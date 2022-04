21Shares lanserer et nytt Bitcoin/gull-børshandelsprodukt

En av de vanligste debattene som for tiden foregår innenfor den økonomiske sfæren er hva som utgjør den beste inflasjonssikringen. Du vet, for en KitKat Chunky koster nesten mer i dag enn en to-roms leilighet gjorde for fem år siden.

Gammeldagse investorer hevder fortsatt at gull er den beste sikringen, som tradisjonelt er den ultimate måten å beskytte seg mot en fallende valuta. Tross alt har det skinnende metallet vært en del av nesten enhver menneskelig kultur gjennom historien. Det har bestått tidens tann. Likevel har avkastningen siden den økte etter GFC vært svak, for å si det mildt – bare opp 21 % de siste ti årene.

De mer respektløse investorene tror det er en ny gutt på blokka med fornavn Bit og etternavn Coin. Er Bitcoin digitalt gull? Er det en mer overlegen verdibutikk enn OG-kongen som er gull? Oksene hevder at Bitcoins (uhyrlige) utkonkurranse fra gull det siste tiåret fremhever dets overlegenhet. Så igjen, midt i det høyeste inflasjonsmiljøet i nyere tid, er gull opp 3 % YTD, mens Bitcoin er ned 17 %. Så, hva skjer?

Hva med begge?

Vel, den gode nyheten er at vi, som en klok politiker, kan sitte på gjerdet. For i dag har et nytt børshandlet produkt blitt lansert på den sveitsiske SIX-børsen som kombinerer Bitcoin og gull. Det er det første kombinerte gull/bitcoin børshandelsproduktet i verden, og er utviklet av krypto-ETF-leverandøren 21Shares, i samarbeid med kryptodataleverandøren ByteTree Asset Management.

Til og med ticker-symbolet er en sammenslåing av de to aktivaene – FET. De utstedende firmaene uttalte at ETP vil gi «beskyttelse mot inflasjon, og gi optimal risikojustert eksponering mot bitcoin og gull». Hva er den sammensetningen? Det er 81,5 % gull og 18,5 % Bitcoin, og vil «rebalansere månedlig i henhold til hver eiendels omvendte historiske volatilitet».

«BOLD søker å fjerne bryet med personlig forvaltning av de to eiendelene samtidig som det pålegges en disiplinert prosess når det gjelder å levere høyere risikojustert avkastning,» sa 21Shares administrerende direktør Hany Rashwan.

Eiendelsegenskaper

Det er et interessant konsept. Selvfølgelig kan investorer ganske enkelt investere i gull og Bitcoin i deres ønskede proporsjoner, men det er tilfellet med de fleste ETP-er. Det gir en automatisert, enkel eksponering for begge aktiva, og den risikovektede justeringen er en fin funksjon. Det kan også gjøre det lettere for enkelte institusjoner å få Bitcoin-eksponering, ettersom regulatoriske barrierer for kryptovalutaen fortsatt er på plass for flere enheter.

Nybegynnere kan rotere til eiendeler utenfor den tradisjonelle aksje-/obligasjonssfæren, som begge har blitt hamret midt i høyinflasjonsmiljøet. Aksjer og obligasjoner, som er typisk negativt korrelert, har begge lidd nylig, noe som har vært tilfelle gjennom historien når inflasjonen stiger forbi håndterbare nivåer.

Med en stor del av investorene fortsatt skremt av Bitcoin, og nølende med å omfavne dens flyktige natur, er BOLD ETP en fin måte å få eksponering mot Bitcoin på en moderat måte. Med sin høye risiko/avkastningsprofil kombinert med gulls mer konservative prishandling, er det ingen overraskelse at 21Shares har valgt å lansere produktet – som utgjør den 30. digitale aktiva-ETPen som det innovative firmaet har brakt til markedet.