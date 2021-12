Litecoin (LTC) har potensial til å gjøre deg rik i 2022

Investering i kryptovaluta vinner sakte innpass i den moderne verden. Selv om det fortsatt er en relativt ny satsing, har investeringer i kryptovaluta gjort noen få kunnskapsrike investorer til millionærer. Det er alltid lurt å diversifisere porteføljen din for å spre risikoen når det kommer til kryptoinvesteringer.

Det er så mange digitale valutaer nå bortsett fra Bitcoin og Ethereum. De fleste investorer er uvitende om de mange altcoins eller alternative mynter de kan legge til porteføljene sine. Litecoin er en av disse myntene du kan vurdere å legge til. Siden den ikke er så vanlig som bitcoin og eter, vet du kanskje ikke så mye om den heller. Men hvis du leter etter en mynt for å diversifisere porteføljen din, her er noen grunner til at du bør kjøpe noen få Litecoins.

Litecoin er raskere enn Bitcoin

Hvis du allerede er interessert i kryptovalutaer, vet du sannsynligvis hvordan transaksjoner skjer på blokkjeden. Peer-to-peer pengeoverføring er hovedårsaken til at de fleste digitale mynter eksisterer. Det betyr at enkeltpersoner kan sende penger til hverandre uten å trenge en tredjepart eller mellomledd som en bank eller pengeoverføringsbyrå. Bitcoin har lagt til rette for slike overføringer, derav populariteten, men transaksjoner på plattformen er trege og dyre. Utviklere så behovet for å lage alternative mynter for å motvirke bitcoins langsomme transaksjonshastigheter. Litecoin er blant de mange slike mynter som har klart å øke hastigheten på transaksjoner, og dermed tiltrekke seg mange brukere. Brukere kan behandle transaksjoner på sin plattform fire ganger raskere enn på bitcoin sin blockchain . Litecoin er kanskje ikke den raskeste nå, men den viser noen lovende teknologiske utviklinger som gjør det til en verdig investering. Et prosjekt som fortsetter å innovere og utvikle seg er en god investering.

Litecoin har en stor markedsverdi

Markedsverdi er den totale verdien av en bestemt vare på et tidspunkt. Når det gjelder digitale valutaer, beregner du denne verdien ved å multiplisere det totale antallet mynter i omløp med gjeldende pris. Litecoin handles for øyeblikket når denne artikkelen skrives for rundt $147 med et opplag på mer enn 69,3 millioner mynter. Dermed er markedsverdien omtrent 10,1 milliarder dollar, og plasserer den på nummer 20 i kryptovaluta-rangeringen. En høy markedsverdi indikerer at en mynt er stabil nok til å tåle plutselige markedssjokk. Den høye markedsverdien gir valutaen en pute som beskytter den når den blir svært volatil. Det betyr også at noen få store investorer ikke kan drive prisen etter deres innfall. Du kan vurdere å ha noen av disse myntene på lang sikt, vel vitende om at prisen deres vil forbli relativt stabil.

Litecoin er svært flytende

Likviditeten til en digital mynt er en viktig faktor som du ikke kan overse når du velger en mynt å kjøpe. Likviditet er hvor lett du kan konvertere en eiendel eller en vare til likvide kontanter. Det er avgjørende å investere i en mynt som du enkelt kan selge når du trenger likvide penger. Det er spesielt viktig hvis du går inn i en kortsiktig handel og ønsker å tjene raskt med prisendringer. Litecoin er en av de mest likvide myntene i det digitale myntmarkedet. Hvis du vil bestemme en mynts likviditet, kan du sjekke 24-timersvolumet. Dette volumet er antall mynter investorer har kjøpt eller solgt i løpet av de siste 24 timene. Når det gjelder litecoin, var dette volumet mer enn 7,8 millioner mynter, verdt mer enn 1,1 milliarder dollar. Det viser at du kunne ha flyttet så mange som 100 000 enheter på bare 24 timer.

Litecoin har et sterkt team av utviklere

Det er så mange digitale valutaer for tiden. Forskning viser at det i dag kan være mer enn 10 000 mynter i bransjen. De fleste av disse myntene er midlertidige pumpe- og dumpprosjekter som du bør unngå. Et godt utviklingsteam gjør at mynten er et seriøst prosjekt med fremtidsutsikter. Det betyr også at den er godt tilpasset teknologiske fremskritt for å opprettholde sin tilstedeværelse i markedet.

Når det er sagt, er litecoin blant de seriøse prosjektene i denne bransjen. Den har et team av erfarne og dyktige utviklere for å sikre kontinuiteten. Hovedutvikleren var en ingeniør hos Google og Coinbase. Han blir støttet av et team som har sett litecoin overgå bitcoin når det gjelder hastighet og effektivitet. Teamet var det første som brukte Segregated Witness-oppdateringen og inneholdt også Lightning Network. Slike utviklinger gjør en mynt verdt å investere i, vel vitende om at den kan bli noe stort og verdifullt i fremtiden.

Store selskaper bruker Bitcoin

Når store selskaper aksepterer å bruke en digital mynt, har de identifisert noen nyttige funksjoner i den mynten. Disse selskapene skaper tillit hos investorer og jekker opp myntens verdi etter hvert som etterspørselen øker. Litecoin jobber nå med UFC (Ultimate Fighting Champion), spillgiganten Atari og Overstock.com. Disse selskapene lar kundene deres betale for varer og tjenester ved å bruke Litecoins. Å ha en slik aksept har katalysert veksten av denne digitale valutaen. Det har ansporet etterspørselen og fått verdien til å vokse de siste årene. Blockchain-teknologi endrer spillindustrien sakte, og litecoin er en del av denne veksten. Det vil derfor være lurt å investere i en slik fremtid.