4 av de beste metavers krypto-myntene å kjøpe i 2023

Metaverset forventes å få en eksplosiv vekst de kommende årene, eller, i det minste ser det ut til at Bloomberg tror det. Bloombergs analytikere har nemlig spådd at metaverset vil være verdt 800 milliarder dollar i nær fremtid, og nå er det perfekte tidspunktet for å starte søket etter de beste metavers kryptoprosjektene som vil ta over fremtiden for sosial interaksjon.

I denne artikkelen ser vi på fire av de beste metavers prosjektene på markedet i dag som kan gjøre stor suksess 2023.

1. Metacade (MCADE) – alt i alt det beste metavers krypto prosjektet

Metacade har planer om å være den primære destinasjonen for spillere hvor de kan lære om, tjene mer på og styre fremtiden til Play2Earn-spill. I Metacade vil du finne et levende fellesskap av likesinnede spillere og Web3-fanatikere. Her kan du være med i verdens første spillereide virtuelle arkade.

På Metacades plattform vil det være muligheter for å finne anmeldelser av de siste Play2Earn-titlene, se topplister og fordype deg i noen av de mest spennende GameFi-alfaene som er lagt ut av bransjeeksperter. Alt for å hjelpe deg med å være helt fremst i spillrevolusjonen. For å oppmuntre fellesskapet til å gjøre Metacade til den ultimate ressursen for GameFi blir brukere belønnet med MCADE-tokenet hver gang de deler anmeldelser, alfa eller innhold. Det betyr at du kan tjene ved ganske enkelt å dele ekspertisen din.

Metacades endelige mål er å gi spillbransjen tilbake i hendene på spillerne. Ettersom den tradisjonelle spillindustrien beveger seg mot å bli en lite attraktiv bransje, dominert av mikrotransaksjoner og fokus på fortjeneste for aksjonærer. Metacade lar derimot brukerne si sin mening om spillene de vil spille med «Metagrants».

Metagrants, som lanseres i 2023, lar spillutviklere melde prosjektene sine i en konkurranse som fellesskapet kan stemme på. Vinnerne av denne konkurransen mottar midler og støtte fra Metacade for å bygge spillet sitt sammen med kollektivet som valgte dem. Den ferdige tittelen blir selvfølgelig lagt til Metacades virtuelle arkade.

Mens brukere kan tjene mer på sine favoritt-Play2Earn-spill ved å lese tips eller konkurrere i eksklusive turneringer, vil de også kunne finne en mer permanent rolle i GameFi-økonomien med Metacade.

Som en del av veikartet for 2024 lanserer Metacade en stillingsannonse-funksjon som vil være vert for dusinvis av muligheter for fellesskapet for å få foten innenfor spillindustrien. Disse rollene vil variere fra å bli en deltids-betatester til å få en seniorrolle med banebrytende selskaper i spydspissen av Web3.

Etter hvert vil Metacade bli en DAO , noe som betyr at kjerneteamet vil trekke seg og overlate lederstillinger til de mest verdsatte medlemmene av fellesskapet. Når dette skjer kan brukerne stemme på viktige beslutninger, som fremtidige ledere, restriksjoner på token-forsyning, partnerskap, nye funksjoner og mer. Når man ser på helheten er dette uten tvil et at de beste metavers prosjektene.

2. Star Atlas (ATLAS) – for de galaktiske oppdagelsesreisende der ute

Star Atlas er et Play2Earn-spill med rom-tema som mange tror kan bli et av de beste metavers-prosjektene. Det kan sammenlignes med EVE Online , et svært vellykket romspill som trekker hundretusenvis av daglige spillere på grunn av innholdet som er et dyptgående univers

Star Atlas utspiller seg i år 2620, og i likhet med EVE Online er det utstyrt med avanserte romfartøyer, fraksjoner og allianser og erobrebare territorier. Men det er en stor forskjell: spillere kan faktisk eie eiendelene sine. Målet med Star Atlas er å vokse romimperiet ditt ved å fullføre oppdrag, kjempe om land, utvinne ressurser og oppdage sjeldne skatter. Hver ressurs i spillet lagres som en NFT på Solana-blokkjeden, og har derfor virkelig verdi.

Mens andre Play2Earn-spill fokuserer på repeterende oppgaver for å tjene tokens i spillet ønsker Star Atlas å gjøre denne prosessen så morsom som mulig. Spillere kan velge å delta i kamper eller romskipløp for å tjene ATLAS-tokenet. Andre foretrekker kanskje å slå seg sammen og oppdage planeter fulle av ressurser, som kan utvinnes, raffineres og omsettes ved hjelp av et nettverk av gruveanlegg, raffinerier og kjøpmenn for å tjene ekte penger. Hvis du eier et VR-headset, kan du til og med oppleve romflukt fra et oppslukende førstepersonsperspektiv.

Når du har dannet en allianse med andre kan du bygge hele byer med sine egne regionale desentraliserte autonome organisasjoner (DAO) , slik at hver regions innbyggere kan stemme på hva faksjonen skal fokusere på neste gang. Dette kan være å angripe andre spilleres territorier eller hvordan de skal forsvare seg mot et forestående angrep fra en rivaliserende faksjon.

Ved å ta inspirasjon fra EVE Onlines vil Star Atlas kombinere de beste aspektene ved dette allerede vellykkede spillet med den fantastiske muligheten til å virkelig eie dine eiendeler i spillet på blokkjeden. Hold øye med Star Atlas – det kan snart bli et av de største og beste metavers kryptospillene verden noensinne har sett.

