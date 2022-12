Wat maakt Metacade (MCADE) anders dan andere metaverse projecten zoals Axie Infinity (AXS)?

Axie Infinity bracht de play-to-earn revolutie op gang en werd een van de eerste metaverse crypto-gaming projecten die een waarde van meerdere miljarden dollars bereikte. Maar nieuwe metaverse projecten zoals Metacade dichten de kloof door voort te bouwen op wat Axie Infinity succesvol heeft gemaakt. Als je niet bekend bent met Metacade, zal dit artikel je alles leren wat er te weten valt. Blijf lezen om erachter te komen wat het anders maakt dan andere metaverse projecten zoals Axie Infinity (AXS).

Wat is Metacade?

Metacade is de eerste community-arcade van Web3. Het is een virtuele bestemming die mensen kunnen bezoeken om de beste nieuwe play-to-earn- en GameFi-projecten op één plek uit te proberen. Het is ook de thuisbasis van:

Competitieve speltoernooien

Prijstrekkingen

Crypto-gaming en web3-vacatures

Metagrants waarmee aspirant-ontwikkelaars financiering kunnen krijgen

En zoveel meer

Mensen kunnen Metacade ook op verschillende manieren bezoeken om inkomen te verdienen. Je kunt bijvoorbeeld play-to-earn games spelen, het MCADE-token staken of zelfs boeiende content plaatsen om meer MCADE-tokens te verdienen.

Hoe werkt Metacade?

Het ecosysteem van Metacade wordt aangedreven door het MCADE-token dat momenteel door de presale gaat. Met dit token hebben gamers toegang tot de beste games, kunnen ze meedoen aan competitieve toernooien om prijzen te verdienen, vacatures op de site plaatsen en in contact komen met een levendige community.

Mensen kunnen Metacade bezoeken om zich bezig te houden met alles wat Web3-gaming te bieden heeft, ongeacht hun interesses of doelen. Daarmee is het een van de weinige projecten in het ecosysteem die iedereen iets te bieden heeft.

De presale van het project begon met het in rekening brengen van $1 voor 125 MCADE-tokens, en tegen het einde krijg je 50 MCADE-tokens voor $1. Dat betekent dat hoe sneller je instapt, hoe meer kans je hebt om te verdienen.

Wat maakt Metacade zo uniek? Hoe verschilt het van metaverse projecten als Axie Infinity?

Nu we hebben besproken wat Metacade is, laten we eens kijken hoe het verschilt van andere metaverse projecten zoals Axie Infinity (AXS). Het scheidt zichzelf op elk van de volgende manieren.

Voor ieder wat wils

Crypto-gamingprojecten zoals Axie Infinity en DeFi Kingdoms hebben maar één play-to-earn game te bieden aan het publiek. En het publiek geniet van het spel of juist niet. Als ze het spel niet leuk vinden, is het onwaarschijnlijk dat ze zich in de toekomst met het project zullen blijven bezighouden.

Metacade zet dit model op zijn kop. Het geeft gamers toegang tot een breed scala aan play-to-earn cryptogames en mogelijkheden om te socializen met vrienden. Zelfs als een gebruiker niet geniet van een van de games die ze in de Metacade proberen, hebben ze nog genoeg andere titels om te ontdekken.

Dit moedigt mensen aan om keer op keer terug te komen naar Metacade. Het geeft Metacade ook een veel bredere aantrekkingskracht dan de meeste Web3-gamingprojecten.

Veel manieren om te verdienen

Metacade opent nieuwe mogelijkheden voor mensen om online extra geld te verdienen. Het biedt, naast de play-to-earn games, verschillende manieren om dit te doen, wat ervoor zorgt dat iedereen een strategie kan vinden die voor hen werkt.

Een gamer kan bijvoorbeeld meedoen aan toernooien en strijden om prijzenpotten te verdienen. Er is ook een optie om deel te nemen aan prijstrekkingen om extra MCADE-tokens mee naar huis te nemen.

Ook niet-gamers krijgen kansen. Een persoon kan inkomen verdienen zonder ooit een play-to-earn game te spelen door content op het platform te plaatsen die betrokkenheid krijgt of door hun MCADE-tokens te staken.

Metagrants

Het Metacade-team zet zich ook in om leden van de community te helpen om hun grote ideeën tot leven te brengen op de metaverse. Daarom zet het zich in om Metagrant-financiering te verstrekken aan aspirant-ontwikkelaars met de juiste visie.

Dit komt de leden van de community op twee manieren ten goede. Ten eerste helpt het hen om meer Web3-gamingprojecten te bouwen. Ten tweede zorgt het ervoor dat Metacade altijd een gestage stroom nieuwe cryptogames heeft die ze zelf kunnen spelen en die ook weer nieuwe spelers aantrekken.

Het is weer een voorbeeld van hoe het team op radicaal andere manieren over zijn ontwikkelingstraject nadenkt dan projecten als Axie Infinity.

Vroege groeifase

Je kunt Metacade ook onderscheiden van andere metaverse projecten door te kijken naar de groeifase waarin het zich bevindt. Gevestigde projecten zoals Axie Infinity en Decentraland hebben hun symbolische prijs al aanzienlijk zien stijgen.

Het MCADE-token van Metacade is nog maar net begonnen. Het team werkt zich nog steeds een weg door het presaleproces. Dat betekent dat als je nu een investering doet, je winstpotentieel veel groter is dan wanneer je zou investeren in zoiets als AXS of MANA.

Metacade is de betere investering – dit is waarom

Metacade biedt een breed scala aan Web3-spellen om te spelen en veel verschillende manieren om ze te spelen. Het heeft ook een visie die op de community is gericht en die het zou moeten helpen om steeds meer steun te verwerven terwijl het zichzelf blijft bewijzen als een van de leidende opkomende metaverse projecten.

