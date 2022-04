10 beste kryptovalutaer for nybegynnere å investere i

Kryptovalutaer har vært noen av de beste aktivaene å investere i den siste tiden. For eksempel, mens S&P 500-indeksen har steget med rundt 90% de siste fem årene, har Bitcoin økt med over 3400% i samme periode. Andre mynter har gjort det enda bedre. I denne artikkelen skal vi se på de beste kryptovalutaene nybegynnere bør investere i.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin er den mest kjente kryptovalutaen globalt. Det var den første kryptomynten som noen gang startet, og dens totale markedsverdi har økt til over 800 milliarder dollar. BTC er en god kryptovaluta for nybegynnere på grunn av mengden materiale som er tilgjengelig.

Det viktigste er at BTC vanligvis er hoveddriveren for andre digitale mynter. De har en tendens til å stige når Bitcoin stiger og omvendt. Videre tilbys Bitcoin av de fleste online børser og meglere. Den har også hatt mye suksess gjennom årene ettersom prisen har steget fra mindre enn $1 til en topp på nesten $70 000.

Ethereum (ETH)

Ethereum er en gigant i blokkjedeindustrien. Det er en andregenerasjonsplattform som har smarte kontraktsfunksjoner. Disse verktøyene gjør det mulig for folk å bygge andre desentraliserte applikasjoner (dApps). I dag er 80% av alle blokkjedeprosjekter bygget ved hjelp av Ethereums plattform.

For eksempel, innenfor DeFi har populære plattformer som AAVE, Curve, Maker og Compound alle blitt bygget med Ethereum. Tilsvarende ble Ethereum brukt i den ikke-fungible token-industrien (NFT) til å bygge populære plattformer som OpenSea og Axie Infinity. Det samme gjelder i metaverset, hvor Decentraland ble bygget.

Alt dette har skjedd i en tid da Ethereum møter sterk konkurranse fra slike som Solana, Avalanche og Terra. Når Ethereum går over til et proof-of-stake-nettverk, er det en mulighet for at etterspørselen vil fortsette å øke.

Terra (LUNA)

Terra er en annen kryptovaluta å investere i av nybegynnere. Den er bygget ved hjelp av Cosmos SDK og har blitt brukt på en rekke måter. For eksempel har utviklere brukt Terra til å bygge noen av de største DeFi-appene som Lido, Astroport og Anchor Protocol.

Samtidig har Terra blitt brukt til å bygge noen av de beste stabile myntene i verden som Terra USD, som har en markedsverdi på 16 milliarder dollar. I Sør-Korea ble Terra brukt til å bygge Chai, et ledende pengeoverføringsselskap. Derfor vil Terra sannsynligvis fortsette å vokse de neste årene.

Cosmos (ATOM)

Cosmos er en plattform som spiller en viktig rolle i blokkjedeindustrien. Hovedmålet er å bruke Inter-Blockchain Communication (IBC)-protokollen for å fremme kommunikasjon mellom kryptovalutaer. Det løser utfordringen med at de fleste kryptovalutaer ikke kommuniserer med hverandre.

Cosmos har også en SDK som har blitt brukt til å bygge populære blokkjedeprosjekter som Terra, ThorChain og Osmosis. Den har også en stor eierandel i Gravity DEX, som snart skal bli uavhengig. Derfor er det en sannsynlighet for at Cosmos vil fortsette å vokse i de kommende tiårene. Dette gjør det til en god kryptovaluta å kjøpe blant nybegynnere.

Chainlink (LINK)

Chainlink er en unik kryptovaluta som er bra for både nybegynnere og erfarne tradere. Det er et blokkjedeprosjekt i den smarte orakelindustrien. Dens rolle er å få blokkjeden til å fungere ved å gjøre det mulig for utviklere å koble data utenfor kjeden til plattformer i kjeden.

Som et resultat vil de fleste utviklere alltid vil bruke tjenesten. Chainlink har også blitt en ledende aktør innen den verifiserbare tilfeldige tallgeneratoren (VRF). VRF bidrar til å fremme sikkerhet for blokkjede-plattformer. Derfor er Chainlink en god kryptovaluta for nybegynnere på grunn av dens viktige rolle i bransjen.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin er en annen kryptovaluta som anbefales for nybegynnere. Det er en mynt som ligner på Bitcoin ved at den hjelper folk å sende penger. Mens DOGE ble startet som en spøk, har dens rolle blitt en integrert del av bransjen.

Dens fremtredende rolle har vært på grunn av Elon Musk, den rikeste personen i verden, som har promotert den. Mange bruker nå Dogecoin for å utføre transaksjoner og til og med betale tips på hoteller.

Dogecoin er en god kryptovaluta for nybegynnere på grunn av dens billige pris og det faktum at den har et stort potensiale for vekst. En enkelt DOGE går for $0,144, noe som betyr at med bare $100, kan man kjøpe 694 mynter.

Cardano (ADA)

Cardano er en velkjent kryptovaluta som blir sett på som et godt alternativ til Ethereum. Det er en proof-of-stake-plattform som håper å bli standardstedet for utviklere å bygge sine desentraliserte apper. Mens Cardano ble grunnlagt i 2016, kom dens smarte kontraktsfunksjoner først i 2021. I løpet av de siste månedene har antallet utviklere som bruker nettverket vokst, og det er en mulighet for at denne trenden vil fortsette. Dette gjør det til et godt kjøp for nybegynnere.

Cronos (CRO)

Cronos er et relativt nytt blokkjedeprosjekt som forsøker å bli en favoritt blant utviklere. Mainnet-betaen ble lansert i november 2021, og i løpet av noen få måneder har aktivitetsmengden økt. Ifølge DeFi Llama har nettverket en samlet verdi låst på over 4 milliarder dollar. Dette er et betydelig tall tatt i betraktning at det nå er den største plattformen i sin bransje. Derfor er Cronos en god investering på grunn av sin sterke vekst.

Filecoin (FIL)

Filecoin er en web3-plattform som prøver å forstyrre fillagringsindustrien. Den bruker desentralisering for å gjøre det enkelt for mennesker og bedrifter å forbedre lagringsbehovene deres. Den tilbyt gratis lagring til folk fra hele verden. Den belønner dem deretter med FIL-tokenet, som nå er verdsatt til over 4 milliarder dollar. Filecoin er en god kryptovaluta for nybegynnere på grunn av de virkelige utfordringene den løser.

Anchor Protocol (ANC)

Anchor Protocol er en ledende DeFi-plattform bygget ved hjelp av Terras teknologi. Anchor Protocol lar folk sette inn sikkerhet og deretter ta opp lån. Den lar også folk tjene penger ved å skaffe likviditet. På noen få måneder har Anchor fått over 18 milliarder dollar i eiendeler, og tallet vokser. ANC brukes mest til styring og det er en sannsynlighet for at det vil fortsette å vokse.