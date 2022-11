Zal Dogecoin (DOGE) weer stijgen? Beleggers zijn geïnteresseerd in de Metacade presale

Naast Bitcoin is Dogecoin waarschijnlijk een van de cryptocurrencies waarvan zelfs je ouders en grootouders hebben gehoord. In 2021 had iedereen het erover, maar na een dramatische val in de bearmarkt van 2022, vragen veel crypto-investeerders zich af: “Zal Dogecoin weer omhoog gaan?”. Hoewel het antwoord uiteindelijk onzeker is, heeft een nieuw project genaamd Metacade enige aandacht getrokken van de Dogecoin-community.

In dit artikel gaan we de vraag bespreken: “Zal Dogecoin weer omhoog gaan?” en waarom Metacade binnenkort deze top meme-coin zou kunnen inhalen.

Zal Dogecoin (DOGE) weer omhoog gaan? Waarschijnlijk wel

Dogecoin (DOGE) raakte in 2021 in de publieke belangstelling nadat een reeks tweets van Elon Musk DOGE naar ongelooflijke hoogten deed stijgen. De meme-token was onlangs zelfs te zien in een aflevering van Rick and Morty! Maar voor degenen die de epische DOGE-rally van 2021 hebben gemist, hebben de meesten zich afgevraagd: “Zal de Dogecoin weer omhoog gaan?”.

Ondanks dat het in de praktijk weinig nut heeft, hebben toch veel crypto-investeerders en techreuzen de Dogecoin omarmd. Google kondigde onlangs aan dat het Dogecoin zou gaan accepteren als betaling bij cloudservices. Op dit moment lijkt de prijs voor DOGE een absoluut dieptepunt bereikt te hebben, wat betekent dat beleggers binnenkort worden beloond voor hun vertrouwen in de nummer één meme-coin.

Dus zal Dogecoin weer omhoog gaan? Ditis uiteindelijk onmogelijk om te zeggen. Maar aangezien het nog steeds een loyale fanbase heeft en ver onder zijn piek van $0,74 handelt, met een waarde van $0,058 in oktober 2022, is de kans groot dat DOGE opnieuw zal stijgen in de volgende crypto-bullmarkt.

Wat is Metacade (MCADE)?

Metacade ontwikkelt zich tot een communityhub die zichzelf centraal stelt in de aanstaande gamingrevolutie. Het is een platform waar gamers, crypto-investeerders, Web3-enthousiastelingen, ontwikkelaars en ondernemers de buitengewone wereld van GameFi gaan verkennen.

Het primaire doel van Metacade is om een belangrijke drijvende kracht te zijn in de GameFi-industrie. Het heeft niet alleen als doel de nummer één bestemming te zijn om meer te leren over en meer te verdienen met play-to-earn, maar ook om de meest getalenteerde ontwikkelaars in de branche te koesteren en gamers te helpen om hun plek te vinden door met hun passie te werken.

Waarom zijn investeerders geïnteresseerd in Metacade (MCDADE)?

Op de community gerichte visie

Het team achter Metacade begrijpt de impact die de gaming community heeft op de industrie als geheel. Simpel gezegd, zonder de community is er geen game-industrie. Daarom staat het bouwen van een platform voor de community, centraal in de filosofie van Metacade. Ongeacht wat de redenen is dat iemand het platform gebruikt, wil Metacade haar gebruikers bij elke stap uitstekende waarde bieden.

Teruggeven aan de spelers

Onderdeel van dit plan is om gebruikers de voordelen te laten voelen van de waarde die ze het Metacade-platform direct geven. Traditioneel moedigen platforms hun gebruikers aan om elkaar te beoordelen of te helpen zonder hen daarvoor te belonen, waardoor het platform zelf er met de toegevoegde waarde vandoor gaat. In plaats daarvan krijg je bij Metacade, als je een beoordeling plaatst, wat alfa aanbiedt of content genereert die anderen helpt de wereld van GameFi te begrijpen, MCADE-tokens voor je rol bij het bijdragen aan de community.

Door de community gesteunde titels financieren

Het belonen van gebruikers is slechts het begin van de waardepropositie van Metacade. In 2023 lanceert Metacade Metagrants, een manier voor de community om te beslissen welke games ze ontwikkeld willen zien. Ontwikkelaars zenden hun ideeën in naar een wedstrijd, waar Metacade-gebruikers vervolgens een stem kunnen uitbrengen. De winnaar wordt gefinancierd door de schatkist. Winnende ontwikkelaars kunnen zelfs de ingebouwde testomgeving van Metacade gebruiken om bruikbare feedback te verzamelen van de gebruikers die het meest gepassioneerd zijn over hun project.

Werken en spelen op hetzelfde platform

Metacade biedt gebruikers al tal van manieren om hun play-to-earn-inkomen te verhogen, maar hun plannen om in 2024 een vacaturesite te lanceren, kunnen ervoor zorgen dat iemand een serieuze carrière binnen de community vindt. Met Metacade kun je werk vinden, variërend van het testen van games voor een paar uur per week tot een senior rol ontwikkelaar bij een toonaangevende play-to-earn gamestudio. Zelfs als je talenten ergens anders liggen, vind je bij Metacade zeker een kans die bij je past.

De community de touwtjes in handen geven

Uiteindelijk zal er een tijd komen dat de Metacade-community klaar is om haar vleugels uit te slaan en een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) te worden. Op dat moment zal het kernteam van Metacade terugtreden en leden van de community de kans geven om hun plaats in te nemen. Zodra dit gebeurt, zal de Metacade-community volledige autonomie hebben en de eerste virtuele arcade ter wereld zijn die eigendom is van de spelers.

Zal Dogecoin (DOGE) weer omhoog gaan? Metacade (MCADE) kan nog meer stijgen

Met de informatie die we hebben, is het antwoord op “zal Dogecoin weer omhoog gaan?” waarschijnlijk ja. Maar als DOGE die winsten van 2021 opnieuw wil behalen, is het logisch om aan te nemen dat dezelfde hoeveelheid hype, of meer, nodig is om een DOGE-rally aan te wakkeren. Hoewel dit kan gebeuren, is het op zijn best twijfelachtig om van een oude hond te verwachten dat hij nieuwe trucjes leert.

Ondertussen heeft Metacade alles in huis om dezelfde epische opkomst waar te maken. Het heeft niet alleen het potentieel om een enorme community te laten groeien, maar het biedt ook iets anders dan slechts een meme-token te zijn: nut. En terwijl Dogecoin puur werd gevoed door speculatie, zal Metacade worden gevoed door de exponentiële groei die de GameFi-industrie de komende jaren zal zien. Als Metacade hetzelfde pad kan volgen als Dogecoin, kan het DOGE gemakkelijk inhalen en een van de meest spraakmakende tokens van 2023 worden.

Samengevat, Zal Dogecoin weer omhoog gaan? Waarschijnlijk wel, maar niet zoveel als Metacade.

