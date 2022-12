Welk potentieel heeft Metacade (MCADE)? Kan het zijn waarde verdubbelen in presale?

Metacade lijkt helemaal klaar om een grote naam te worden in de wereld van crypto. Als je nog niet eerder van het project hebt gehoord, dan is dit artikel de perfecte gelegenheid om er alles over leren.

Het project biedt uitgebreide play-to-earn mogelijkheden en een breed scala aan verbluffende toepassingen waar de community kan van genieten. Voorlopig is dit gegeven nog gloednieuw, aangezien de MCADE token nog maar net zijn presale is begonnen. Het ziet er echter naar uit dat deze opzet snel aan enorme populariteit kan winnen. Lees verder om meer te ontdekken.

Wat is Metacade?

De grootste on-chain speelhal

Metacade is de grootste speelhal die wordt gebouwd op de blockchain. Het zal de GameFi spelers mogelijks onbeperkte gameplay bieden met een steeds breder aanbod van play-to-earn games, waar ze online tegen elkaar kunnen strijden en kunnen proberen om hun eigen high scores te verbeteren. Omdat het platform op de blockchain werd geïntegreerd op base level, laat Metacade spelers ook toe om MCADE tokens te verdienen voor hun prestaties.

In Metacade kun je met je vaardigheden geld verdienen, en iedereen die graag cryptocurrencies verdient door het spelen van online games, zal talrijke mogelijkheden krijgen om hun inkomen aan te dikken. Omdat het project nog in zijn kinderschoenen staat, wordt deze metaverse speelhal nog uitgebouwd, maar de eerste signalen suggereren dat het in de toekomst een grote speler kan worden in de play-to-earn gaming wereld.

Play-to-earn toernooien

Het Metacade platform zal de plek bij uitstek zijn waar GameFi spelers regelmatig van toernooien kunnen genieten. Ze kunnen tegen elkaar strijden in een aantal verschillende arcade games, en het platform zal ook competities aanbieden voor andere titels in het GameFi ecosysteem. Spelers krijgen toegang tot deze toernooien en krijgen heel wat mogelijkheden aangeboden om hun vaardigheden te testen tegenover andere spelers voor een kans om lucratieve MCADE prijzen te winnen.

Dit soort evenementen is bijzonder populair in de GameFi community. Spelers zoeken vaak andere spelers op die dezelfde interesse hebben in competitief gamen om een meer uitdagende spelervaring te beleven. Metacade zal de centrale plaats worden om elkaar te ontmoeten, rond te hangen en te concurreren met andere spelers voor crypto prijzen.

Gedecentraliseerd platform met onbeperkte toegang

Het Metacade platform werd gebouwd op de Ethereum blockchain. Dat zorgt meteen voor een aantal voordelen, waaronder de ingebouwde mogelijkheid om beloningen toe te kennen aan alle spelers. Ethereum is ook het grootste Web3 ecosysteem in de crypto wereld, wat betekent dat er een groter aantal gebruikers is dan bij alle andere netwerken. Gamers die op zoek zijn om het meeste uit hun play-to-earn ervaring te halen, zullen meer gelijkgestemde gamers vinden om samen van die beleving te genieten, terwijl ze proberen om hun MCADE tokenvoorraad zo veel mogelijk op te bouwen.

Het platform heeft als doelstelling om met tijd een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) te worden, die de volledige controle zal overhandigen aan de spelers. De Metacade community zal zijn MCADE tokens kunnen gebruiken om te stemmen op bestuurlijke voorstellen en een directe invloed te kunnen uitoefenen op de toekomst van het platform zelf.

Metagrants

Het Metagrants programma zal enkele van de meest innovatieve ontwikkelaars in de wereld van Web3 rechtstreeks in contact brengen met de Metacade community. Elke kandidaat zal zijn voorstel indienen voor het play-to-earn project dat hij of zij wil bouwen, en de Metacade community zal de kans krijgen om te stemmen op het project dat zij in de toekomst het liefste zouden willen spelen.

De community zal de mogelijkheid krijgen om financiering te bieden aan de meest gewilde projecten in de ruimte, en rechtstreekse invloed uit te oefenen op de toekomst van GameFi zelf. Aangezien financiering in het beginstadium van de ontwikkeling cruciaal is voor ontwikkelaars, terwijl ze proberen om de meest sensationele games op de blockchain te maken, zal de rol van de Metacade community enorm belangrijk zijn voor de brede crypto industrie, en het project wist daarom al heel interesse op te wekken.

Bijdragen om te verdienen

De community is de draaischijf van elke feature die werd geïntegreerd in het Metacade platform. Een fantastische nieuwe manier waarmee Metacade probeert de betrokkenheid van de community aan te trekken en mensen te overtuigen om gelijkgestemden in de wereld van Web3 te ontmoeten, is het aanbieden van MCADE token beloningen aan de meest actieve community leden. Je kunt crypto verdienen door alles te delen wat jij over blockchain gaming weet, en je kunt daardoor waardevolle alpha bekomen over hoe je het meeste haalt uit je spelervaring.

Metacade zal ook een lijst aanbieden van de populairste play-to-earn games, en zal een uitgebreide bibliotheek aan informatie bevatten waarmee nieuwe spelers alles kunnen leren over GameFi. Blockchain technologie biedt features aan, waar de huidige games niet aan kunnen tippen, en Metacade maakt er zijn missie van om de sector te helpen uitbreiden naar de hele gaming industrie door handige inzichten te verschaffen voor zowel nieuwe als meer ervaren spelers.

