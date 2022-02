5 beste mynter å kjøpe dip i februar

Bjørneløpet er i ferd med å bli forbigått av oksen, men før det skjer, sjekk disse myntene og hamstre dem i overflod.

1. Chainlink (LINK)

Chainlink er en pioner innen oracle blokkjeden. Den består av noder som støtter overføring av data fra kilder utenfor kjeden til smarte kontrakter. På grunn av stordatafunksjonaliteten har den inngått samarbeid med slike som Google Cloud, Swisscom, AccuWeather og så videre. Den har også integrert en protokoll for å hjelpe blokkjedemeldinger, data og tokenoverføringer.

Den planlegger å være kilden til pålitelige og manipulasjonssikre data for kjedenettverk. Du kan hamstre en rimelig mengde LINK nå siden den koster $18,21 akkurat nå. LINK er det opprinnelige tokenet som blant annet brukes til å belønne nodeoperatører. Den hadde en god utvikling i 2021, og nådde en ATH på $52,70 i mai.

2. Ripple (XRP)

Ripple er en annen mynt å kjøpe da mange investorer tror den vil øke drastisk dersom den vinner saken mot Securities and Exchange Commission (SEC). Ripple er en av plattformene som muliggjør transaksjoner mellom kryptovalutaer og fiat-valutaer. Den støttet innføringen av banker, sentrale myndigheter og finansielle mellommenn i kryptorommet.

Den planlegger å erstatte tradisjonelle internasjonale pengeoverføringer med lave avgifter og en høyhastighetsplattform. XRP fungerer som likviditetsleverandør for transaksjoner på plattformen. Den koster 0,86 dollar per i dag, med en markedsverdi på 41,6 milliarder dollar.

3. Cardano (ADA)

Bortsett fra å være merket som en Ethereum-morder, tror mange at den direkte kan konkurrere med Bitcoin. Cardano er en åpen kildekode-plattform som bruker en konsensusmekanisme for fagfellevurdering kalt Ouroboros. Den er laget av to lag – oppgjørslaget for å gjøre opp transaksjoner og beregningslaget for å kjøre smarte kontrakter. Den kan skryte av lave avgifter og høy gjennomstrømning ved siden av å være fleksibel og energieffektiv.

Den lanserte nylig en desentralisert utveksling, SundaeSwap, for å gjennomføre utvekslinger i økosystemet. ADA brukes til å vedlikeholde nettverket som et styringstoken og for å gjøre opp transaksjoner. Den koster 1,19 dollar med over 32 milliarder i omløp. Det er rangert på 7. plass med en markedsverdi på 37,9 milliarder dollar.

4. Terra (LUNA)

LUNA er det opprinnelige symbolet til Terra, en blokkjede der stabile mynter kan lages og utveksles blant andre ting. Den støtter en global betalingsplattform som bruker stablecoins stabilisert av smarte kontraktalgoritmer. LUNA brukes til å belønne validatorer og kan satses for belønninger.

Den er verdt $55,75 akkurat nå etter å ha falt med 46,1% fra ATH ($103,34) i desember 2021.

5. Polygon (MATIC)

Polygon er en lag-2 blokkjede laget for å løse hastigheten, sikkerheten, effektiviteten og interoperabilitetsproblemene til Ethereum-nettverket. Den fungerer med Ethereum Virtual Machine, og er dermed i stand til å være vert for smarte kontrakter. Den består av zk-Rollups, Optimistic Rollups, Validium Chains, og så videre.

MATIC er det opprinnelige symbolet som brukes til å betale gassavgifter, delta i styring og for innsats. MATIC er for tiden verdt $1,95 med en maksimal forsyning på 10 milliarder. Den har en markedsverdi på 13,4 milliarder dollar.

Før du går videre for å kjøpe dip, gjør intensive undersøkelser for å unngå å ende i en dypere dukkert. Investering i kryptovaluta er veldig risikabelt, handle klokt, og ikke legg alle eggene dine i en kurv.