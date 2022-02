Å tjene penger på kryptomarkedet er ikke lett i disse dager. Den sikreste måten å tjene penger på er imidlertid å kjøpe undervurderte, ukjente og undervurderte mynter som til slutt vil eksplodere i fremtiden. Her er grunnen til at undervurderte mynter ofte er perfekte:

Det tar tid før markedet avdekker den sanne verdien av disse myntene, og hvis du kom inn tidlig, vil du tjene penger.

I de fleste tilfeller har undervurderte mynter en tendens til å fly under radaren også og får ikke for mye dekning.

De fleste undervurderte mynter kan eksplodere i løpet av noen uker, men andre kan ta måneder eller år å nå fullt potensial.

For folk som er interessert i disse undervurderte myntene, har vi kommet opp med en topp 3-liste her nedenfor for deg:

Enjin mynt (ENJ)

Enjin Coin (ENJ) er en innovativ blokkjede designet for å gi et sammenkoblet økosystem for blokkjedespill. I hovedsak prøver den å lage en forseggjort infrastruktur for utvikling av blokkjedespill i fremtiden.

Datakilde: Tradingview

Mynten blir også sett på som en avgjørende del av metaversen. Med en markedsverdi på 1,8 milliarder dollar kan ENJ fortsatt vokse. På pressetidspunktet handlet den for 2,16 dollar.

Filecoin (FIL)

Filecoin (FIL) er ikke et lite prosjekt i seg selv. Den har allerede en markedsverdi på rundt 3 milliarder dollar. Det er også et av de eldre blokkjedeprosjektene. Mynten har imidlertid ennå ikke oppnådd sitt fulle potensial.

Filecoin er designet for å tilby desentralisert fillagring. Etter hvert som bekymringene for personvern og informasjonssikkerhet øker, vil desentralisert lagring bli sentrum for løsningene. Det vil FIL trolig ha mye nytte av i fremtiden.

The Graph (GRT)

Denne viktige indekseringsprotokollen brukes til å drive mange DApps og andre blokkkjeder. Det har også sett mye vekst med en markedsverdi på rundt 2,2 milliarder dollar. Men GRT forventes fortsatt å fortsette å presse seg videre og øke i verdi.