Web3 vacature aanbod

Later zal het Metacade platform ook Web3 vacatures aanbieden. Dit zal nieuwe GameFi projecten in contact brengen met een community die klaar is om voordeel te halen uit al die fantastische features. In ruil kan de community deze nieuwe titels uitproberen en ondertussen een inkomen verwerven.

Door toegang te krijgen tot de meest indrukwekkende nieuwe titels, nog voor ze officieel gereleased worden, krijgt de Metacade community de kans om inbreng te voorzien bij het ontwikkelingsproces. Speler kunnen hun feedback geven aan de ontwikkelaars, die dan de nieuwe voorstellen die community aanbrengt kunnen implementeren, alsook de bugs op te lossen die ze ontdekken.

Wat maakt MCADE zo waardevol?

Groeiende vraag naar blockchain services

Tussen 2016 en 2021, groeide het aantal crypto gebruikers exponentieel. In 2016 waren er minder dan 5 miljoen mensen die cryptocurrency in hun bezit hadden. Tegen het jaar 2021 was dit aantal al gegroeid tot bijna 300 miljoen, en het zou alvast een hele opdracht zijn om nog iemand te vinden die van het bestaan afweet van Bitcoin of cryptocurrency.

De snelheid waarmee deze munt wordt opgenomen ging samen met een explosieve prijsactie. Daarnaast is er ook sprake van een toenemende innovatie in de ruimte. Gedurende dezelfde tijdspanne, tussen 2016 en 2021, werden gloednieuwe applicaties met blockchain technologie gecreëerd. Non-fungible tokens ( NFTs ) en blockchain-based games zijn slechts twee van deze nieuwe toepassingen, maar de blockchain drijft ook de uitbreiding van virtual reality aan en voert andere taken uit zoals het automatisch registreren van klimaatveranderingen.

Wanneer de scope en de schaal van wat mogelijk is met blockchain technologie blijft groeien, zal het aantal mensen dat gedecentraliseerde services en cryptocurrency gebruikt, ook blijven stijgen. De populariteit van blockchain technologie is elk jaar gestegen, en crypto gebruikers bevinden zich vaak onbewust diep ondergedompeld in die hele cultuur wanneer ze gebruik maken van een veilige en efficiënte manier om transacties uit te voeren zonder tussenpersoon en met een lage instapdrempel.

De toekomst van GameFi

Blockchain verovert de gaming industrie met een rotvaart. Sommige van de meest getalenteerde vernieuwers in de ruimte hebben hun activiteiten verplaatst naar de blockchain, omdat ze zocht naar een manier om het meeste uit de technologie te halen. Games zoals Axie Infinity en Splinterlands hebben regelmatig meer dan een miljoen actieve gebruikers aangetrokken, en het ziet er naar uit dat Metacade de volgende in de rij is om dergelijke hoeveelheden gebruikers aan te trekken.

Blockchain games werken gewoonlijk op basis van een virtuele economie, die hun gebruikers toelaat om hun digitale eigendommen rechtstreeks op het platform te kopen en te verkopen. Deze activa zijn inherent aan gameplay. Door geavanceerde smart contracts en non-fungible tokens, kunnen spelers unieke items aankopen en verkopen die een directe impact hebben op hun gameplay.

Tijdens dit proces van kopen, verkopen en het verzamelen van in-game items, wordt een fungible token liquiditeit gegenereerd die dan kan gebruikt worden om spelers in cryptocurrency beloningen te betalen wanneer ze vooruitgang boeken in de game. Vaak zijn play-to-earn spellen ook free-to-play, wat betekent dat gebruikers makkelijk toegang krijgen tot een online tijdverdrijf dat rechtstreeks financiële beloningen biedt voor de tijd die ze in-game doorbrengen.

Metacade: Klaar voor de toekomst

Metacade bevindt zich op het kruispunt tussen enkele snel groeiende globale industrieën. Door blockchain gebruikers nieuwe manieren aan te bieden om cryptocurrency beloningen te verdienen, en ze te helpen om de uitbreiding van de GameFi sector voort te stuwen, kan het een erg rooskleurige toekomst voor zich hebben.

Het project levert op meerdere manieren een rechtstreekse meerwaarde voor de play-to-earn community. Door MCADE token beloningen aan spelers toe te kennen voor hun bijdrage van bruikbare informatie, evenals hun plan om in de toekomst een DAO te worden, is er een schijnbaar eindeloos aantal voordelen voor de spelers, naast het feit dat ze de grootste play-to-earn speelhal zijn op de blockchain.

Crypto investeerders geloven dat het project de volgende grote hit in GameFi zou kunnen worden. Als MCADE de concurrentie aan kan gaan met andere grote games in de ruimte, zoals Axie Infinity, dan heeft het uitzicht op een een enorm groeipotentieel. De MCADE token werd oorspronkelijk op de markt gebracht met een waarde van slechts $0.008, waardoor investeerders de kans kregen om 125 MCADE te verwerven per $1 die ze investeerden. De presale is slechts beschikbaar voor een beperkte periode, en deze prijs zal nog stijgen, voordat MCADE voor het grote publiek wordt opengesteld.

GameFi spelers, evenals crypto investeerders die op zoek zijn naar een volgende ruwe diamant die wel eens zou kunnen tot z’n volle recht komen in de volgende jaren, konden niet wachten om in dit gebeuren betrokken te worden. MCADE lijkt helemaal klaar om uit de startblokken te schieten tijdens zijn presale en kan mogelijks 200% in waarde toenemen. Dit is in ieder geval een project dat de moeite waard is om nauwgezet in de gaten te houden.