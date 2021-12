5 grunner til å kjøpe Polkadot

Mens Bitcoin forblir på toppen av kryptovalutamarkedet, utfordrer andre kommende mynter dens overlegenhet. En slik mynt er Polkadot , en relativt ny mynt som utskjærer sin nisje i denne bransjen. Men hva er Polkadot, og hvordan fungerer det? Å forstå hva denne mynten handler om vil hjelpe deg med å finne ut om det er en verdig investering.

Polkadot er litt annerledes enn forgjengeren Ethereum. I motsetning til Ethereum, som kun har én vei for transaksjoner, slik at bare én transaksjon kan skje samtidig, opererer Polkadot på parakjeder eller parallelle kjeder som er en serie sammenkoblede blokkkjeder. Parakjeder tillater flere transaksjoner på Polkadot sin blokkjede, noe som gjør det billigere enn å utføre disse transaksjonene på Ethereum.

Polkadot-utviklere har også gjort plattformen fleksibel nok til å enkelt koble til andre blokkjeder. Denne evnen gjør at den kan betjene spesifikke krav. Det gjør plattformen mer interaktiv sammenlignet med Ethereum.

Polkadot har vist betydelig vekst og virker som en god investering. Du bør imidlertid huske på at det ikke er noen klare grunner til å investere i noen digital valuta. Alle er flyktige og kan enten tjene penger eller føre til tap. Alt avhenger av at du undersøker og tar informerte beslutninger. Når det er sagt, her er fem grunner til at du kanskje vil ha mynten i porteføljen din.

Polkadot løser interoperabilitetsproblemer

Polkadot-protokollen er unik sammenlignet med andre blockchain-plattformer. Interoperabilitet har vært en utfordring for de fleste blockchain-baserte prosjekter. Blokkjede- prosjekter er tvunget til å lage broer for å koble seg til hverandre. Disse broene øker kostnadene ved transaksjoner.

Polkadot er populær blant både investorer og brukere fordi den løser dette problemet. Protokollen tillater kommunikasjon fra offentlige til private nettverk og private til offentlige nettverk uten ekstra kostnad.

Protokollen vil gjøre det mulig for nettverkene å overføre data, eiendeler og tokens. Løsningen på dette problemet har ført til at Polkadot har økt i popularitet og verdi ettersom den tiltrekker seg flere brukere, noe som gjør den til en god investering.

Polkadot gir mulighet for spesialisering og tilpasning

Denne funksjonen er en annen årsak til populariteten til Polkadot-plattformen. Det er mange blokkjeder, og hver har forskjellige funksjoner. Ingen blokkjede gir en plattform som kan støtte alle funksjoner. Polkadot tilbyr et substratutviklingsrammeverk som lar andre blokkjeder tilpasse plattformene sine for å passe til et bestemt brukstilfelle. Med forskjellige blokkjeder som opererer på samme plattform, kan utviklere nå fokusere på kun den nødvendige koden. Denne forenklingen tillater flere prosjekter på Polkadot-plattformen som vil fortsette å tiltrekke seg flere utviklere, brukere og, i forlengelsen, investorer. Ettersom Polkadot-samfunnet fortsetter å vokse, vil dets verdi også vokse. Investering du nå er muligheten til stede for at investeringen din vil vokse enormt snart. Du kan tjene gode penger hvis mynten stiger selv med en liten margin.

Polkadot har et robust team

Polkadot-prosjektet ledes av en gruppe dyktige og erfarne utviklere. Dette prosjektet er en del av Web3 Foundation grunnlagt av en av Ethereum-utviklere og medgründer Gavin Wood. Gavin er kjent for å utvikle Proof-of-Authority (PoA) konsensus, Whisper og Solidity, blant annet. Andre utviklere inkluderer Robert Habermeier, en erfaren utvikler med ekspertise innen distribuerte systemer, kryptografi og blokkjeder, samt Peter Czaban, som har en mastergrad fra Oxford University med erfaring innen dataanalyse. Med et slikt team bak dette prosjektet kan du forvente bedre og større utviklinger i fremtiden. Med slike utsikter vil Polkadot-prosjektet sannsynligvis vokse i verdi, noe som gjør det til en mynt verdt å investere i.

Polkadot har en høy markedsverdi

I tillegg til god funksjonalitet, har Polkadot også vist en imponerende vekst på den økonomiske siden. Mynten har for tiden en markedsverdi på mer enn 24 milliarder dollar. En slik markedsverdi indikerer at mynten er svært stabil. Det er usannsynlig at den blir påvirket av plutselige markedssjokk, da dens høye kapitalisering holder den stabil. Du får markedsverdien ved å multiplisere det totale antallet mynter i omløp med myntens nåværende pris. Selv om alle kryptovalutaer er volatile og påvirkes negativt av plutselige markedssjokk, gir en høy markedsverdi en form for demping mot slike sjokk. Markedsverdien indikerer også verdien av en bestemt mynt. Mynter med høye markedsverdier er investeringer med lavere risiko siden de kan motstå markedssjokk. Polkadot har vist at den kan gjøre dette ved å holde på verdien til tross for at kryptomarkedet har gjennomgått alvorlige sjokk de siste månedene.

Polkadot har høy likviditet