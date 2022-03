Ettersom kryptomarkedet viser noen bullish tegn i dag, har 1Inch (1INCH) gitt imponerende gevinster i 24-timers intradagshandel. Men disse gevinstene har trukket seg tilbake. Mynten har vært under stort press de siste ukene. Et øyeblikk så det ut til at ting endelig pekte oppover. Men hvor langt kan dagens rally gå? Her er det du trenger å vite først:

1INCH er fortsatt bearish til tross for den nylige økningen i prisen.

Mynten har også tapt 85 % fra sine all-time highs.

I skrivende stund handlet 1INCH for rundt $1,49

Datakilde: Tradingview

1Inch(1INCH) – Spådommer og analyser

Det er ikke så lenge siden 1INCH nådde en all-time high på $8,29. Dette skjedde faktisk på slutten av 2021 og det var mye håp om at 2022 kunne bli enormt. Men ting har ikke tatt helt av. 1INCH har nå falt, og på et tidspunkt svevet den bare rundt $1.

Men det er tegn på at ting kan begynne å snu. For det første har mynten klart å krysse en avgjørende overheadmotstand på $1,39. 1INCH har konsolidert seg over denne prisen og prøver nå å utløse tilstrekkelig etterspørsel etter et bullish utbrudd. Men vi ser ikke nok oppside akkurat nå til å presse tokenet over $3.

Det vil ta tid før toppen på $8,39 gjentas. Men på kort sikt kan 1INCH fortsatt nå $3 før den trekker seg tilbake igjen.

Hva er verdien av 1Inch Network (1INCH)?

1Inch Network (1INCH) er et nettverk som håper å skape en samling av raskt voksende desentraliserte protokoller. Målet er å tilby en robust infrastruktur der mennesker eller organisasjoner kan lansere innovative blokkjedeløsninger.

Prosjektet har tiltrukket seg mange investeringer og har fortsatt et visst potensial til å levere reelle gevinster på sikt. Den har for tiden en markedsverdi på rundt 600 millioner dollar.