2022: De 10 beste myntene for ett år siden i dag

Viktige takeaways

Crypto har blitt knust over hele linja, og det har gått elendig med alle de 10 beste myntene.

LUNA var den verste da kursen gikk til nesten null i mai

Solana har mistet 92% av sin verdi i år, og har falt fra å være den tredje største kryptoen til den sekstende

De tre beste har vært BNB, XRP og Dogecoin, men de er fortsatt redusert med 56 %+

Bitcoin har falt 64% og Ethereum har falt 67%

2022. For et år.

Vi kan trygt si at det ikke har vært det beste året. Verden har gått over til et nytt renteparadigme, med markeder som innser hvor mye av kryptorommet som ble spådd på overlevelse til billige priser.

Den billige kreditten er borte nå og teppet av likviditet har blitt trukket, med markedspriser som kollapser som et resultat. Kast inn noen skandaler – FTX, LUNA og Celsius, for å nevne noen – og markedene har vært helt flammende.

I dette stykket skal vi se tilbake på de 10 beste myntene ved starten av året.

2022 virker lenge siden nå

Nedenfor er et historisk skjermbilde fra begynnelsen av året, tatt av CoinMarketCap.

Bitcoin er ikke langt unna en trillion dollar, handler nær $50 000 og leder an for markedet for øvrig. Ethereum har nylig sunket under $4000, mens tredjeplassen er okkupert av Binances mynt, BNB.

Tether er den første stablecoinen på listen på fjerde plass, mens Solana kommer på femteplass. Mynten, knyttet til en aktet gründer ved navn Sam Bankman-Fried, markedsfører seg selv som en ETH-morder og oppnår store gevinster, med over 50 milliarder dollar i markedsverdi.

Den eneste andre stablecoinen er USD Coin på sjuende plass, mens Dogecoin er nummer tiende når man ekskluderer stablecoins, eller tolvte totalt. Det er også LUNA, eller Terra, på niende plass – mynten som driver det spirende DeFi-økosystemet som er Terra.

Livet er bra, livet er gøy, livet er bare opp. Jada, markedet har falt litt tilbake fra november, da Bitcoin nådde sin rekordhøye nivå på $68 739, men prisene er fortsatt høye og fortjenesten flyter. Godt nytt år, vi skal videre med 2022.

Ett år senere

Ett år senere kan du sannsynligvis hevde at ting er litt annerledes. Jeg har samlet ytelsen til de 10 beste myntene (unntatt de to stallene) i diagrammet nedenfor:

Luna har åpenbart stort sett gått i null. Solana kommer inn som den nest dårligste utøveren, og har tapt svimlende 92 % av verdien i 2022. Fra å ha blitt rangert som den fjerde største kryptoen, er den nå sekstende. Avalanche har også falt fra plass nummer elleve til atten og barberet 87% av verdien i prosessen.

De beste resultatene er derimot BNB, XRP og Dogecoin, trioen taper «bare» 56%/57% av verdien. BNB, til tross for den nylige kontroversen rundt Binance, ser ut til å avslutte året som den femte største kryptoen, etter å ha latt USDC og USDT overta den.

I år har det egentlig bare vært stablecoins som har vært immune mot prisaksjonen. Til og med Bitcoin og Ethereum er ned henholdsvis 64 % og 67 %. Igjen vil alle disse tallene bli utvidet ytterligere hvis de utvides tilbake til alle tiders høyder i november.

Investorer vil være lettet over å se året gå mot slutten, slik har straffen vært i markedene. Det eneste problemet er at vi fortsatt er i et høyrentemiljø, industrien håndterer fortsatt nedfallet av FTX, og verden er et veldig usikkert sted akkurat nå.