10 beste kommende ICO-krypteringer å investere i 2022

Med blokkjeden som legger til nye prosjekter nesten daglig, kan det være vanskelig å bestemme hvilke som gir investorer god avkastning.

For å hjelpe deg har vi gjort alle undersøkelsene slik at du ikke trenger det. Vår liste over de beste kommende ICO-ene beskriver hvert prosjekts funksjoner og fordeler – perfekt for enhver investor som ønsker å kapitalisere på lave priser.

La oss finne ut hvordan potensielle inntekter fra disse innledende mynttilbudene kan være til fordel for investeringsporteføljen din i dag.

De beste kommende ICO-ene i 2022

Topp 10 nye ICO Cryptos å investere i 2022 anmeldt

Metacade er den første av sitt slag i Web3 – et koselig knutepunkt for både spillere og fellesskapsmedlemmer for å komme sammen, nyte hverandres selskap, spille forskjellige kryptospill og potensielt høste investeringsbelønninger.

I stedet for å ha alle eggene dine i én kurv med å investere i suksessen eller fiaskoen til bare ett prosjekt/spilltittel, slik du vanligvis må gjøre andre steder, er flere prosjekter plassert under ett tak, og gir investorer mer diversifiserte alternativer.

Det beste er at uansett hvilken sjanger som fanger oppmerksomheten din fra dag til dag, vil det alltid være noe hyggelig i vente.

Å investere i MCADE-tokens er nøkkelen til å låse opp en voksende spilløkonomi og dra nytte av eksklusive belønninger.

Vær tidlig ute, kom i forkant – du kan høste seriøs avkastning når Metacade tar av. Ikke bare det, men det er også et virtuelt møtested der spillere kan bygge forbindelser og skape utrolige prosjekter sammen.

Metacade er snakk om byen i Web3-området, og plattformen deres lover å revolusjonere hvordan spillere finner muligheter.

Med sin meteoriske oppgang som et av 2022s fremste prosjekter, har Metacade fortjent en plass på nummer 1 på listen vår for de mest spennende kryptovaluta-tokens akkurat nå.

2. Hedera (HBAR)

Hedera tilbyr en revolusjonerende blokkjedeplattform for enkeltpersoner og organisasjoner som ønsker å sette sine mest kreative ideer ut i livet.

Dens mangfoldige bruksområder – fra token-tjeneste, smarte kontrakter og NFT-oppretting og -administrasjon – bidrar til å drive utviklingen av desentraliserte applikasjoner på tvers av Web2- og Web3-domener.

HCS-verktøyet styrker brukerne ved å gi dem en nøyaktig tidsstemplingsfunksjon som er nyttig for å bygge fremtidssikre prosjekter som forblir immune mot manipulasjon eller datatuklingsforsøk.

Å frigjøre det fulle potensialet til Hederas nettverk krever eierskap til det opprinnelige tokenet, HBAR. Denne energieffektive kryptovalutaen tilbyr brukere beskyttelse mot ondsinnede angrep og brukes til å betale for applikasjonstransaksjonsgebyrer.

Som en av de mest lovende krypto-ICOene som snart skal lanseres på Coinbase, kan det være svært givende å investere i denne unike mynten.

3. NEAR-protokollen (NEAR)

NEAR-protokollen innleder en ny æra av internett, og gir brukerne mulighet til å enkelt få tilgang til desentraliserte applikasjoner.

Med sin innovative Layer 1 blokkjede og unike skaleringsmekanisme gjør denne plattformen utviklere i stand til raskt å lage dApps med optimale resultater – som revolusjonerer måten vi bruker teknologi på.

NEAR er det ultimate utviklerverktøysettet, som gir erfarne kodere eller nybegynnere alt de trenger for å bygge Web3.0-applikasjoner med letthet og effektivitet.

Med kraftige CLI-verktøy og enkle SDK-er for hånden, kan brukere skrive smarte kontrakter på et språk de selv velger.

Skulle det være behov for hjelp underveis, finnes det komplett gratis dokumentasjon med veiledninger klare samt daglige samtaler som tilbys av NEAR selv for ekstra trygghet.

4. Kryptview (KVT)

Har du hørt om Kryptview, den nye kryptovalutaen som revolusjonerer kryptomarkedet? Denne forskning-til-tjene-plattformen garanterer nøyaktighet og åpenhet ved å la brukere bidra med sin innsikt om digitale tokens.

