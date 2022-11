Het toonaangevende cryptocasino Winz.io heeft Winz.io Sports gelanceerd, zijn cryptocurrency sportsbook.

Winz.io, een toonaangevend cryptocurrency-casino, heeft de lancering aangekondigd van Winz.io Sports, het crypto-sportboek dat toegang biedt tot meer dan 22.000 maandelijkse evenementen in alle grote sporten en esports.

Volgens het persbericht gedeeld met Coinjournal, zei het team dat de lancering van Winz.io Sports Sports een belangrijke mijlpaal is voor het populaire cryptocurrency-casino.

Het platform vormt een aanvulling op de bestaande casino-ervaring met meer dan 5.000 spellen van gerenommeerde ontwikkelaars en makers. De lancering van dit platform vervult de droom van Winz.io om bekendheid te geven aan crypto-sportweddenschappen.

Met het Winz.io-sportboek kunnen gebruikers genieten van spannende kansen. Gebruikers kunnen inzetten op hun favoriete teams, competities en toernooien.

Volgens het team betekent de lancering van het platform vlak voor het WK 2022 in Qatar dat voetballiefhebbers een nieuwe kans krijgen om op hun nationale teams te wedden. Bovendien biedt Winz.io Sports elke maand toegang tot duizenden live-evenementen, waaronder populaire sporten zoals voetbal, tennis, basketbal en andere sporten.

Spelers hebben ook de mogelijkheid om te profiteren van een nieuwe en opwindende bonus. Door de code SPORTS in te voeren bij het doen van een storting, ontgrendelen spelers een risicovrije weddenschapsbonus van maximaal $ 20 en een 100% stortingsbonus van maximaal $ 500, voegde het team eraan toe.

Winz.io voegde eraan toe dat er, net als andere bonussen, promoties en evenementen die het had georganiseerd, geen inzetvereisten zijn. Bonusvoorwaarden zijn echter van toepassing op de risicovrije weddenschapsbonus en de 100% stortingsbonus.

Het team zei dat het besluit om nooit inzetvereisten op te leggen aan bonussen en promoties, helpt om het platform te onderscheiden van zijn concurrenten.

Winz.io zei dat gebruikers geld kunnen storten en opnemen via Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) en Ripple (XRP) op Winz.io Sports. De casinotak ondersteunt ook Tether (USDT), Binance Coin (BNB), Bitcoin Cash (BCH) en Tron (TRX), voegde het team eraan toe.

Met de lancering van Winz.io zei het bedrijf dat het nu duizenden extra redenen biedt voor liefhebbers van cryptocurrency om zijn casino- en sportsbook-aanbod te bekijken.

Winz.io is een cryptocurrency-vriendelijk casino dat in april 2020 werd gelanceerd. Het doel van Winz.io casino is om een eerlijke en snelle crypto-gokervaring te bieden. Alle bonussen en beloningen die in promoties bij Winz.io zijn gewonnen, hebben geen inzetvereisten.