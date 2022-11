4% av britene tror krypto er en «våken» ting Gen Z elsker

En av de største adgangsbarrierene for kryptovaluta er utvilsomt å forstå det.

Blokkjedeteknologi er vanskelig å få hodet rundt. Teknologien har bare eksistert siden 2009, så det kan også noen ganger være vanskelig å finne gode ressurser for å lære om den. Ikke bare det, men de gjentatte kollapsene – FTX-implosjonen er den siste – har gjort folk skeptiske.

Utdanning er viktigst. Dette er det viktigste jeg la merke til da jeg besøkte El Salvador i sommer, hvor Bitcoin er lovlig betalingsmiddel. Så mange mennesker jeg snakket med hadde problemer med å virkelig forstå det.

Jeg ble fortalt av en Wallmart-kasserer at jeg ikke kunne betale med Bitcoin fordi jeg ikke hadde den statseide Chivo-lommeboken. Dette er åpenbart usant, siden Bitcoins nettverk ikke diskriminerer – du trenger bare en QR-kode. Det er et desentralisert nettverk og det er ikke noe slik at du ikke kan sende midler fra noen lommebøker til andre lommebøker.

En bartender sa også at han prøvde å lære om det, men ga opp etter en uke fordi han «ikke hadde en datahjerne».

Det er ikke annerledes utenfor El Salvador. Jeg skrev nylig om hvordan 48% av britene nesten ikke vet noe om krypto. Dette er det samme for land over hele verden. Men siden jeg nettopp har flyttet til London, la oss grave i britene foreløpig.

Topp misoppfatninger

Når vi ser på en studie fra VoucherCodes.co.uk, presenterte de nedenfor som noen av de største misoppfatningene i Storbritannia, som jeg har satt sammen et diagram for:

Jeg tror diagrammet sier alt.

Mens de to øverste er veldig forståelige, viser de andre at det fortsatt er en stor del av den britiske befolkningen som bare ikke forstår krypto. Det er helt greit. Faktisk er det en god ting – det viser hvor mye lmer industrien kan vokse.

Men det første trinnet til adopsjon er utdanning. Jeg tror faktisk det er dette de gjorde feil i El Salvador. Å annonsere Bitcoin som lovlig betalingsmiddel spontant – fra en Bitcoin-konferanse i Miami – uten forvarsel eller diskusjon med folket er ikke veien å gå.

Storbritannia vil selvfølgelig ikke kunngjøre Bitcoin som lovlig betalingsmiddel med det første (men med tanke på hvordan pundet har utviklet seg det siste, ikke utelukk noe!).

Men barrierene er her fortsatt. Og for de 2 %: nei, Elon Musk fant ikke opp kryptovaluta. Med mindre de tror han er Satoshi Nakamoto? Det kan vel ikke utelukkes.