Det gir en unik mulighet for deltakere til å tjene belønninger ganske enkelt ved å gi anmeldelser om forskjellige selskaper i denne uregulerte bransjen – en enestående sjanse til å bli involvert i blokkjedeteknologi.

Ser du etter en mulighet til å komme inn i blokkjededrevet revolusjon? Kryptview kan være svaret ditt.

Denne innovative plattformen er designet for å gi kryptoinvestorer gjennomsiktig, objektiv informasjon om potensielle kryptovalutaprosjekter – og eliminerer enhver tvil rundt legitimitet og hindrer svindlere fra å dra nytte av tillitsfulle brukere.

For de som bidrar med kvalitetsinnhold (som til og med kan inkludere egen vurdering av priser) er det også kompensasjon tilgjengelig i KVT-mynter.

Det har aldri vært en så enkel vei mot suksess – bli med i Kryptview i dag og sørg for at du alltid er et skritt foran når det kommer til å investere.

5. O-MEE (OME)

O-MEE er en nyskapende ICO-lansering i 2022 som bringer en kraftig kombinasjon av sosiale medier og NFT-markedsplass for å hjelpe skapere med å tjene penger på sine digitale verk.

Innholdsutviklere kan dra full nytte av O-MEE-plattformen, med verktøy som abonnementsmodeller og private huber, pluss tilgang til muligheter for inntektsgenerering innenfor NFT-markedet med $OME-tokenkraft.

Velkommen til Web3.0: hvor kreativitet møter økonomisk belønning.

6. WeSendit (WSI)

WeSendit bringer blockchain-teknologi til mainstream med deres nye krypto-drevne plattform, noe som gjør store filoverføringer trygge og enkle.

WeSendit har allerede hatt suksess i 150 land med 3,5 millioner brukere, og fortsetter å revolusjonere datadeling ved å la premiummedlemmer fullstendig anonymisere filene sine, samt stimulere til bruk gjennom belønningstokener fra en aktivitetspool.

Ved å holde WSI-tokens, kan du få tilgang til airdrop på 45 millioner mynter etter deres offentlige salg.

Dette er imidlertid ikke alt; etter denne utgivelsen vil WeSendit la investorer dra fordel av innsats opptil 200 % APR. Ta del i en eller begge og tjen store belønninger med WSI.

7. SubQuery (SQT)

For utviklere som ønsker å lage desentraliserte apper, er SubQuery det perfekte alt-i-ett-verktøysettet.

Bygget for bruk på populære plattformer som Polkadot , Substrate og Avalanche , støtter den en «desentralisert datatjeneste» med et enkelt «Hero Course» som veileder brukere gjennom hvert trinn i å bygge dAppene deres – uten behov for komplekse backend-systemer.

Pass på å ikke gå glipp av denne utrolige ressursen.

SubQuerys kommende ICO presenterer en spennende mulighet for investorer til å komme i forkant og kjøpe tokens før prosjektet når sitt skritt.

I underkant av 9 % av SubQuerys totale forsyning kan hentes, med USDC akseptert som betaling til en fast rate på $0,0275 per token – så ikke gå glipp av denne glimrende sjansen til å hoppe ombord tidlig.

8. SeaCoast (COAST)

SeaCoast revolusjonerer kryptoplattformen, og tilbyr brukere mer enn bare en utveksling av digitale eiendeler.

Dette neste generasjonsnettverket håper å «tokenisere kysten» ved å gi innsikt i noen av naturens mest pittoreske regioner – inkludert kunnskap knyttet til våre kyster og hav.

Ved å dele geotagget innhold med andre medlemmer, kan brukere bli belønnet i $COAST-tokens som deretter «forankres» i SeaCoast-fondet for ekstra fordeler. Med et så bredt spekter av brukssaker, kan SeaCoast bli et av kryptos hotteste prosjekter til nå.

Kom inn i første etasje i SeaCoasts ambisiøse prosjekt. Ved å delta i deres kommende ICO med så lite som €100 ($102), kan investorer motta eksklusive NFT-er og ha en sjanse til å være en del av dette digitale økosystemet som ikke skal ferdigstilles før i 2025.

Gjør deg klar til å starte med krypto – registrer deg nå.

