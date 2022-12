Den en gang kryptovaluta-utvekslingsgiganten FTX går en usikker fremtid i møte etter den nåværende likviditetskrisen og finansiell ustabilitet. Situasjonen eskalerte etter at Binance trakk seg ut av en uforpliktende avtale om å kjøpe ut FTX.

I følge kilder som er kjent med utviklingen, trekker Binance seg ut av intensjonen om å overta FTX etter å ha gått gjennom finansbøkene.

As a result of corporate due diligence, as well as the latest news reports regarding mishandled customer funds and alleged US agency investigations, we have decided that we will not pursue the potential acquisition of https://t.co/FQ3MIG381f. — Binance (@binance) November 9, 2022

Den pågående FTX-krisen har presset tusenvis av kunder til å ta ut pengene sine fra børsen i et forsøk på å unngå å ha midler låst i børsen i tilfelle den kollapser fullstendig. Men hvor går du etter å ha forlatt FTX?

Beste FTX-alternativer

Her er de 5 beste FTX-alternativene som investorer kan investere med. I tilfelle du ser etter en bestemt kryptobørs som ikke er inkludert i listen nedenfor, kan du sjekke ut vår komplette pakke med megleranmeldelser her .

1. Binance

Binance gjorde en strategisk investering i FTX i 2019. De siste dagene har den blitt viklet inn i FTX-krisen og på et tidspunkt tilbudt å overta FTX selv om den siden har trukket seg ut av avtalen. Binance selv driver den største kryptovaluta-børsen etter handelsvolum, noe som gjør den til et av de beste valgene for investorer.

2. Coinbase

Coinbase tilbyr en handels- og investeringsplattform for kryptovaluta som gjør det mulig for brukere å kjøpe, selge og bytte over 170 kryptovalutaer, inkludert Bitcoin, Ethereum og Dogecoin. Det er den største USA-baserte kryptobørsen, og den ble også den første børsnoterte kryptobørsen i fjor etter direkte notering på Nasdaq-børsen. Coinbase kan være et godt valg for aktive tradere som er interessert i å handle og lagre flere kryptovalutaer.

3. Gemini

Gemini er en regulert kryptovalutabørs basert i New York og den er tilgjengelig i alle stater i USA. Med bransjeledende sikkerhetsfunksjoner, sin egen hot wallet, en nybegynnervennlig plattform, robuste utdanningsressurser og et omfattende støttesenter, kan Gemini være et godt valg for både nybegynnere og erfarne handelsmenn.

4. Kraken

Kraken er en USA-basert kryptovalutabørs og bank, grunnlagt i 2011. I september 2020 ble Kraken innvilget en spesialformålsdepositorinstitusjon (SPDI) charter i Wyoming, og ble den første kryptobørsen som hadde et slikt charter i USA. Det var en av de første bitcoin-børsene som ble notert på Bloomberg Terminal og ble verdsatt til 10,8 milliarder USD innen midten av sommeren 2022. Børsen er ganske etablert, noe som gjør den til et godt valg for investorer.

5. KuCoin

KuCoin er en sikker kryptovalutabørs som lar deg kjøpe, selge og handle Bitcoin, Ethereum og 700+ altcoins. Det er en Seychelles-basert kryptobørs som ble lansert i 2017. Grunnlagt som «folkets børs», KuCoins rike sett med funksjoner og lave avgifter gjør den til et overbevisende valg for avanserte kryptoinvestorer, spesielt utenfor USA.