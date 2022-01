10 Metaverse kryptomynter som kan eksplodere i 2022

Disse 10 Metaverse-kryptoene kan gjøre deg rik i 2022

Det har vært mye spenning rundt Metaverse-kryptovalutaer siden 2021. Dette har mye å gjøre med overgangen fra Facebooks rebranding til Meta. Som en av de største teknologiorganisasjonene globalt, skapte Facebook en umiddelbar appell til et marked som har sett mange tekniske forbedringer siden 2019.

Faktisk, mot slutten av 2021, var Metaverse-kryptovalutaer blant de med best ytelsene. Noen av dem leverte gevinster på over 10 000 % i løpet av året. Med mange positive anslag rundt Metaverse, er det alt som tyder på at Metaverse kryptovalutaer kan overgå markedet i år.

På dette grunnlaget er det fornuftig å begynne å speide etter de beste Metaverse-kryptovalutaene å kjøpe for 2022. Kryptomarkedet begynner akkurat å komme seg etter en massiv korreksjon tidligere på året, noe som betyr at dagens priser er et perfekt inngangspunkt til høykvalitets prosjekter.

For å gjøre det enklere for deg å velge, er her 10 av de beste Metaverse kryptomyntene som kan eksplodere i 2022. Selv om kryptovalutamarkedet ikke tilbyr noen garantier, har disse 10 Metaverse kryptovalutaene et høyt potensial til å slå markedet i 2022.

Decentraland (MANA)

Decentraland har dukket opp som en av de mest adopterte Metaverse-kryptovalutaene på markedet i dag. På slutten av 2021 skapte Decentraland overskrifter da et stykke virtuell eiendom verdt 2,4 millioner dollar ble solgt på Metaverse.

De siste nyhetene om Decentraland involverer Samsung, som åpnet en virtuell butikk på denne Metaverse . Med slike høyprofilerte adopsjoner er det ingen tvil om at Decentraland kan prestere ganske bra i 2022.

Foruten denne voksende adopsjonen, har Decentraland en fordel fordi den får hele essensen av Metaverse. Metaverse er ment å være fellesskapseid, og la alle på planeten å gjøre hva de vil. Det er akkurat det Decentraland gjør fordi en DAO styrer det. Stort sett alle som eier MANA-tokens har makten til å bestemme hvilke beslutninger som skal tas på Decentraland. Det er en stor sak, og kan gjøre at MANA vil stige kraftig i 2022 og utover.

Sandbox (SAND)

Sandbox steg med tusenvis av prosenter i 2021. Selv om den startet året i minus, ser det ut til at den har funnet bunnen og er i ferd med å få et oppsidemomentum.

Så langt har Sandbox sin suksess mye å gjøre med tilnærmingen til et stort og raskt voksende spilløkosystem. Dette har trukket til seg spillere som bruker spill for å tjene penger og for å ha det gøy og leve av spilling.

Dessuten kan belønningene som er vunnet eller opprettet i Sandbox-spilløkosystemet enkelt overføres til en hvilken som helst annen plattform . Dette har gjort det til en av de beste plattformene for spillere og skapere som ønsker å tjene penger på NFT-spill.

Tatt i betraktning at SAND-tokenet er nødvendig for at en skal kunne handle innenfor Sandbox-økosystemet, kan bruken vokse i 2022. Med alle disse faktorene i spill, er det ikke overraskende at SAND er en av de 10 beste Metaverse-kryptomyntene som kan eksplodere i 2022.

Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity , i likhet med de to andre ovenfor, var dette en av Metaverse-kryptovalutaene som var på topp i 2021. Ser vi fremover inn i 2022, er det flere grunner til å tro at AXS fortsatt kan utkonkurrere det bredere kryptovalutamarkedet med en enorm margin. En av nøkkelfaktorene som sannsynligvis vil drive Axie Infinity-aksjekursen i 2022, er FOMO rundt Metaverse-kryptovalutaer.

Siden det er en av de mest anerkjente Metaverse-kryptovalutaene, vil det sannsynligvis oppleve en økning i investeringer etter hvert som spenningen rundt Metaverse-kryptoer øker.

Det beste av alt er at Axie Infinity har et sterkt og godt finansiert utviklerteam. Tilbake i 2021 samlet selskapet bak Axie Infinity inn mer enn 150 millioner dollar fra sine venturekapitalstøttespillere. Pengene har blitt brukt godt, og i oktober 2021 ble Axie Infinity versjon 2 sluppet.

En kombinasjon av markedsgjenkjenning og en velsmurt pengemaskin plasserer AXS blant 10 av de beste Metaverse kryptomyntene som kan eksplodere i 2022.

RFOX (RFOX)

Metaverse er som alle andre aspekter av kryptovalutamarkedet. Selv om det lønner seg å investere i store kryptovalutaer, finnes det maksimale fortjenestepotensialet i kryptovalutaer med lavere kapital. Det er der RFOX kommer inn i bildet. RFOX har en markedsverdi på litt over 120 millioner dollar . Dette gir den mye plass til å vokse ettersom spenningen rundt Metaverse vokser.

Foruten den lave markedsverdien, er det fundamentale grunner til at RFOX er fornuftig som en investering. Mens de fleste Metaverse-kryptovalutaer er fokusert på spillindustrien, tar RFOX en mer helhetlig tilnærming til Metaverse med mål om å bygge en kopi av den virkelige verden , inkludert handel på Metaverse.

Dette gir RFOX et bredere bruksområde og kan spille en stor rolle i dens langsiktige vekst. Av denne grunn er RFOX en av de 10 beste Metaverse kryptomyntene som kan eksplodere i 2022.

