op crypto en Coinbase”.

For the avoidance of doubt, I intend to be CEO of Coinbase for a very long time and I remain super bullish on crypto and Coinbase. I’m fully dedicated to growing our business and advancing our mission, but I am also excited to contribute in a different way. — Brian Armstrong (@brian_armstrong) October 15, 2022

De toekomst voor Coinbase

Dit is slechts de laatste klap voor Coinbase.

In juni kondigde Armstrong aan dat het bedrijf 18% van zijn personeelsbestand zou ontslaan, ongeveer 1.100 van zijn 6.100 werknemers, omdat de cryptomarkten bleven achterblijven, wat de winst van Coinbase schaadde. Ter vergelijking: zijn concurrent FTX, die Coinbase in mei voor het eerst inhaalde voor het handelsvolume, heeft nog steeds slechts 300 werknemers.

De inkrimping kwam ook slechts vier maanden na de SuperBowl, toen Coinbase notoir $14 miljoen besteedde aan een reclamespot voor de rust. Het boekte dat kwartaal een nettoverlies van $430 miljoen, waarbij het aandeel 36% daalde – en dit was voordat de immense besmetting in mei op gang kwam die de cryptomarkten echt tot een neerwaartse spiraal bracht.

Armstrong gaf toe dat het bedrijf te snel was uitgebreid, maar het was echt een geval van extreem slechte planning. De cryptomarkten zijn beroemd temperamentvol, en met de pandemische hausse die leidde tot stimuleringscheques, meer besteedbaar inkomen voor degenen die thuis opgesloten zaten en meer tijd achter de computer gezien het gebrek aan socialisatie en de effecten van quarantaine, waren de markten van 2020 en 2021 de perfecte cocktail voor een Coinbase-aanloop.

Armstrong wedde groot op deze voortzetting, maar de wereld had andere ideeën. De inflatie begon uiteindelijk te bijten, nadat er meer contant geld werd bijgedrukt dan ooit in de geschiedenis. En met ongebreidelde inflatie komen renteverhogingen, liquiditeit uit de markten zuigen, opgeblazen winsten verdwijnen uit aandelen en toekomstige cashflows worden verdisconteerd tegen strengere tarieven.

Het is nu precies het tegenovergestelde van die perfecte COVID-macrosituatie. Coinbase zal moeten consolideren, beter plannen en hopen dat de economie haar krachten kan bundelen. Omdat crypto pas stuitert als dat gebeurt. En als crypto niet stuitert, zal Coinbase dat zeker niet doen.

De hond huilt met de staart, weet je dat niet?