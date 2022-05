2 store kryptovalutaer å bekymre seg for etter LUNA-krasj

Terra LUNA-krasjet har ført til bekymringer om de neste toppkryptovalutaene som kan krasje. Som med LUNA er det utrolig vanskelig å komme med denne spådommen. Dessuten, i de fleste tilfeller har mynter en tendens til å bevege seg unisont. Så, etter mitt syn, her er de to kryptovalutaene du bør unngå etter LUNA-krasjet .

Waves

Waves er en av de største blokkjedene i verden. WAVES-tokenet har en markedsverdi på over $797 millioner. Det er en populær mynt som har blitt brukt til å bygge noen av de mest populære produktene i den desentraliserte industrien. Noen av de mest populære appene i økosystemet er Vires Finance og Waves Exchange.

Den største bekymringen for Waves er Neutrino, dens algoritmiske stablecoin som har en nær likhet med Terra USD. Mynten har hatt noen alvorlige problemer de siste månedene. For eksempel, i april, mistet den koblingen og krasjet til et rekordlavt nivå på 33 cent.

Mynten er fortsatt under pariteten, noe som fører til betydelige bekymringer for at den også vil miste koblingen i de kommende månedene eller ukene. Hvis dette skjer igjen, kan vi se et stort salg av både Neutrino og Waves. Faktisk har Waves-prisen allerede krasjet med mer enn 88 % fra det høyeste nivået i år.

Cardano

Cardano er en av de mest populære kryptovalutaene i verden. I likhet med Terra er den også en av de største myntene i verden med en markedsverdi på mer enn 19 milliarder dollar. Den eneste store forskjellen mellom Cardano og Terra er at den ikke er assosiert med noen stor stablecoin.

Hovedbekymringen for Cardano er at økosystemet mangler litt. Mens ADA er verdsatt til over 19 milliarder dollar, har DeFi-økosystemet en samlet verdi på over 130 millioner dollar. Kritikere vil peke på det faktum at Terras økosystem hadde en TVL på over 30 milliarder dollar på topp.

Investorer bør imidlertid være bekymret fordi Cardano ser ut til å være en spøkelseskjede som ikke har noe meningsfullt prosjekt i sitt økosystem. Dette til tross for at det ble startet i 2015.

Faktisk ser det ut til at investorer har vært bekymret for Cardano en stund siden markedet har falt fra mer enn 91 milliarder dollar.