10 viktige høydepunkter fra Nansens rapport om Avalanche

Blockchain analytics-plattformen Nansen publiserte en omfattende forskningsrapport om den nye EVM-kompatible layer1-plattformen Avalanche i går.

Avalanche-økosystemet, rettet mot å løse skalerbarhetsproblemene til Ethereum, bruker sub-second finality av transaksjoner, unik konsensusprotokolloppgradering og transaksjonsgjennomstrømning for å levere kostnadseffektive produkter. Store Ethereum-prosjekter som Aave og Curve har allerede migrert til Avalanche med flere DeFi- og krypto-dApps som forventes å følge.

Her er 10 hovedhøydepunkter i Nansens rapport:

Robust landskap : Avalanches omfattende landskap dekker alle fremtredende behov i blokkjedeøkosystemet fra DeFi og NFT-er til DEX og P2E. Dens kompatibilitet med Ethereum Virtual Machine betyr at bemerkelsesverdige dApps fra hele blokkjedespekteret kan migrere uten problemer. Total Value Locked og dApps: Avalanche registrerer en TVL på 13,9 milliarder dollar, mer enn 25 % av dette kommer fra Aave. Avalanches innfødte applikasjoner Trader Joe og Benqi utgjør et flertall av resten av prosjektets TCL. Andre bemerkelsesverdige innfødte applikasjoner inkluderer den mest suksessrike OHM-gaffelen Wonderland og Play and Earn-kampspillet Cradaba. Avalanche Bridge: For å støtte flerkjedefremtiden til blokkjedeverdenen, har Avalanche utviklet Avalanche Bridge som tillater rask, sikker og kostnadseffektiv overføring av ERC20-tokens mellom Ethereum og Avalanche sin C-kjede. Overføring av en rekke ERC20-tokens inkludert WETH, USDC og WBTC støttes av broen. En overføring mellom Ethereum og Avalanche tar vanligvis omtrent 15 minutter og koster rundt $3. Aktivitet på Avalanche Bridge: Volumet av Activity on the Bridge nådde USD 370 mm i august i år etter at Avalanche Foundation annonserte 'Avalanche Rush', et DeFi-incentivprosjekt på USD 180 mm. Støttet av anerkjente VC-er og likviditetsutvinningsprogrammer, toppet aktiviteten seg 23. september med broen som nådde et volum på USD 600 mm. Transaksjonsgjennomstrømning: Avalanche har vist en transaksjonsgjennomstrømning på mer enn 4500 tps og en transaksjonsavslutning på mindre enn 2 sek. Til sammenligning har Bitcoin en gjennomstrømning på 7tps og transaksjonssluttbarhet på nesten 60 minutter. Ethereum rangerer også bak Avalanche med en transaksjonsgjennomstrømning på 14tps og en transaksjonsfinalitet på 6 minutter. Daglige transaksjoner: En betydelig økning i daglige transaksjoner ble sett etter at kunngjøringen av Avalanche Rush-initiativet i august tiltrakk blue-chip DeFi-prosjekter til plattformen. En lignende oppadgående trend ble også sett forrige måned som et resultat av et strategisk partnerskap fra Avalanche med Deloitte. Det nylige samarbeidet med Fireblocks forventes å ytterligere forbedre Avalanches tall når det gjelder daglige transaksjoner i de kommende månedene.



Avalanche Vs Ethereum Gas Fees: De høye gassavgiftene på Ethereum, spesielt siden august i år, har fått skylden for å prise ut detaljistdeltakere og kannibalisere forretningsmodeller. Mens Ethereum har skyldt økningen på den økende populariteten til NFT-er, har Avalanche fortsatt å stå opp mot sin forpliktelse til billige og tilgjengelige prosjekter. Den sterke forskjellen ble sett den 26. november da den daglige gassen som ble betalt var $1 311 682 på AVAX og $51 389 748 på Ethereum Avalanches fokus på NFT-er: Ulike NFT-prosjekter som sportsbaserte NFT-markedsplasser Topps, metaverse NFT-økosystem Kalao, P2P NFT-markedsplassen Venly Market og play-to-earn NFT-spillet Crabada har utnyttet fordelene med Avalanche-nettverket. USD 200 mm av midlene som nylig ble samlet inn av Avalanche Foundation, blir dedikert til NFTs. Imidlertid er de mest virkningsfulle applikasjonene på Avalanche DeFi dApps.



Avalanche Vs Ethereum Transaction Ratio: Forholdet mellom transaksjoner mellom de to plattformene har økt fra 1 % i begynnelsen av august til en topp på 54 % den 26. november. Dette har hovedsakelig blitt tilskrevet de lave gassavgiftene på Avalanche. Den 26. november behandlet AVAX mer enn halvparten av Ethereum sine daglige transaksjoner til en pris som var billigere enn 20 ganger den av Ethereums. Smart Money Proportion: Avalanche har vært en av de beste aktørene blant alternative L1-kjeder som har tiltrukket seg oppmerksomhet fra investeringsselskaper som Three Arrows Capital og Polychain Capital. Avalanche er hjemsted for 31 % av de totale smarte pengene, 46 % av de totale smarte NFT-mynterne og 24 % av de totale smarte NFT-handlerne. Plattformen er rangert blant topp 5 i engasjement for smarte penger.

Mens høyere ytelse, raskere transaksjon og billigere gebyrer posisjonerer Avalanche som en førsteklasses kandidat for å være den neste Ethereum-killeren, er det den langsiktige effekten av likviditetsutvinningsinsentivene som vil avgjøre om Avalanches økende trekkraft de siste 12 månedene er her for å bli. Imidlertid gjør dets livlige økosystem av innfødte apper og populære Ethereum-baserte protokoller og delt sikkerhetsmodell det til en spennende plattform å se etter i kryptoverdenen.