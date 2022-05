2 grunner til at Ethereum-prisen stuper

Ethereum- prisen falt ned onsdag da korrelasjonen med Dow Jones- og Nasdaq 100-indeksene fortsatte. Mynten falt til et lavpunkt på $1 964, som var det laveste nivået denne uken. Det var et hav av rødt da andre kryptovaluta-priser falt.

Ikke kjemp mot Fed

ETH-prisen falt kraftig ettersom volatiliteten i markedet fortsatte. Den nøye overvåkede CBOE-volatilitetsindeksen steg med mer enn 5 %.

Det var flere katalysatorer for denne volatiliteten. Først reagerte investorer på uttalelsen fra Jerome Powell onsdag under et arrangement sponset av Wall Street Journal. I den gjentok han at inflasjon var den største utfordringen økonomien står overfor. Han gjentok deretter at Fed ville gjøre alt den kunne for å presse inflasjonen mot målet på 2,0 %.

Derfor tror investorer at dette betyr at banken ikke vil komme til unnsetning slik den gjorde i 2018 og under Covid-pandemien. Som sådan vil den fortsette å heve renten med 0,50 % i de gjenværende møtene. Det vil også starte en periode med kvantitativ innstramming. Som sådan faller Ethereum-prisen ettersom investorer unngår å kjempe mot Fed.

USAs aksjekorrelasjon

ETH-kursen krasjer også ettersom korrelasjonen med amerikanske aksjer fortsetter. Dow Jones falt med mer enn 1100 poeng mens den teknologitunge Nasdaq 100-indeksen falt med mer enn 560 poeng.

Nedgangen ble utløst av den relativt svake varehandelen. Target-aksjekursen falt med mer enn 25 % mens Walmart falt med mer enn 10 % etter at firmaene publiserte svake kvartalsresultater.

Resultatene deres viste at de største amerikanske selskapene så lønnsinflasjon påvirke virksomheten deres. Som sådan kan trenden fortsette i andre sektorer av økonomien.

De siste månedene har det vært en nær sammenheng mellom amerikanske aksjer og kryptovalutaer som Ethereum.