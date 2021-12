Til tross for den generelle nedgangen i kryptomarkedene nylig, har nesten alle de 10 beste kryptoene steget de siste 24 timene. Olje hadde et svært godt år i 2021, med covid-19-nedstenginger og gjenåpninger som førte til enorme gevinster. Faktisk har oljeprisen hatt sitt beste år siden 2009, og har klatret mer enn 50 % siden 1. januar. SPX500 og DJ30 nådde nye intradag-høyder før de trakk seg tilbake i går. DJ30 gikk glipp av å avslutte høyere for den syvende dagen på rad, med indeksen som falt 0,25 %.

Topp krypto

I skrivende stund var Bitcoin, Ethereum og XRP alle opp mer enn 1 %, mens det for flertallet av de andre topp 10 kryptoene er kun små endringer.

Algorand, den 19. største kryptoen etter markedsverdi, er den største vinneren blant de 20 beste i dag. Algorand er opp 8,79 % de siste 24 timene.

Topp bevegelser

Celsius (CEL) er den største vinneren blant topp 100. Alt-i-ett-plattformen for bank- og finanstjenester for brukere av kryptovaluta, som tilbyr belønninger for å sette inn kryptovaluta og tjenester som lån og lommebokbetalinger, steg 16 % i dag.

Gnosis, et desentralisert prediksjonsmarked bygget på Ethereum-protokollen, skyter også i været. Det er opp 14 % på 24 timer.

Cosmos fortsetter å stige. Live Cosmos-prisen i dag er $31,75 med et 24-timers handelsvolum på $1,14 milliarder. Cosmos har steget 13,60 % de siste 24 timene.

AAVE er nok en stor vinner i dag. Liveprisen er $272,41 med et 24-timers handelsvolum på $591,8 millioner. Aave er opp 13,58 % siste 24 timer.

Arweave og Bora steg begge 11 %. Arweave er et desentralisert lagringsnettverk som forsøker å tilby en plattform for ubestemt lagring av data. Bora er en desentralisert underholdningsplattform som distribuerer digitalt innhold og gir insentiver til deltakerne.

SushiSwap fortsetter rallyet de siste dagene med 10 % oppgang.

Trender

Let's Go Brandon (LGB) er en desentralisert meme-kryptovaluta dedikert til racerføreren Brandon Brown, en underdog som vant på Talladega Superspeedway 2. oktober 2021, og satte i gang en kjede av hendelser som til slutt førte til opprettelsen av meme-mynten. Den er opp mer enn 50 % i dag.

Catena X (CEX) er et prosjekt som har som mål å levere en effektiv flerkjedeoverføringsprotokoll for å bygge bro over flere blokkkjeder, som vil lette handel og transaksjoner mellom ulike økosystemer på en fullstendig desentralisert måte. Tjenesten vil være sikker og ekspansiv med det endelige målet om til slutt å bygge bro over de fleste av de eksisterende store blokkjedene. Det er opp 427 % i dag.