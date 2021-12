5 grunner til at du bør kjøpe Dogecoin i dag

Dogecoin er en av mange altcoins som ble til etter Bitcoin. Utviklerne Jackson Palmer og Billy Marker utviklet denne mynten som en spøk som etterlignet et meme som inneholdt en japansk hunderase kalt Shiba Inu. Mynten ble senere populær og begynte å vokse i verdi som både digital valuta og investering. Dogecoin er for tiden rangert som nummer 12 på Coinmarketcap, med en imponerende markedsverdi på mer enn 22,8 milliarder dollar. Til tross for at den er en meme-mynt og ikke har noen reell håndgripelig verdi, er det fortsatt noen grunner til at du bør vurdere å ha denne mynten som en del av kryptoinvesteringen din.

Husk at alle kryptovalutaer er flyktige. Det betyr at de er utsatt for plutselige markedssvingninger. Du bør bare investere det du er villig til å tape. Sørg i tillegg for at du utfører intensive og omfattende undersøkelser før du bestemmer deg for en mynt. Når det er sagt, her er fem grunner til at du bør investere i Dogecoin.

Dogecoin er populær

Siden starten i 2013 har Dogecoin vokst betydelig i popularitet. Faktisk er det uten tvil den mest populære mynten etter bitcoin. På sosiale medier har denne mynten en voksende liste med følgere. For eksempel har den mer enn to millioner følgere på Reddit, og antallet vokser. Kryptovalutaer har en tendens til å øke i verdi ettersom de tiltrekker seg flere støttespillere og brukere. Verdien deres er knyttet til antall mennesker som tror på bruken og verdien. Ut fra disse beregningene går Dogecoin bra. I tillegg har den ikke bare hatt støtte fra tilfeldige personer på nettet, men også fra høyprofilerte personligheter som Teslas administrerende direktør Elon Musk, Paris Hilton og den populære hiphop-artisten Snoop Dogg. Slike personligheter har millioner av følgere, hvorav noen kan få interesse for kryptovalutaer og spesielt i Dogecoin, og øke etterspørselen. Jo mer etterspørselen øker, desto høyere blir prisen.

Tatt i betraktning at alle kryptovalutaer er spekulative i naturen, spiller deres popularitet en integrert rolle. Dogecoin-vekst har blitt ansporet av denne populariteten. Hvis de som investerer i det fortsetter å gjøre det og fortsetter å tro at verdien vil vokse, er det mer enn sannsynlig at den vil vokse. Jo mer hype, jo mer vekst. Dogecoin er fortsatt populær, så det kan være en god idé å investere nå. Du bør imidlertid holde et øye med markedet i tilfelle en annen mynt begynner å bli mer populær.

Dogecoin er svært flytende

Likviditet refererer til hvor lett en bestemt vare eller en eiendel kan konverteres til kontanter. Dette gjelder også kryptovaluta eller digitale mynter. Hvor enkelt en mynt kan omdannes til kontanter er dens likviditet. Det er lettere å tjene penger med en svært likvid mynt siden du enkelt kan kjøpe og selge myntene og dra nytte av mulighetene for å tjene penger. Det er lettere å gå inn og ut av handler når markedet er svært likvidt.

Det er lett å bestemme likviditeten til en digital mynt. Du kan ganske enkelt referere til de forskjellige børsene som viser den aktuelle mynten og sjekke handelsvolumet. Ser vi på Dogecoin, registrerte den et handelsvolum på mer enn $868 millioner de siste 24 timene. Dette volumet er ganske stort med tanke på at dette bare er en mememynt. Det betyr at det fortsatt er en betydelig høy etterspørsel etter mynten.

Dogecoins nominelle pris er fortsatt lav

Dogecoin- kjøpsprisen er fortsatt veldig lav sammenlignet med andre store mynter som bitcoin og Ethereum. Prisen på denne mynten er fortsatt under en dollar. Det betyr at, i motsetning til bitcoin som du må kjøpe en brøkdel på grunn av den svært høye prisen, kan du kjøpe hele Dogecoins og kjøpe i et betydelig volum.

Hvis du kjøper rundt 1000 mynter, til mindre enn $1000, kan du tjene en kjekk fortjeneste hvis mynten når rundt $10. Å treffe denne prisen er veldig mulig med tanke på populariteten denne mynten har fått i kryptovaluta-kretsene.

Dogecoin har et team med erfarne utviklere

Det er viktig for enhver mynt å ha et team med gode utviklere hvis de skal å ha en positiv fremtid. Det er av denne grunn at bitcoin og Ethereum fortsetter å dominere markedet siden det er et team som hele tiden utfører oppdateringer og sikrer sikkerheten til prosjektene. Når det gjelder Dogecoin, er utviklerne Jackson Palmer og Billy Marker fortsatt ganske mye involvert i Dogecoin-økosystemet.

Avanserte funksjoner

Det er også viktig å vurdere funksjonene til en digital mynt før du investerer i den. De fleste mynter er bare generikk av vanlige kryptovalutaer som ganske enkelt tar sikte på å skaffe penger og deretter går under. Dogecoin er forskjellig fra de fleste av disse myntene. Til tross for å ha kopiert mesteparten av koden fra bitcoin og deretter tilpasset den for å lage bitcoin, sørget Dogecoin-utviklere for at de faktisk gjorde en forbedring.

Dogecoin bruker en avansert SCRYPT i sin algoritme, som er strukturelt forskjellig fra bitcoins SHA256. Dette skriptet muliggjør raskere blokkoppretting og bekreftelse, og gjør transaksjoner på Dogecoin mye raskere enn bitcoin. Dogecoin-plattformen forhindrer også dobbeltforbruk, noe som forbedrer peer-to-peer-transaksjoner betydelig. Disse endringene viser at Dogecoin, til tross for at den oppfattes som en slags spøk, har seriøse mekanismer som gjelder digitale mynter som helhet. Hvis utviklerne fortsetter å forbedre koden og myntsamfunnet fortsetter å vokse, kan den bli en seriøs mynt å kjempe med i dette markedet.