5 grunner til å kjøpe Solana over Ethereum

Mens begge kryptovalutaene har gode verdier, går verdiene deres utover å være kryptovalutaer til deres underliggende blokkjeder. Solana (SOL) og Ethereum (ETH) driver og fungerer som de opprinnelige myntene til to gigantiske blokkjeder. Selv om de har store likheter, har de distinkte forskjeller. Som en first mover opplevde Ethereum blokkjeden massiv vekst for sitt ansvar for desentraliserte applikasjoner. I likhet med dette var dets engasjement i å skape digitale eiendeler (NFT). Det har imidlertid dukket opp verdige konkurrenter, og en av disse er Solana-blokkjeden. Og mens grunnleggerne av Solana tror det kan være en form for fordelaktig forhold, tror kryptoentusiaster at det er «Ethereum-morderen».

Solana ble opprettet to år etter Ethereum av Anatoly Yakovenko for å løse problemet med skalerbarhet som eksisterte blant datidens blokkjeder. Den forsøkte også å overvinne motstanden som ble møtt med sensur. Solana-blokkjeden er en tredjegenerasjons distribuert hovedbok som lover effektivitet ved å bruke færre noder. Whitepaper og testnett ble utgitt i 2018, mens en beta av hovednettet ble lansert i mars 2020. Blokkjeden, i motsetning til de før den, ble bygget på åtte nøkkelteknologier, inkludert en proof-of-history-mekanisme, en Tower BFT, en blokkutbredelsesprotokoll (Turbine), en enhet for transaksjonsvalideringsoptimalisering (Pipelining), en lagringsenhet for reskontroen (Archivers), en behandlingsenhet for smarte kontraktstransaksjoner (Sealevel), og en protokoll som deler data på tvers av nettverket (Cloudbreak). Teknologiene fungerte som grunnlaget for innovasjonen kjent som Solana blockchain i dag. Dette alene kan imidlertid ikke overbevise deg om å velge det fremfor Ethereum; så vurder følgende.

Konsensusmekanisme

I motsetning til Ethereum, bruker Solana-blokkjeden Tower Byzantine Fault Tolerance (BFT) (en modifisert PBFT) for å sikre driften. Den er integrert med en delegert bevis-på-innsats (DPoS) som bruker et stemme- og omdømmesystem for å sikre og drive nettverket. Bortsett fra dette, brukes den nye proof-of-history-tilnærmingen. Dette lar nettverket legge til tid til reskontroen, og dermed bekrefte transaksjonstiden. Den kobler også meldinger fra noder sammen, noe som tillater kronologisk validering av blokker. Dette innebærer at konsensusprosessen blir raskere, og transaksjonsforsinkelse og meldingsoverhead reduseres. På samme måte kan hver node uavhengig verifisere gyldigheten av transaksjoner.

Rom for vekst

Blokkjeden har fortsatt et overskuddsvekstpotensial, noe som gjør at den også kan samhandle med smarte kontrakter. Den huser for tiden flere prosjekter som går på tvers av dApps, DEX-er, DeFi-plattformer og automatiserte markedsmakere (AMMs). Solana-økosystemet kan skryte av mange lommebøker, orakler, stablecoins og infrastrukturer. Den kom inn i NFT-rommet med lanseringen av Degenerate Ape Academy. Dette bidro til at det opprinnelige tokenet opplevde en prisøkning på over 10 000 %. Den har over 400 dApps-prosjekter på nettverket. Viktige eksempler er Serum, Audius, Raydium, Open Ocean, DeFi Land, Metaplex og Francium. Mynten handles for tiden til $174,35, som er over $3500 mindre enn Ethereum. Solana vokser fortsatt – prosjektmessig og verdimessig. Å investere i Solana på dette tidspunktet kan være ideelt.

Skalerbarhet og hastighet

Blokkjeden løser også et av blokkjede-trilemmaene. Den har fått massiv trekkraft og adopsjon på grunn av dens skalerbarhet og hastighet. I motsetning til Ethereum er det raskt og skalerbart. Mens Ethereum fortsatt sliter med 15 til 45 transaksjoner per sekund (TPS), gjør Solana allerede 50 000 TPS og kan gjøre mer. I sammenheng er det 4000 ganger raskere enn Ethereum. Denne gjennomstrømningen gir den også en fordel med transaksjonskostnader; jo flere transaksjoner du kan kjøre, desto mindre blir kostnaden for å kjøre dem. Så det tar mindre enn Ethereum for sine transaksjoner – rundt $0,00025 per transaksjon. De forskjellige teknologiene bak blokkjeden kan opprettholde hastigheten og effektiviteten uten en lag-2 blokkjede. Den kan opprettholde målgjennomstrømningen og hastigheten etter hvert som flere prosjekter settes opp i økosystemet. Dens lave prosessorkraft og proof-of-history-modellen er bygget for å være effektiv og sikker. På grunn av de høye avgiftene og overbelastningen av Ethereum-blokkjeden, er det det beste alternativet.

Miljøpåvirkning

Spørsmålet om hvor vennlige kryptovalutaer er for miljøet har hindret masseadopsjonen deres. Alle tar til orde for miljøvennlige prosjekter. Bitcoin og Ethereum bruker en utvinningsmodell (proof-of-work) som påvirker miljøet negativt. Imidlertid er Solana satt til å være energieffektiv med sine nye konsensusmekanismer. Dette er fordi gruvemodellen krever lite datakraft. Validatorer bruker sin opprinnelige mynt (SOL) til å tilby beregningstjenester og drifte nettverket. Solana har også utviklet en bro som tillater overføring av eiendeler fra Ethereum til Solana; dette vil bidra til å redusere bruken av Ethereum, og dermed redusere miljøpåvirkningen. Solana er langt på vei et grønnere alternativ til tidligere blokkjeder.

SOL

Dette er det opprinnelige tokenet til Solana-blokkjeden og har flere bruksområder. Det kan delegeres til en validator eller satses for belønninger. Den kan også brukes til å foreta betalinger, gjøre opp transaksjonsgebyrer, få tilgang til prosjektene på blokkjeden og som et styringstoken. Av SOL som opprinnelig ble preget, er 60,4 % i hendene på grunnleggerne, Solana Foundation, og låste investorer. 1,6% ble solgt på auksjon, og 38% ble tildelt fellesskapet. Av den totale forsyningen på 508,2 millioner er 309,3 millioner i aktiv sirkulasjon. Det er for øyeblikket rangert på 5. plass med en markedsverdi på $53,9b. SOL gir en årlig prosentvis avkastning på over 5 % ved innsats.

Solana har det tredje største futuresmarkedet og er topper i TVL-, bruker- og derivatmarkedet. Dessuten har den svært attraktive funksjoner. Imidlertid bør det bemerkes at Ethereum blockchain har mer desentraliserte applikasjoner og mer stabilitet. Dette negeres av Solana-blokkjedens hastighet, skalerbarhet og transaksjonskostnad. Investorer, utviklere og kryptoentusiaster som leter etter et alternativ til Ethereum; de ser på Solana siden det tilbyr praktisk talt alt Ethereum blokkjeden tilbyr og mer til lavere pris og høyere hastighet. Det er et stort gap mellom prisene på ETH og SOL, men det ville vært smartere å kjøpe 15 SOL enn 1 ETH. Uansett hva du bestemmer deg for å gjøre, vær smart, gjør undersøkelser og beregn gjennomsnittlig dollarkostnad. Husk at kryptoområdet er svært risikabelt og ustabilt, så invester kun kapital som du har råd til å tape og invester klokt.