Terra Virtua Kolect (TVK)

I likhet med RFOX kommer Terra Virtua Kolect på listen over de 10 beste Metaverse kryptomyntene som kan eksplodere i 2022 på grunn av sin lave markedsverdi. TVK er fortsatt i startfasen og har en markedsverdi på litt over 116 millioner dollar. Dette betyr at det har mye plass til å vokse etter hvert som investeringene i Metaverse vokser.

Det er imidlertid ikke bare den lave markedsverdien som gjør TVK til en verdig Metaverse-investering i 2022. Det er også det faktum som har en rekke digitale samleobjekter . Den har alt fra Godzilla-v-Kong til Top Gun. Dette har gjort det til en favoritt for spillere, en faktor som kan bidra til å øke verdien til TVK etter hvert som året skrider frem.

Star Atlas DAO (POLIS)

Atlas er det perfekte Metaverse for spillere og futurister som elsker å se for seg verden hundrevis av år fremover. Måten det fungerer på er enkel, spillere løser problemer i en futuristisk versjon av jorden 600 år fra nå og tjener belønninger for det. Som andre Metaverse-prosjekter på markedet i dag, gjør aspektet ved å tjene belønninger som kan selges som NFT-er POLIS til en veldig attraktiv Metaverse-plattform for spillere.

POLIS er en perfekt investering fordi det er tokenet som brukes for transaksjoner innenfor Star Atlas DAO fra et investorperspektiv. Dette betyr at etter hvert som flere spillere kommer inn i Star Atlas DAO-økosystemet, vil verdien av POLIS øke.

Dessuten har POLIS en ganske lav markedsverdi (under 100 millioner dollar) . Dette gir mye rom for vekst når du tenker på at Metaverse kan være et billion-dollar-marked innen 2030-tallet.

Defina Finance (FINA)

Mens kryptovalutamarkedet har vært på en nedadgående trend de to første ukene av januar 2022, har FINA trosset trenden. Det har vært på en oppgående trend gjennom denne perioden, og momentum er på vei oppover.

Defina er en relativt ny plattform og gir spillere en alt-i-ett-plattform for å samle, spille og bytte NFT-er . Alt som spillere lager i Defina Finance-økosystemet, eier de fullt ut. Dette gjør plattformen svært attraktiv for spillere som spiller for å tjene penger som også ønsker å lage en portefølje av NFT-er for langsiktig verdiskaping.

Den største grunnen til at Defina er et må-ha i år er imidlertid token-tilbakekjøpsprogrammet. I desember 2021 kunngjorde Defina et rikholdig BNB-budsjett som brukes til å kjøpe tilbake tokens fra annenhåndsmarkedet og belønne innsats. Det opprettes et mer elastisk byttebasseng med 40 % av salget.

Som et aksjetilbakekjøpsprogram i aksjemarkedene, er dette en faktor som kan bidra til å presse FINA til nye høyder i 2022. Av denne grunn kan FINA være blant de 10 beste Metaverse kryptomyntene som kan eksplodere i 2022.

Etherland (ELAND)

Etherland er et av Metaverse-prosjektene med det høyeste potensialet for adopsjon i fremtiden. Det er fordi den har som mål å koble den virtuelle og den virkelige verdenen , ved å gjøre gjenstander fra den virkelige verden til NFT-er.

ELAND-tokens er et utvekslingsmiddel som sikrer unikheten, påliteligheten og ekteheten i et NFT-innhold som representerer data fra den virkelige verden. Det garanterer også at du har fått det som er ditt.

Dette er en stor sak siden det kan låse opp en helt ny verden der stort sett alt fra biler til eiendom kan gjøres om til digitalt omsettelige NFT-er. Dette potensialet kombinert med det faktum at ELAND fortsatt er en small-cap kryptovaluta ($1 million markedsverdi) gjør den til en av de beste Metaverse kryptomyntene som kan eksplodere i 2022.

DotMoovs (MOOV)

DotMoovs er en interessant Metaverse-plattform ved at den fokuserer på fotballmarkedet, som har en verdi av flere milliarder dollar. Det lar venner satse på spill, og til og med spille virtuell fotball akkurat som de ville gjort på konvensjonelle virtuelle fotballplattformer som FIFA.

Den eneste forskjellen er at belønningene er i MOOV-tokens, som enten kan byttes inn mot Fiat eller andre kryptovalutaer. I hovedsa kan spillere å ha det gøy mens de tjener penger på fantasy-fotball.

MOOV kan også satses, noe som skaper et element av passiv inntekt rundt MOOV . En kombinasjon av et stort marked (fotball), og hypen rundt Metaverse som helhet, er det ikke vanskelig å se hvorfor MOOV er en av de 10 beste Metaverse kryptomyntene som kan eksplodere i 2022.

MetaHero (HERO)

MetaHero er et av Metaverse-prosjektene som har steget ganske raskt siden det ble lansert. Prosjektet har vokst så raskt på grunn av bruken av en teknologi som skaper ultrarealistiske avatarer i Metaverse.

Dette har gitt det et stort potensial for adopsjon, ikke bare i spill, men også i flere andre bransjer. Foruten sine tekniske elementer, har MetaHero en relativt lav markedsverdi . Dette gir mye rom for vekst i fremtiden ettersom adopsjonen vokser.

Konklusjon

Alle de ovennevnte Metaverse-kryptovalutaene har stor sjanse for å eksplodere i verdi i 2022. Du må imidlertid være klar over at kryptovalutaer er svært volatile investeringer. Som sådan er det best å gjøre din egen forskning før du investerer i noen av dem.