Zal Bitcoin terugveren? Waarom de pijn van 2022 anders is dan voorheen

Belangrijkste punten

Bitcoin heeft het jaar met 64% afgesloten, het slechtste jaar sinds 2018

Deze bearmarkt is anders, want voor het eerst in het bestaan van Bitcoin trekt ook de bredere economie zich terug

De correlatie van Bitcoin met de aandelenmarkt is extreem hoog, wat bewijst dat het wordt verhandeld als een actief met een hoog risico

Fans zullen hopen dat deze link kan worden verbroken, maar momenteel presenteert het zich als een angstaanjagend macroklimaat voor Bitcoin en een klimaat dat de prijs het afgelopen jaar niet verrassend heeft verpletterd.

Cryptocurrency investeerders zullen het boek graag sluiten na een akelig 2022.

De prijzen in de activaklasse stortten in toen de wereld overging naar een nieuw renteparadigma, waarbij het tijdperk van lage rente en goedkoop geld officieel voorbij was. Risicoactiva werden verpletterd en er zijn weinig investeringen die verder op het risicospectrum liggen dan crypto.

Kijkend naar Bitcoin, sloot ’s werelds vlaggenschip cryptocurrency het jaar af op $16.547, vergeleken met de $46.311 waarmee het het jaar inging. Dat vertaalt zich in een daling van 64%. Maar hoe slecht waren de prestaties historisch gezien voor een asset die berucht is om zowel explosieve winsten als huiveringwekkende verliezen?

2022 het op één na slechtste jaar voor Bitcoin

Als we kijken naar de jaarlijkse rendementen sinds 2011, het eerste jaar waarin voldoende liquiditeits- en prijsgegevens beschikbaar waren, blijkt dat de daling van 64% van Bitcoin dit jaar het op een na slechtste cijfer was, na alleen de daling van 72% in 2018. De laatste kwam na een run- tot $20.000 eind 2017, de eerste keer dat Bitcoin echt het mainstream-bewustzijn bereikte.

In deze context laten de cijfers zien dat 2022 gewoon weer een jaar zou kunnen zijn, toch? Bitcoin is al vaak gevallen en herstelde zich altijd. Helaas zit er deze keer een addertje onder het gras.

Bitcoin ervaart voor het eerst een recessie

Satoshi Nakamoto publiceerde de Bitcoin-whitepaper in 2008, in de nasleep van de Grote Financiële Crisis. In het Genesis-blok staat een verwijzing naar de Britse krant The Times ingebakken: “The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks.”

Bij de eerste handel in 2009 werd Bitcoin daarom voortgestuwd in deze post-crisisomgeving, een klimaat van nul (of zelfs negatieve) rentetarieven, een warme geldprinter en explosieve rendementen op risicovolle activa. Een snelle blik op de beursrendementen sinds de lancering van Bitcoin laat zien dat het tot dit jaar van een leien dakje ging.

En dus ervaart Bitcoin voor het eerst in zijn geschiedenis een terugval in de bredere economie. De geldprinter is uitgezet en de rentetarieven zijn verhoogd, waarbij het Federal Fund-tarief nu 4,25% – 4,5% is.

Dit is van vitaal belang, want ondanks wat sommige Bitcoin-evangelisten beweren, handelt Bitcoin als een risicovol actief. De prijsgegevens bewijzen dit simpelweg zonder enige twijfel, aangezien de correlatie met de S&P 500 torenhoog is – en pas vorig jaar steeg nadat de rentetarieven in april 2022 begonnen te worden verhoogd, zoals ik in dit stuk schreef, en getoond op onderstaande grafiek.

Eerdere bearmarkten zijn niet hetzelfde

Dit is de reden waarom extrapolatie van eerdere bearmarkt-bouncebacks voor Bitcoin naïef is. De wereld is nu een andere plaats dan op enig ander moment in de geschiedenis van Bitcoin. De gratis markt voor alleen geld kan niet eeuwig blijven bestaan, en nu is het tijd voor Bitcoin om de wereld te laten zien waar het van gemaakt is.

Bitcoin wordt vaak vergeleken met goud, maar het glimmende metaal heeft in een lange proefruimte bewezen dat het kan worden beschouwd als een haag en een gerenommeerde waardeopslag waarmee investeerders hun rijkdom kunnen behouden. Het historisch uitzetten van de rendementen van goud hieronder laat duidelijk zien dat het stijgt in tijden van onzekerheid. Dit is het soort grafiek dat u wilt zien als we een recessie ingaan.

Helaas wordt Bitcoin tot op heden verhandeld met een zeer hoge correlatie met de aandelenmarkt. Voorstanders hopen dat deze koppeling op termijn wordt verbroken. Dat staat ter discussie, maar wat op dit moment zeker is, is dat Bitcoin zo ver verwijderd is van een “hedge” als het maar zou kunnen zijn.

Als de Federal Reserve versoepelt en renteverhogingen versoepelt, kunt u er zeker van zijn dat de activaprijzen weer zullen stijgen – en degenen die verder weg in het risicospectrum zitten, zoals technologieaandelen en Bitcoin, zullen tot de grote winnaars behoren.

Op de lange termijn is de vraag van een biljoen dollar of deze correlatie kan worden doorbroken en of Bitcoin de felbegeerde status van waardeopslag kan bereiken.