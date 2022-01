5 grunner til at du bør kjøpe Bitcoin

Hvis du ønsker å investere i kryptovalutaer har du i så fall mange alternativer for hånden, så mange at det kan være vanskelig å bestemme hvilke eiendeler du skal investere i eller hvilken kryptovaluta du skal kjøpe. Over 8000 kryptovalutaer ber om oppmerksomheten din, men det er også noen som skiller seg ut. Bitcoin er på toppen av den listen.

Sjansen er at du kanskje allerede vurderer å kjøpe noen, men du er ikke sikker på hvorfor du bør velge den fremfor resten av de andre eiendelene. Hvis du hører hjemme i denne kategorien, er det gode nyheter fordi du vil lære fem grunner til hvorfor du bør kjøpe Bitcoin i denne artikkelen.

1. Bitcoin er fremtidens valuta.

I 2008 var det ikke mange som var villige til å akseptere bitcoin for å lagre verdier. I dag finnes det Bitcoin-minibanker over hele verden for enkeltpersoner som har tenkt å gjøre bitcoin-transaksjoner. Dette behovet oppstår fra den økende etterspørselen. Bare i Amerika holdes over 100 millioner bitcoin-lommebøker av over 15 % av amerikanerne. Av denne prosentandelen kjøper og selger mer enn 1 million brukere bitcoin på daglig basis.

2. Knappheten på Bitcoin vil gi mer verdi i fremtiden

Fiat-valutasystemet viste seg å være ganske effektivt, men det var en grunnleggende feil. Enhver nasjons regjering kan bestemme seg for å trykke så mye av den som de vil. Selv om det kan være en god måte å skape eller kontrollere inflasjon på, betyr det at verdien av penger er subjektiv til hva regjeringen velger å gjøre til enhver tid.

Bitcoin er veldig annerledes. Bitcoin har et begrenset tilbud. Bare 21 millioner bitcoin eksisterer og kan noen gang preges eller utvinnes. Dette bidrar til å beskytte verdien siden den ikke er underlagt lovene om inflasjon eller deflasjon.

Knappheten på bitcoin gjør bitcoin til digitalt gull. Det er vanskelig å utvinne og tilbudet er begrenset. Tenk på det på denne måten: etterspørselen etter bitcoin vokser kontinuerlig. Fra grunnleggende økonomi, jo større etterspørsel, jo høyere går prisen på en eiendel. Legg nå til det faktum at bitcoin er mangelvare; verdien er dermed nødt til å øke til mer astronomiske nivåer.

Husker du da bitcoin ble handlet for mindre enn en dollar? Nå har den økt mer enn 5 millioner prosent over det. Den økningen er nesten utenkelig, men det skjedde. Gjett hva som kan skje om 20 år dersom du velger å kjøpe bitcoin nå.

3. Bitcoin gir deg full anonymitet og personvern.

Bitcoin driver et fullstendig desentralisert system. I motsetning til sentraliserte systemer som kontrolleres av tredjeparts sentralbanker som har muligheten til å holde eller suspendere kontoer, kan bitcoin-transaksjoner gjøres uten de våkne øynene til noen institusjon eller byrå. Din bitcoin kan ikke konfiskeres. Lommeboken din kan ikke fryses. Flere selskaper og kjente institusjoner tar i bruk kryptovaluta for betalinger og oppgjør av kjøp. Blokkjede-reskontrosystemet for journalføring er enda mer nyttig for institusjoner. Transaksjoner registreres etter hvert som de skjer. De kan ikke endres, og hver transaksjon er tilstrekkelig bekreftet før noen handling iverksettes.

Selv banker begynner å eksperimentere med bitcoin. Noen land har allerede akseptert bitcoin som førstevalgs betalingsmåte.

Også kombinert med anonymitet lar bitcoin deg handle raskere. Alt dette gjør bitcoin til det perfekte valget for investering.

4. Bitcoin har en første-til-markedet fordel.

Omtrent ethvert produkt som er det første av sitt slag har en fordel fremfor de andre produktene i samme klasse. Det samme gjelder bitcoin. Den er alfaen til alle kryptovalutaer. Pioneraktivumet for andre kryptovalutaer.

Dette betyr at mens nye kryptovalutaer og altcoins vil fortsette å stige for hver dag, vil bitcoin fortsatt være den mest pålitelige. Prisen forteller historien. Bitcoin er fortsatt den mest verdifulle kryptovalutaen der ute. Men hvis det ikke overbeviser deg, sjekk markedsverdien. Det viser at flere mennesker er villige til å investere i bitcoin enn noen annen kryptovaluta.

Det kan være lett å glemme dogecoin eller litecoin, men ser du noen gang at bitcoin forsvinner? Kan du forestille deg at den forsvinner i bakgrunnen? Jeg kan ikke det, og jeg vedder på at det kan ikke du heller.

Faktisk utfordrer jeg deg til å samle hundre personer eller så mange du kan og gi dem 10 sekunder til å nevne fem kryptovalutaer. Jeg forsikrer deg om at bitcoin vil være på alles liste. Det er greit for enhver investor å vite at den valgte digitale valutaen eller verdibutikken er den mest pålitelige av alle de andre og har de beste resultatene når det gjelder verdi og markedsverdi.

5. Bitcoin gir en trygg og sikker investering.

En av grunnene til at folk stoler så mye på bitcoin er dets klare rykte. Bitcoin har en historie preget av sikkerhet. Det er ingen tvil om reguleringen fra SEC, ASIC og andre kryptoregulerende enheter. Andre kryptovalutaer kan gi utrygge investeringer. For det første må du undersøke grunnleggeren, undersøke om den er regulert og kontrollert, og følgelig bestemme om den vil være en verdig investering eller ikke. Troverdigheten til bitcoin kan imidlertid ikke betviles. Så lenge du har en godt beskyttet kryptolommebok for å oppbevare adressene og nøklene dine, kan ikke bitcoinen din vært sikrere.

Sluttnotat

Fakta er der. Bitcoin er en god investering. Men til syvende og sist er det opp til deg å bestemme om bitcoin skal være et tillegg til investeringsporteføljen din. Det er tross alt pengene dine. Uansett hva du bestemmer deg for, sørg for at du har veid fordelene og ulempene før du tar et valg. Viktigst av alt, vær sikker på at du har tenkt gjennom alle disse grunnene.

Husk at kryptovalutamarkedet er veldig flyktig. Ikke invester penger du ikke har råd til å tape. Dette er ikke investeringsråd. Gjør flere undersøkelser før du kjøper bitcoin eller annen kryptovaluta.