9. Soscial-Service (SSE)

Social-Service muliggjør økonomisk frihet over hele verden, og er et banebrytende kryptoprosjekt som vil revolusjonere hvordan vi bruker P2P-tjenester og blokkjedeteknologi.

Plattformen ser ut til å bygge bro over sosiale nettverk med ressursdelingssatsinger som gir «gjensidig fordelaktige muligheter» uten pengetransaksjoner.

Med sin desentraliserte struktur som tillater bruk i et hvilket som helst land rundt om i verden, lanseres den snart – først via «Pre-ICO» i år før den går inn i fullt ICO-territorium i løpet av 2023.

I tillegg vil de kommende månedene se en betaversjon av appen deres klar for neste års offisielle utgivelse – kan dette være et stort sprang fremover i vår tilnærming til økonomi?

Med bare noen få uker igjen for å dra nytte av pre-ICO-fasen, er det allerede kjøpt over 108 000 $SSE-tokens for Social Service-økosystemet.

Dette unike prosjektet har ennå ikke avslørt alle detaljene, men det er absolutt verdt å holde styr på når vi går inn i 2023 – en ICO du ikke vil gå glipp av.

10. Mavia (MAVIA)

Spillere, gjør deg klar til å gå inn i en verden som aldri før. Mavia er det kommende AAA «blockchain-baserte byggherren»-spillet i 2022.

Spillere kan lage sine egne baser i spillet og erobre andre med strategisk krigføring inspirert av Command & Conquer.

Seiersrike spillere vil tjene $RUBY – Mavias revolusjonerende opprinnelige token som belønner brukere for å spille godt, samt gir dem ulike oppgraderinger og utfordringer i spillet.

I tillegg kan de bruke det i selve metaverset, noe som gjør dette til en av de mest allsidige digitale valutaene som er tilgjengelige i dag.

Mavia vil raskt vokse ettersom forventningen bygger seg for lanseringen deres i Q4 2022. Med en integrert NFT-markedsplass og muligheten til å streame kamper live, har de lovet en unik opplevelse som garantert vil forbløffe når den kommer på markedet .

Om bare noen få uker åpner Mavia opp sitt token-salg pluss virtuelt landsalg – så pass på at du ikke går glipp av denne unike muligheten.

Hva er en ICO?

Å investere i en ICO er en unik mulighet til å få tilgang til det forhåndsoffentlige salget av kryptovalutaer. I motsetning til børsnoteringer, som tilbyr aksjer i selskaper som går på børs, mottar de som investerer på ICO-er digitale tokens i stedet.

2022 vil være et avgjørende år for disse investorene ettersom de trenger prosjekter som løser presserende problemer og beviser at deres potensielle avkastning er verdt det – forvandle gode ideer til gode investeringer.

Den nye verdenen av ICO-krypto tilbyr spenning og innovasjon ettersom et bredt utvalg av prosjekter forblir ubundne til tradisjonelle forskrifter. Dette kan være et attraktivt perspektiv for de som ønsker å starte sine egne virksomheter som ellers kan ha blitt hindret av komplekse byråkratiske krav.

Hvordan fungerer ICOer?

ICO-er vokser i popularitet som en innovativ ny måte å finansiere prosjekter på. I stedet for å stole på banker eller tradisjonelle metoder, kan alle med riktig teknologi og ekspertise utvikle sin egen ICO-struktur – det være seg forsyninger uten avgrensning, begrensede grenser eller noe annet som passer.

De tre hovedstrukturene til ICO er:

Forhåndsinnstilt symbolpris + begrenset forsyning

Variabel symbolpris + begrenset forsyning

Forhåndsinnstilt symbolpris + Variabel forsyning

For at disse initiativene skal lykkes, trenger de selvfølgelig investorer, så kunnskapsrik markedsføring blir også en nøkkelfaktor; fra samarbeid med ledende ICO-byråer hele veien gjennom engasjement i sosiale medier.

Interessert i å investere i en kommende kryptovaluta? Prosessen er enkel. Alt du trenger å gjøre er å finne et prosjekt som passer med dine mål, registrere deg på prosjektets nettside og kjøpe tokens gjennom utvekslingen. Så snart disse er anskaffet, lagre dem trygt i en kryptolommebok til den er oppført for salg – så gjør deg klar for en potensiell markedsmulighet.

