3 av de beste NFT-tokenene etter markedsverdi å kjøpe i dag

Det vanskelig å argumentere mot NFT-er, og som investor bør du få tak i disse 3 NFT-tokenene.

Decentraland (MANA)

Decentraland (MANA) er en blockchain-drevet virtuell plattform hvor brukerne kan kjøpe og utvikle virtuelle tomter. Disse tomtene kan også brukes til ulike aktiviteter, inkludert vertskap for konserter innenfor virtuell virkelighet.

Datakilde: Tradingview.com

MANA, det opprinnelige tokenet for plattformen, har en markedsverdi på 6 milliarder dollar, og hver mynt selges for 3,31 dollar på tidspunktet for skriving av dette innlegget.

Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity (AXS) er et NFT-basert token basert på blockchain-kampspillet med samme navn. Spillere tjener belønninger ved å kjempe mot NFT-monstre kalt Axies. Disse monstrene kan selges og kjøpes gjennom plattformens NFT-markedsplass. På pressetidspunktet selges AXS for 96,97 dollar med en markedsverdi på rundt 5,9 milliarder dollar.

Sandkassen (SAND)