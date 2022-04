10 beste kryptovalutaer til daytrading i 2022

Handel med kryptovaluta er en vanlig aktivitet i disse dager. Faktisk er det anslått at kryptovalutaer verdt over 100 milliarder dollar omsettes hver dag. Tallet er mye høyere i derivat- og futuresmarkedet. I denne artikkelen skal vi se på de beste kryptovalutaene til daytrading i 2022. Kriteriene vil være mynter som har rimelig volum og som tilbys av de fleste meglere.

Cardano (ADA)

Cardano er et blokkjedeprosjekt som ble startet av Charles Hoskinson i 2015. Hoskinson var en av grunnleggerne av Ethereum, den nest største kryptovalutaen i verden. Målet hans var å lage et blokkjedeprosjekt som er raskere, mer pålitelig og mer kostnadseffektivt enn Ethereum.

Cardano implementerte smarte kontraktsfunksjoner i 2021 og har siden den gang sett økosystemet sitt vokse. I dag er det flere applikasjoner bygget ved hjelp av Cardanos teknologi, inkludert SundaeSwap og MinSwap. Totalt har de en total verdi låst (TVL) på over 300 millioner dollar. Cardano er en god kryptovaluta for daytrading på grunn av sin lave pris og volatilitet.

Les mer om hvordan du kjøper Cardano .

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu er en ledende kryptovaluta som ble startet i 2021. På den tiden begynte den å bli et alternativ til Dogecoin, som vokste i popularitet den gang. I dag har Shiba Inu-prisen steget fra noteringsverdien, og har presset markedsverdien til mer enn 13 milliarder dollar.

Økosystemet har også vokst ettersom utviklerne har lansert ShibaSwap, et økosystem med over $130 millioner i total verdi låst (TVL). De har også lansert en NFT-markedsplass og en metaverse-plattform. Shiba Inu er en god krypto å handle på grunn av sin lave nominelle verdi og det faktum at den har en viss volatilitet.

Les mer om hvordan du kjøper Shiba Inu .

Ripple (XRP)

Ripple er en av de eldste og mest populære kryptovalutaene i verden. Den ble utviklet av Ripple Labs, et fintech-selskap som hjelper selskaper å flytte rundt på penger. Den er en viktig del i det såkalte On-Demand Liquidity (ODL) nettverket.

Ripple er en populær kryptovaluta for både investorer og tradere. For det første handles et enkelt XRP-token til $0,64, noe som gjør det til en svært attraktiv kryptovaluta. Det er også mange overskrifter om Ripple, slik som den pågående saken mellom Ripple og Securities and Exchange Commission (SEC).

Dessuten gjør Ripple stadig avtaler med selskaper, og det er en sannsynlighet for at det snart vil bli offentlig. Alt dette gjør XRP til en veldig attraktiv mynt for daytrading.

Les mer om hvordan du kjøper Ripple .

ApeCoin (APE)

ApeCoin er en relativt ny kryptovaluta som ble lansert i 2022. Kort tid etter lanseringen steg prisen på mynten og markedsverdien steg til over 6 milliarder dollar. Det er nå den 25. største kryptovalutaen i verden med en markedsverdi på over 6,15 milliarder dollar.

ApeCoin ble lansert av Yuga Labs, grunnleggeren av Bored Ape Yacht Club, et av de største navnene i NFT-bransjen. Myntens mål er å bidra til å lette betalinger i nettverket. Det er også en del av plattformens økosystemvekst. For eksempel har de allerede annonsert planer for en metaverse som skal drives av APE. ApeCoin er en svært likvid kryptovaluta som fungerer bra for tradere.

Lær mer om hvordan du kjøper ApeCoin .

Chainlink (LINK)

Chainlink er et blokkjedeprosjekt som mange ikke vet om, men det er et som de fleste har brukt indirekte. Det er ikke kjent fordi det ikke har et forbrukerrettet produkt. I stedet brukes den av de fleste DeFi-byggere for å bringe data utenfor kjeden til blokkjeden.

Derfor, når du bruker produkter som AAVE, Abracadabra, Anchor og Uniswap, bruker du Chainlink. Det er det største orakelnettverket med en samlet verdi sikret (TVS) på over 55 milliarder dollar. Chainlink er en god krypto å handle på grunn av dens volatilitet og det faktum at den leveres av de fleste børser.

Les mer om hvordan du kjøper Chainlink .

Stellar Lumens (XLM)

Stellar er et blokkjedeprosjekt som hjelper selskaper i pengeoverføringsbransjen. Det styres av Stellar Foundation, som ledes av en av Ripple Labs-gründerne. Kjerneplattformen gjør det mulig for folk å lage digitale representasjoner av penger. Ved å gjøre det kan de flytte den i et raskere tempo. Stellar er kjent for sitt samarbeid med Circle.

Partnerskapet hjalp Circle med å bygge USD Coin, den nest største stabile mynten i verden. Stellar har også samarbeidet med andre selskaper som MoneyGram og Flutterwave.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin er den største meme-mynten i verden med en markedsverdi på over 18 milliarder dollar. Mynten, som ble startet i 2014, har blitt ekstremt populær blant investorer på grunn av sin nære tilknytning til Elon Musk. Data fra kjeden viser at DOGE eies bredt av tusenvis av mennesker fra hele verden. Den tilbys også av de fleste børser som Coinbase og Binance. Det faktum at en enkelt DOGE selger for $0,13 og at den er svært volatil gjør den til en god krypto å handle.

Les mer om hvordan du kjøper Dogecoin .

Litecoin (LTC)

Litecoin er en av de mest populære kryptovalutaene i verden. Det er en proof-of-work kryptovaluta som ble opprettet ved å bruke de samme konseptene som Bitcoin. Mynten blir ofte sett på som en bedre versjon av BTC på grunn av dens lave transaksjonskostnader og det faktum at den er rask. Litecoin er populær blant daytradere som er redde for de betydelig høye kostnadene ved Bitcoin. Den er også svært flyktig og leveres av de fleste meglere.

Ethereum (ETH)

Ethereum blir ofte sett på som det viktigste blokkjedeprosjektet i verden. Noen analytikere mener at det faktisk er mer nyttig enn Bitcoin. Dette er mest på grunn av dens smarte kontraktsfunksjoner som gjør det mulig for folk å bygge desentraliserte apper. For eksempel har den blitt brukt til å bygge apper som Uniswap, Curve og til og med Decentraland. ETH er en god krypto å handle i 2022 på grunn av den kommende overgangen fra bevis-på-arbeid til bevis-på-innsats.

Lær mer om Ethereum her.

Bitcoin Cash (BCH)

Bitcoin Cash er en kryptovaluta som dukket opp fra en hard gaffel av Bitcoin. I dag har mynten en markedsverdi på over 5,7 milliarder dollar. I likhet med Litecoin blir BCH ofte sett på som et bedre alternativ til Bitcoin. Den er også litt raskere og nettverket er ikke så overbelastet. Den er også svært flyktig siden den har en tendens til å spore bevegelsen til Bitcoin. Bitcoin Cash er en flott mynt å handle i 2022.