Hvordan finne nye kommende ICOer

Investeringer i kryptovaluta blomstrer, noe som gjør det enklere enn noen gang for investorer å oppdage potensielle nye ICO-er.

Enten du er en nybegynner eller veteraninvestor, er det mange måter som kan brukes til å identifisere den neste store kryptomuligheten – fra overvåking av blogginnlegg og fora til å delta på arrangementer.

Uansett hvilken strategi du måtte ha, har det aldri vært lettere å avdekke kommende tokensalg.

Bruk sosiale medier: Krypto-entusiaster er velsignet med et vell av ressurser for å informere om investeringene sine. Twitter og Reddit gir enestående sanntidsoppdateringer på nye prosjekter, mens YouTube-kanaler tilbyr engasjerende og objektive diskusjoner rundt kommende kryptovaluta-mynttilbud (ICOs). Å holde fingeren på pulsen er avgjørende for enhver kryptoinvestor.

Hold oversikt med en ICO-kalender: CoinMarketCaps ICO-kalender gir et spennende innblikk i fremtiden for kryptofinans. Den gir en omfattende oversikt over kommende innledende mynttilbud, inkludert deres forventede lanserings- og konklusjonsdatoer samt hvert prosjekts finansieringsmål. Investering via ICO krever nøye forskning – men med dette verdifulle verktøyet til din disposisjon vil du være forberedt på å ta informerte beslutninger om hvilke prosjekter som fortjener oppmerksomheten din.

ICO-plattformer: Hvis du er interessert i å investere i ICO-er og IDO-er, er det mange ressurser tilgjengelig. Dedikerte nettsteder gir informasjon om mulighetene de tilbyr, samt utfører grundige KYC-sjekker for å gi potensielle investeringer rangeringer basert på deres anslåtte suksessrate.

Er nye ICO-mynter en god investering?

Krypto-forhåndssalg og ICO-inngang kan være en del av en investors portefølje, men er det virkelig verdt risikoen? Før du bestemmer deg for å hoppe på den digitale valutavognen, bør du vurdere disse faktorene: potensiell avkastning, juridisk beskyttelse og åpenhet. Med gjennomtenkt analyse kan du finne deg selv i forkant av lukrative investeringsmuligheter.

Tilgang til nye og spennende bruksområder

Å investere i ICO-er kan hjelpe kunnskapsrike investorer med å få tilgang til verdifulle tokens som kan forstyrre kryptomarkedet. Et ypperlig eksempel på dette er Battle Infinitys ambisiøse prosjekt, som forsøker å forene en imponerende seks forskjellige ideer til et enkelt metaversdrevet økosystem – noe ingen annen blokkjede ennå har oppnådd.

Potensial for stor avkastning

ICO-er gir en unik mulighet for investorer, med potensial til å høste enorme belønninger dersom deres valgte prosjekt skulle lykkes. Disse investeringene koster bare en brøkdel av det som vil være mulig andre steder, og gjør de tilgjengelige for nesten alle som ønsker å tilføre litt krydder og økonomisk gevinst i porteføljen.

Krypto-tokens gir investorer en sjanse til å komme inn i første etasje av potensielt lukrative prosjekter. EOS er en casestudie som viser akkurat hva som er mulig når det kommer til avkastning – deres ICO i 2017 så tidlige brukere firedoblet pengene sine innen tolv måneder.

Generer passiv inntekt

Kryptoverdenen har aldri vært så lukrativ. Enten det er gjennom innsats, avkastningsoppdrett eller passiv skattebelønning på «statiske» prosjekter, kan investorer nå hente inn vanlige inntektsstrømmer utelukkende for å holde tokens. Og med mange ICO-mynter som også tilbyr spennende P2E-spillmuligheter (spiller-til-entitet) som gir enda mer generøse avkastning – det er ingen bedre tid til å bli med i den digitale valutarevolusjonen og begynne å tjene penger.

Beste kommende ICO-er – siste tanker

Med investorer som holder et godt øye med markedet, kan 2022 bli et interessant år når det gjelder nye mynttilbud. Blant ti eksepsjonelle prosjekter som ble annonsert denne uken, står Metacade , som allerede har skapt bølger blant tidlige brukere og lover spennende muligheter for de som er villige til å ta risikoen.