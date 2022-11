Zijn jouw fondsen veilig? Crypto-lending platforms blijven dalen

Belangrijkste punten

Genesis Capital is het nieuwste bedrijf geworden dat verstrikt raakte in de crypto-crash en de opnames gisteren opschortte

Gemini volgde al snel en stopte de opnames van hun Earn-product

Dit zijn echter allemaal diensten die inkomsten opleveren – heel anders dan FTX

De grootste overtreding van FTX was zich voordoen als een beurs terwijl het optrad als een hedgefonds, gokken met activa van klanten

Alle rendement-verdienende producten brengen op dit moment een enorm risico met zich mee, schrijft onze analist

De dominostenen blijven vallen, veroorzaakt door deze FTX-sage.

De grote cryptogeldschieter Genesis Capital schortte gisteren de opnames van zijn kredietactiviteiten op. Als er één ding is dat crypto-investeerders inmiddels weten, is het: zodra die noodlottige beslissing om opnames op te schorten is genomen, is het goed mis.

Dit is een groot probleem. Genesis had $2,8 miljard aan actieve leningen vanaf Q3 in 2022, terwijl het in de loop van het kwartaal $8,4 miljard opleverde. Dat is een flink verschil.

In mijn stuk van vorige week, waarin ik keek naar de toekomst voor crypto, sprak ik over de onvermijdelijke besmetting.

“Verwacht dat hier enige besmetting uit zal vloeien, aangezien we nog niet weten wie aan wie is blootgesteld – maar FTX, als zo’n grote speler in de branche, zal ongetwijfeld een paar lichamen met zich meeslepen.”

Nou, om dat aanstekelijke nummer van Drake te citeren, “bodies are (starting) to drop”. Het is alleen niet de vraag of; het is meer een kwestie van wie.

Wie gaat er straks failliet?

Genesis zei dat het besluit om leningtransacties op te schorten te wijten was aan “abnormale opnameverzoeken die onze huidige liquiditeit hebben overschreden”. Ja, dat zal wel.

Het ecosysteem wordt – en zal worden – tot het uiterste getest. Laten we blijven kijken naar Gensesis, een sleutelfiguur in de uitleenruimte. Een partner die ze hebben is Gemini, voor wie ze deze opbrengstverdienende service bieden. Gemini, de uitwisseling die wordt gerund door ieders favoriete identieke tweeling, Tyler en Cameron Winklevoss (ik vraag me af of Cameron het vervelend vindt dat Tyler altijd als eerste wordt vermeld?), baarde mensen daarom zorgen.

Een paar uur na de aankondiging van Genesis gaf Gemini vervolgens een verklaring af waarin stond dat opnames uit hun Earn-programma waren opgeschort. Dat was niet te vermijden.

“We werken samen met het Genesis-team om klanten te helpen hun geld van het Earn-programma zo snel mogelijk in te wisselen. We zullen de komende dagen meer informatie geven,” aldus Gemini.

1/6 We are aware that Genesis Global Capital, LLC (Genesis) — the lending partner of the Earn program — has paused withdrawals and will not be able to meet customer redemptions within the service-level agreement (SLA) of 5 business days. https://t.co/9e48pF3Ymn — Gemini (@Gemini) November 16, 2022

De firma’s sluiten zich aan bij BlockFi bij het opschorten van opnames, nog een andere crypto-geldschieter in wanhoop na de ineenstorting van FTX. Het bedrijf is naar verluidt bereid om werknemers te ontslaan en faillissement aan te vragen.

Het verschil tussen deze bedrijven en die van Sam

Er is echter een groot verschil tussen wat er bij al deze bedrijven gebeurt en FTX. Zeker, alle bedrijven maken gebruik van roekeloos risicobeheer, een totaal gebrek aan diversificatie en hebben om al deze chaos gevraagd.

Zoals Sam zei in een van zijn stream-of-awareness-tweet-threads (die alleen maar dienden om benzine op al dit vuur te gooien), “dat risico was gecorreleerd – met het andere onderpand en met het platform. En toen kwam de crash … en tegelijkertijd was er een run op de bank.”

Het zou niet heel moeilijk moeten zijn om daarachter te komen. Crypto is enorm gecorreleerd en buitengewoon vluchtig. Dus als je in 100% crypto investeert, zou het niet echt een verrassing moeten zijn als deze rode dagen een keer komen.

Dat is precies wat er gebeurde bij BlockFi, Gemini Earn en al deze producten. Weet je, precies zoals wat er gebeurde bij Voyager Digital, Celsius en alle andere cowboyfirma’s die hun klanten rendement beloofden in ruil voor hun activa.

Inmiddels weten mensen dat deze platforms riskant zijn. Ze weten dat elke cent die ze erin steken, het risico loopt om te verdwijnen.

Maar FTX behoorde niet tot deze platforms. FTX was een uitwisseling. En vertel me eens, Sam. Hoe lijdt een entiteit die geen bank is aan een bankrun? Ik blijf zeggen dat FTX een uitwisseling was omdat het van vitaal belang is. Klanten moeten contant geld storten op beurzen, voordat ze het daar als contant geld achterlaten of crypto-activa kopen. Als ze zich dan moeten terugtrekken, zou het er gewoon moeten zijn.

De beurs zou geld moeten verdienen aan handelskosten, stortingskosten, wat dan ook. Het zou zich niet moeten gedragen als een fractionele reservebank, die deposito’s naar zijn zusterhandelsfirma stuurt en er vervolgens mee gokt.

Klanten wisten misschien wat er aan de hand was bij BlockFi en de rest van de bende, maar met FTX wisten ze dat niet. En daarom zijn mensen zo boos. Het is ook waarom het voelt als fraude (hoewel ik geen idee heb van de ins en outs van de wetten. Mijn gevoel zegt me dat Sam slim genoeg was om directe overtredingen te vermijden, maar wie weet).

Wat gebeurt er nu?

$8 miljard aan contanten verdwijnt niet zonder enige problemen in de lucht. Genesis is een grote, maar er zullen er meer zijn. Daarom ben ik verrast dat Bitcoin relatief goed stand heeft gehouden.

De pijn zal hier niet stoppen, zoals besproken in mijn stuk van gisteren – dit is niet alleen een enorme aanslag op de liquiditeit, maar Bankman-Fried had veel bedrijven in handen.

Voor iedereen die nog steeds in opbrengst verdienende producten zit, zou ik erg bang zijn. Toen Terra eenmaal instortte, vertoonden deze platforms voor mij een risico-rendementsprofiel dat ik gewoon niet langer kon rechtvaardigen. Natuurlijk mogen ze zeggen dat ze goed zijn, maar dat deden managementteams bij Celsius, BlockFi en de rest ook. Het belangrijkste om een bankrun de kop in te drukken, is paniek tot een minimum te beperken – dat weten ze allemaal.

Is het rendement – of het nu 4%, 5% of 10% is – echt de moeite waard om al uw bezittingen op het spel te zetten? Dit is niet langer een up-only economie. Dit is een zeer reële bearmarkt, terwijl er binnen de cryptocurrency-ruimte kapitaal sneller dan ooit tevoren naar de deuren vlucht.

Dus ik vraag het nogmaals; is die opbrengst het echt waard?