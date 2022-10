Zuckerberg’s metaverse weddenschap wordt spannend

Meta honcho Mark Zuckerburg is een pantomime-schurk.

Toen Facebook vorig jaar aankondigde dat het de naam ‘Meta’ zou aannemen, als signaal van intentie over waar ze geloofden dat de industrie in het algemeen op weg was, stelde het sommigen teleur.

“Hoe durven ze de metaverse naam aan te nemen,” klaagden velen. Maar nu het vage concept van metaverse nu meer Web3 wordt genoemd, is dit geluid een beetje weggeëbd.

Meta is aan het worstelen

Maar wat is er precies aan de hand met Meta en het plan om het nieuwe tijdperk van sociale media te beginnen?

De aankondiging van Zuckerberg deed niets om de massale verkoop te onderdrukken, aangezien de aandelenkoers van Facebook vandaag wordt verhandeld op $129, een vervelende daling van 59% sinds de aankondiging van de rebranding.

Bijna een jaar op de dag na de Meta-rebranding leek Zuckerbergs utopische visie op een Ready Player One-type virtual reality-wereld nog nooit zo ver weg.

Duizenden medewerkers werken aan dit doel, maar de resultaten zijn tot nu toe op zijn zachtst gezegd teleurstellend. Deze week lekten interne memo’s uit, waarover The Verge berichtte.

Deze waren, ik weet zeker dat je het met me eens bent, somber van toon.

“Waarom houden we niet zo veel van het product dat we hebben gebouwd dat we het de hele tijd gebruiken”? vroeg de VP van Metaverse, Vishal Shah, zich af.

“De simpele waarheid is, als wij er niet van houden, hoe kunnen we dan verwachten dat onze gebruikers er dol op zijn?” voegde hij toe.

“Het totale gewicht van papercuts, stabiliteitsproblemen en bugs maakt het voor onze gemeenschap te moeilijk om de magie van Horizon te ervaren,” een ander citaat, verwijzend naar Meta’s virtual reality-spel.

Metaverse tokens blijven marktbreed achter

De daling van metaverse tokens in het jaar daarna is sterk. Natuurlijk zijn cryptocurrency-tokens op de hele markt van een klif gevallen, maar de schaal waarop metaverse-gerelateerde tokens zijn gedaald, is niettemin zorgwekkend.

Kijkend naar de negen tokens in de CoinMarketCap top 100 die geclassificeerd zijn als “metaverse” gerelateerd, is de gemiddelde daling sinds Meta’s rebranding ontmoedigend. Ik heb ze uitgezet in de onderstaande grafiek:

Nog zorgwekkender is de afname van gebruikers van deze spellen. Hoewel er verkeerde berichtgeving leek te zijn over de actieve gebruikers op Decentraland – met alarmerende gegevens die suggereren dat 38 dagelijkse actieve gebruikers overdreven blijken te zijn – is het een feit dat de betrokkenheid bij deze metaverse games is ingestort in lijn met de symbolische prijzen.

Lately, there has been a lot of misinformation on the number of active users of Decentraland. Some websites are tracking only specific smart contract transactions but reporting them as daily active users DAU, which is inaccurate. — Decentraland (@decentraland) October 7, 2022

Wat gebeurt er nu?

Voor Zuckerberg is het een moeilijke tijd geweest. Hij viel deze week zelfs uit de top 10 van rijkste mensen in de VS, nog een bittere pil om te slikken.

In alle ernst zijn de worstelingen van de vage maar verleidelijke metaverse zorgwekkend. Games hebben moeite om te worden gemaakt met de standaard van conventionele niet-blockchain-games. Met prijzen van tokens die blijven dalen, heeft het play-to-earn-model als gevolg daarvan geleden, omdat deze spellen zonder het potentieel voor grote inkomsten gewoon … minder leuk zijn.

Het zal interessant zijn om te zien hoe Zuck en Meta vanaf hier bouwen. Maar voorlopig is hun metaverse inzet tot nu toe onverstandig geweest.