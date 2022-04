10 beste altcoins å investere i april

Altcoins hadde en sterk ytelse i mars da den generelle kryptovalutaindustrien kom seg. Denne ytelsen skjedde selv da krisen i Ukraina eskalerte og Fed startet sin rentehevingspolitikk for første gang siden 2018. Her er noen av de beste myntene å investere i april.

Ethereum (ETH)

Ethereum presterte bra i mars da nettverkets fusjon skjedde i Kiln-nettverket. Dette er et viktig skritt ettersom nettverket går fra til en proof-of-stake-plattform. Det gjorde det også bra ettersom aktiviteten i nettverket økte, noe som fremgår av den økende totalverdien låst (TVL) i DeFi- og NFT-industrien.

Derfor er det en sannsynlighet for at Ethereum-prisen vil fortsette å gjøre det bra i april ettersom investorer fortsetter å fokusere på fusjonsprosessen. Noen analytikere forventer at den vil forlate testnettet i april, mens andre ser at det tar litt tid.

På 4H-diagrammet ser det ut til at ETH dannet en topp på rundt $3 488 i mars. Dette signaliserer at den sannsynligvis vil falle til støtten på $3,046 og deretter fortsette å stige.

Terra (LUNA)

LUNA hadde en sterk måned i mars da prisen hoppet til et rekordhøyt nivå. Analytikere nevnte den sterke ytelsen til Terra USD-mynten og dens beste DeFi-plattformer som Anchor Protocol og Lido som årsaken til denne ytelsen.

Terra er en god kryptovaluta å investere i april etter at utviklerne samlet inn milliarder fra investorer og etter hvert som flere utviklere omfavner nettverket. De kunngjorde også at de vil bruke 10 milliarder dollar på å kjøpe Bitcoin. Samtidig viser det daglige diagrammet at Terra har klart å krysse nøkkelmotstanden på $106 i mars. Dette var dens forrige all-time high. Derfor vil en ny test av all-time high føre til flere gevinster.

Cardano (ADA)

Cardano har vært i en sterk bearish trend de siste månedene. På det laveste nivået i år hadde de langsiktige investorene tapt over 65 milliarder dollar fra all-time high. Cardano klarte å iscenesette en sterk bedring i mars da den totale verdien av låst nettverk (TVL) til nettverket økte kraftig til over 300 millioner dollar. Gjenoppblomstringen var mest på grunn av MinSwap. Mynten steg også etter hvert som investorer gikk på kuppjakt.

Ada-prisen fant en sterk støtte på $0,7320 i mars. Den har også beveget seg over 50-dagers glidende gjennomsnitt, noe som signaliserer at mynten sannsynligvis vil fortsette å stige i april. Nøkkelreferansenivået å se etter vil være på $1,50.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin har vært en glemt kryptovaluta de siste månedene. Den krasjet til et lavpunkt på $0,1084, som var omtrent 81 % under det høyeste punktet i 2021 og 61 % lavere enn det høyeste nivået i oktober. Den har falt på grunn av den generelle mangelen på en bullish katalysator.

Selv om det tekniske virker bearish, er det en mulighet for at mynten vil komme tilbake i april ettersom investorer går på kuppjakt. Nylig har også de fleste meme-aksjer blitt parabolske, noe som betyr at meme-mynter også kan stige. Viktigst av alt, mynten har dannet en sterk støtte på $0,8400.

Waves (WAVES)

Waves er et blokkjedeprosjekt som har som mål å bli en bedre plattform enn Ethereum. Den har blitt brukt til å bygge noen av de mest populære plattformene som Neutrino og Waves Exchange. Waves-prisen gikk parabolsk i mars og steg fra mindre enn $15 til over $60.

Denne ytelsen skjedde etter hvert som flere utviklere flyttet til nettverket og dens totale verdi låst steg til et rekordhøyt nivå på over 4,6 milliarder dollar. Hoveddriverne var at Neutrino, Vires Finance og Waves Exchange steg til værs.

Waves vil sannsynligvis få en tilbaketrekking i april når den går over til en distribusjonsfase. Selv om denne nedgangen vil skje, vil den bullish trenden sannsynligvis fortsette senere i løpet av måneden.

Hedera Hashgraph (HBAR)

Hedera Hashgraph er en smart kontraktsplattform som er minst 10 ganger raskere enn alternativene. Den er også mye brukt til å bygge desentraliserte applikasjoner av selskaper som Avery Dennison og ServiceNow.

HBARs pris har vært i en sterk bearish trend de siste månedene. Den beveget seg fra det høyeste på $0,58 til det laveste på $0,188. Den fant en sterk støtte på $0,188 i mars og klarte deretter å bevege seg over 50-dagers glidende gjennomsnitt mens Relative Strength Index (RSI) har pekt oppover.

HBAR har slept etter sine jevnaldrende mynter som Near Protocol og Algorand, og det er en sannsynlighet for at den vil fortsette å stige ettersom investorer fortsetter å jakte på gode kjøp.

Chiliz (CHZ)

Chiliz er en annen kryptovaluta å investere i april. Det er et ledende blokkjedeprosjekt som fokuserer på den relativt nye industrien kjent som fan token-tilbud (FTO). I løpet av de siste månedene har det signert noen av de største lagene som Manchester City og Manchester United.

Som alle andre kryptovalutaer har prisen falt de siste månedene ettersom verdien av fan-tokens har falt. Men det er tegn på at sektoren øker etter hvert som markedsverdien steg til over 3 milliarder dollar. Chiliz annonserte også et nytt partnerskap med Lionel Messi.

CHZ fant en sterk støtte på $0,1584 i mars og har beveget seg over 25-dagers MA. Den vil trolig fortsette å stige i april.

STEPN (GMT)

STEPN var en av utbryter-stjernene i mars da den gikk parabolsk og rykket inn blant topp 100 av de største kryptovalutaene i verden. Det er en plattform som prøver å påvirke treningsbransjen ved å betale folk for å løpe, gå og jogge. For å delta må folk først kjøpe en NFT-sneaker og installere en app med sporingsfunksjoner. De vil da motta et GMT-token hver gang de trener. Mens GMT-prisen hoppet i Match, er det en mulighet for at den vil fortsette å stige i april.

Enjin mynt (ENJ)

Enjin er et blokkjedeprosjekt som har eksistert i mer enn et tiår. Den har laget en plattform som lar folk lage og markedsføre sine ikke-fungible tokens (NFT). Enjin fant et gulv på rundt $1,27 i mars og startet deretter en bullish trend. Den beveget seg over 25-dagers glidende gjennomsnitt og steg over den synkende trendlinjen. Mynten vil sannsynligvis gjøre det bra ettersom Efinity-nettverket blir mer integrert i Enjin.

VeChain (VET)

VeChain var en gang en av de hotteste kryptovalutaene. På sitt topp var den blant de 15 beste av de største kryptovalutaene i verden. Deretter gjorde den et kraftig fall og falt til 45.plass. Dette endret seg i mars da etterspørselen etter VeChain begynte å øke. Den steg over 23,6% Fibonacci retracement-nivå og 50-dagers glidende gjennomsnitt. Derfor er det en mulighet for at den vil fortsette å finne kjøpere i april.