3. Highstreet (HIGH) – kanskje det mest fasjonable tokenet

Highstreet er et av de beste metavers kryptoprosjektene med god grunn. Teamet bak Highstreet bruker muligheten metaverset git til å ta shoppingopplevelsen til et helt nytt nivå. Virkelige merkevarer får her muligheten vise frem sine fysiske varer i en virtuell verden. Og nå som merker som Balenciaga, LVMH og Adidas begir seg ut i metaverset ønsker Highstreet å bli løsningen der enhver bedrift kan etablere butikk og gjøre sin entre i neste generasjons handelssted.

Fysiske produkter, som sko og t-skjorter er tokenisert på blokkjeden som NFT-er. Kjøpere kan kjøpe disse NFT-ene, og deretter velge å løse dem inn for den fysiske varen. Ved å bruke Highstreets integrasjon med Shopify, kan disse bestillingene automatisk sendes til merkevarens backend for fysisk utførelse.

Highstreet er imidlertid mer enn bare et virtuelt kjøpesenter. Det er en hel metavers-verden der brukere kan fullføre oppdrag, sosialisere med andre og delta på eksklusive arrangementer i en Play2Earn MMORPG-setting. Utover Highstreet Marketplace eksisterer Highstreet Homes, som er akkurat som ekte hjem. Du kan tilpasse hjemmet ditt fullt ut for å passe stilen din, henge med venner og til og med passe på de virtuelle kjæledyrene dine!

Ute i Highstreet World kan du tjene ved å fullføre oppdrag og kjempe mot monstre på steder som Binance Beach, AVAX Alps og Animoca Archipelago. Hvert område har sin egen historie og unike monstre som forvandler Highstreet til en spennende verden fylt med dusinvis av unike opplevelser.

Som helhet blander Highstreet virkeligheten med den virtuelle verdenen på en utrolig unik måte. Med blokkjedemerker som Binance og Avalanche allerede om bord er Highstreet posisjonert for en strålende fremtid som et av de beste metavers kryptoprosjektene.

4. The Sandbox (SAND) – tar bygging til neste nivå

The Sandbox er en virtuell 3D-verden som lar brukere enkelt bygge og utforske spill, samt opplevelser de kan tjene penger på. Den blir ofte sammenlignet med Minecraft og Roblox på grunn av det blokkete, pikselbaserte designet, og denne estetikken har ført til at The Sandbox har blitt en av de beste metavers myntene.

Den store forskjellen mellom The Sandbox og de andre nevnte spillene er at det er fullstendig desentralisert, og nesten alle aspekter av spillet eid av brukerne. Ved å bruke SAND-tokenet kan spillere kjøpe digital eiendom, unike objekter i spillet og smykker og klær for å tilpasse avatarene deres. Alle disse er lagret på blokkjeden og representert av deres egen NFT.

Land, for eksempel, lagres på blokkjeden som LAND-tokens, mens gjenstander og klær er representert av ASSET-tokens. Mens LAND har en fast forsyning, kan ASSETs opprettes av alle som bruker VoxEdit-verktøyet . VoxEdit lar brukere manipulere blokker, kjent som voxels, for å lage nesten alt deres hjerte begjærer, som skulpturer, karakterer, våpen og mer. Disse varene kan deretter kjøpes og selges med fortjeneste på The Sandbox Marketplace .

Den kraftigste funksjonen til The Sandbox er imidlertid Game Maker . Game Maker lar hvem som helst lage hele spill uten å kunne en eneste kodelinje, og kommer komplett med kampmekanikk, historielinjer, AI-adferd og til og med kameramaler. Disse funksjonene har ført til at dusinvis av spill og opplevelser er bygget som hele fellesskapet kan spille, helt gratis.

The Sandbox har raskt steget til å bli et av de beste metavers kryptoprosjektene etter å ha signert merkevareavtaler med flere store navn. Warner Music Group har lansert en fornøyelsespark med musikktema i The Sandboxs metavers, mens The Walking Dead og Snoop Dogg begge har sine egne spill som har trukket tusenvis av spillere. Selv smurfene er i The Sandboxs metavers! Dette er utvilsomt et av de beste metavers prosjektene.

Konklusjon – Metacade vinner på grunn av mangfoldige muligheter

Som du kan se er det flere utfordrere som overta palle ni det begynnende metavers-kryptomarkedet. Med den harde konkurransen som forventes å øke etter hvert som metavers-spill eksploderer i popularitet er det vanskelig å si definitivt hvilken mynt som vil bli den beste metavers mynten, og som vil være den beste investeringen.

Metacade har vist noen svært attraktive funksjoner, for eksempel det virtuelle arkadespillbiblioteket, dynamisk fellesskapshub og spill for å tjene belønninger, samt sterke utviklingsmuligheter med Metagrants. Ved å gå utenfor de typiske grensene for enkelttitler i GameFi – og Play2Earn-sektorene, samt bringe det hele til én plattform, tilbyr de en fantastisk mulighet som er vanskelig å slå.

Metacade forventes å vokse raskt ettersom GameFi-industrien fortsetter å utvide seg som helhet, uavhengig av ytelsen til ethvert enkelt spill. Kombinert med det faktum at tokenet fortsatt er i presale, er det i en førsteklasses posisjon til å ta den økonomiske fordelen i løpet av det kommende tiåret. Derfor har vi utropt det til det beste metavers kryptotokenet å kjøpe i 2023.