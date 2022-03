3 populære mynter blant store investorer

Det er mange strategier man kan følge når man skal investere i krypto. Men en tilnærming som ofte ser ut til å fungere, er å følge store penger. Når store lommebokinvestorer laster opp en viss eiendel, bør du også gjøre det. Her er hvorfor:

Hvaler driver ofte ikke med spekulativ kortsiktig handel.

Store lommebøker kjøper også eiendeler som har svært god langsiktig verdi.

Hvaler kan også vite noe du ikke vet om en gitt eiendel.

For folk som er seriøse i forhold til å følge pengene til disse store investorene, bør følgende topp 3-mynter være et flott sted å starte:

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) er den nest største kryptovalutaen, og det er ikke rart at mange store lommebøker er interessert i den. Faktisk, i løpet av de siste ukene, da ETH falt betydelig, så vi flere og flere hvaler som kjøpte den.

Datakilde: Tradingview

Grunnen til dette er egentlig veldig enkel. Ethereum har utholdenhet. Det er en ressurs som vil vare i veldig lang tid. Det har også vært flere nye utviklinger tilknyttet Ethereum 2.0-prosjektet. Dette kan gi mer verdi til Ethereum-økosystemet i det lange løp.

Dogecoin (DOGE)

Meme-mynter er også ganske populære blant hvaler. Men i motsetning til nye mynter som fortsatt sliter for legitimitet, har DogeCoin (DOGE) vært her i årevis. Den har selvfølgelig hatt sine oppturer og nedturer. Men til tross for det har DOGE vokst til å bli en av de viktigste kryptoaktivaene. Det er derfor ikke overraskende å se mye hvalakkumulering her.

Binance Coin (BNB)