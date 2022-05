Kryptovalutaer har hatt en tøff start på året blant flere bekymringer i bransjen. Den største bekymringen er Federal Reserve, som har forpliktet seg til å være mer aggressiv i kampen mot inflasjon. Mynter har også krasjet på grunn av den økende frykten for verdivurderinger i kryptovalutaindustrien.

Kryptovalutaer som Bitcoin, Ethereum, Ripple og Cardano har alle falt med mer enn 50 % fra sine all-time highs. I denne artikkelen vil vi fremheve de ti beste kryptovalutaene å investere i for langsiktige gevinster.

Bitcoin

Bitcoin er en ledende kryptovaluta som ble startet i 2009 av Satoshi Nakamoto. Mynten ble laget for å være et alternativ til fiat-valutaer som amerikanske dollar og euro. Forskjellen er at den ville være desentralisert, noe som betyr at ingen enkelt enhet ville ha mye makt over den.

På toppen handlet Bitcoin for nesten 70 000 dollar. Nå har den krasjet til rundt 25 000 dollar ettersom bekymringene for Federal Reserve øker. Likevel er det en sannsynlighet for at myntens pris vil gjøre det bra i fremtiden. I motsetning til andre mynter, er det betydelig trygt og tilbudet faller betydelig.

Videre har Bitcoin blitt omfavnet av noen av de største enhetene i verden. For eksempel eier Tesla Bitcoin verdt over 1 milliard dollar. På samme måte har selskaper som MicroStrategy og Square Bitcoin i balansen. Derfor vil Bitcoin-prisen sannsynligvis være en god langsiktig investering.

Eter

Ether er det opprinnelige symbolet for Ethereums økosystem. Ethereum er en ledende blokkjede som gjør det mulig for utviklere å bygge desentraliserte kvalitetsapplikasjoner i alle bransjer. Det er mulig for folk å bygge apper i områder som desentralisert finans (DeFi), ikke-fungible tokens (NFT) og metaverse.

Ethereum har blitt en viktig aktør i disse bransjene. For eksempel ble det brukt til å bygge apper som Axie Infinity, Aave, Curve Finance og Decentraland. Derfor, siden blokkjedeindustrien forventes å fortsette å vokse, er det en sannsynlighet for at Ethereum vil fortsette å spille en viktig rolle.

Ethereum er også en god investering på grunn av overgangen fra et proof-of-work til et proof-of-stake-nettverk. Denne bevegelsen, kombinert med omfavnelsen av sharding-teknologi, vil føre til mer etterspørsel. Derfor er det en mulighet for at Ethereum-prisen vil fortsette å gjøre det bra.

XRP

XRP er kryptovalutaen for Ripple-økosystemet. Det er en relativt «gammel» og svært kontroversiell mynt på grunn av makten som Ripple Labs har over den. Mynten er også kontroversiell på grunn av det pågående søksmålet som ble anlagt av Securities and Exchange Commission (SEC).

Søksmålet hevder at skaperne samlet inn penger uten å følge lovlige prosesser. Det er fortsatt uklart hvem som vinner saken. Likevel er det en sannsynlighet for at Ripple-prisen vil gjøre det bra på lang sikt. For det første mener analytikere at utfallet av rettssaken ikke vil ha stor innvirkning på prisen.

DOGE

Dogecoin er en annen god kryptovaluta å investere for langsiktige gevinster. Det er en av de største myntene i verden med en markedsverdi på mer enn 10 milliarder dollar. Dogecoin er en god investering på grunn av sin store popularitet blant unge investorer og det faktum at den vil bli integrert i Twitter når Elon Musk fullfører oppkjøpet. Det er allerede akseptert i Teslas tilbehørsvirksomhet.

Monero

Monero er den største personvernfokuserte kryptovalutaen i verden. Utviklerne introduserte et viktig konsept som gjør det umulig for noen å spore transaksjoner. Denne prosessen fungerer med en relativt enkel metode.

For det første, mens hver innehaver har en offentlig adresse, er ikke midlene de eier knyttet til adressen. Samtidig, når du sender penger til noen, vil disse midlene bli sendt til en tilfeldig opprettet adresse. Derfor vil Monero-prisen gjøre det bra i fremtiden ettersom etterspørselen etter personverntokens øker.

Litecoin

Litecoin er en annen god kryptovaluta å investere for langsiktige gevinster. Mynten ble laget med mål om å bli et godt alternativ til Bitcoin. Det er en proof-of-work kryptovaluta som fungerer på samme måte som Bitcoin.

For eksempel er det en betydelig raskere mynt enn Bitcoin og transaksjonene er betydelig billigere. I motsetning til Bitcoin som har en forsyningsgrense på 21 millioner, har Litecoin en grense på 84 millioner. Mens Litecoin har underprestert de siste månedene, er det en sannsynlighet for at den vil gjøre det bra på lang sikt.

ATOM

ATOM er det opprinnelige symbolet for Cosmos-økosystemet. Cosmos er en ledende blokkjedeplattform som hjelper til med å koble sammen flere mynter. Ifølge nettsiden har den hundrevis av mynter som har milliarder i total verdi. Samtidig brukes SDK-en til å bygge noen av de viktigste blokkjede-plattformene i bransjen som ThorChain og Osmosis. ATOM-prisen vil gjøre det bra ettersom økosystemveksten fortsetter.

SAND

The Sandbox er en av de største i metaverse-bransjen. Det er en plattform som gjør det mulig for mennesker og bedrifter å kjøpe virtuell eiendom på nettet. Det har også blitt en av de ledende plattformene for handel med virtuelle ikke-fungible tokens (NFT). Videre er det et ledende spilløkosystem som gjør det mulig for folk å spille virtuelle spill i turneringer kjent som Alpha. SAND-tokenet vil sannsynligvis fortsette å stige på lang sikt.

MKR

MKR er det opprinnelige tokenet for Maker-økosystemet. Maker er en ledende DeFi-plattform som gjør det mulig for folk å låne og spare i nettverket. Den er forskjellig fra andre DeFi-plattformer ganske enkelt på grunn av sin egen stablecoin kjent som Dai. Videre, i motsetning til andre plattformer, bruker den sitt eget orakelsystem. Derfor er det en mulighet for at MKR-prisen vil stige på lang sikt, spesielt etter sammenbruddet av Anchor Protocol.

LINK

LINK er en annen populær kryptovaluta som er en god langsiktig investering. Det er en ledende plattform som gjør det mulig for blokkjede-utviklere å forenkle utviklingsprosessen. Det gjør den ved å hjelpe dem med å inkorporere off-chain-data til on-chain.

Den har den største markedsandelen i bransjen og brukes av ledende DeFi-plattformer som Aave og Uniswap. På grunn av sin markedsandel og sterke vekst er det en mulighet for at det vil gjøre det bra på lang sikt.