5 grunner til at du bør kjøpe NEAR

Volatiliteten i kryptorommet har gjort det enkelt å få rikdom i det 21. århundre. Alt du trenger å gjøre er å investere på et lavt nivå og ta fortjenesten på et høyt nivå, men vi vet begge at det ikke kan være så enkelt. Uansett leter du allerede etter en mynt du kan kjøpe av de over 10 000 kryptovalutaene på markedet og gå videre med å planlegge pensjonisttilværelsen. Heldigvis har du klart å komme frem til en liste.

Ta imidlertid tankene bort fra disse myntene på listen din. La meg interessere deg for NEAR-protokollen. Så vurder disse fem grunnene før du tar det gigantiske skrittet. Før det, la oss dekke det grunnleggende om Near Protocol.

NEAR Protocol er en tredjegenerasjons blokkjede lansert i 2017 av Alexander Skidanov og Illia Polosukhin. Det var opprinnelig en maskinlæringsplattform. Nå er det et nettverk som belønner datamaskiner for å betjene plattformen. Den ble opprettet for å øke hastigheten på transaksjonshastigheter, øke gjennomstrømningen og hjelpe kompatibiliteten.

Det er et basislag som desentraliserte applikasjoner kan lages på. Sammenlignet med andre blokkjeder er den bærekraftig, interoperabel, sikker, kostnadseffektiv, vennlig og pragmatisk for brukerne. NEAR-protokollen har som mål å revolusjonere systemer og påvirke hvordan brukere bruker nettet generelt.

1. NEAR-protokollen er tilgjengelig og brukbar

NEAR Protocol er en fellesskapsdrevet desentralisert plattform som støtter utvikling og drift av dApps. Det er en desentralisert database og en beregningsplattform uten server. Det har gjort det enkelt for ingeniører og innovatører å bruke plattformen til å lage ulike produkter samtidig som det tjener en gruppe brukere. Det utvider rekkevidden til Open Finance og baner vei for web 3.0.

NEAR-protokollen vil tillate å lage brukervennlige applikasjoner som vil kreve liten eller ingen tillatelse for å bli engasjert. NEAR er basert på brukervennlighet først. Dette betyr at apper opprettet på nettverket vil speile apper på nettplattformer, samtidig som de sikrer sikkerhet. Det vil være enkelt å ta med prosjekter og lett å abonnere, med forutsigbare priser og bruksstiler som brukerne er kjent med.

I hovedsak vil både brukere og utviklere oppleve sømløshet på plattformen. Det kan være lettere å opprette kontoer med domenenavn som kan forstås av alle. Det har eliminert behovet for Ethereum Name Service.

For utviklere har opprettelse og distribusjon av applikasjoner blitt forenklet. De kan bruke JavaScript, Rust og AssemblyScript programvareutviklingssett. De vil også ha plattformens søkeverktøy, NEAR Explorer.

2. NEAR Protocol sharder sine data

NEAR Protocol bruker en sharding-tilnærming som lar den partisjonere dataene sine. Dette forbedrer skalerbarheten, slik at den kjører flere transaksjoner. Denne tilnærmingen kalles Nightshade. Det lar nettverket vokse etter hvert som antall noder øker.

Sharding lar hver node lagre en liten delmengde av plattformens data. Den deler dataarbeidet på tvers av nodene på grunn av høy nettverksbruk. Disse nodene håndterer databehandlingen og legger den resulterende informasjonen til hovedkjeden. Dette forbedrer sikkerheten til nettverket ettersom de potensielle feilpunktene reduseres fordi hver node overvåker en del av nettverket.

Det bidrar også til å løse blokkjede-trilemmaet. Bortsett fra sharding, har den utviklet en dynamisk re-sharding. Dette justerer antall shards regelmessig og dynamisk basert på brukernes krav. Dette øker transaksjonsgjennomstrømningen og reduserer transaksjonskostnadene.

I motsetning til andre blokkjeder som bruker denne tilnærmingen, er alle shards en del av hovedkjeden. Den har også Doomslug. Dette gjør det mulig for validatorer å generere blokker etter tur, én gang per epoke basert på deres innsats. Opprettelsen av blokker tar omtrent ett sekund.

3. NEAR Protocol bruker en miljøvennlig konsensusalgoritme

I motsetning til banebrytende blokkkjeder, bruker NEAR Protocol en spesialisert bevis-på-innsats-algoritme: Thresholded Proof-of-Stake. Dette gjør det mer desentralisert ved å muliggjøre tillatelsesfri interaksjon mellom nodeoperatører og nettverket. Det eliminerer valideringskraften til validatorer og tillater den allestedsnærværende deltakelsen av nodeoperatører. Det sikrer en rettferdig og forutsigbar konsensus.

Dette fremmer vekst ettersom flere noder vil kunne bli med. Det lar også utviklere og innovatører tjene penger på prosjektene sine. Den tildeler et gebyr til en kontrakt når den er opprettet, og utvikleren kan trekke den tilbake.

I motsetning til andre bevis-på-innsats-systemer, går ikke delegerte tokens tapt når validatoren kuttes på grunna av skadelig oppførsel; bare belønningen går tapt.

4. NEAR-protokollen har broer

Blokkjeder forbedrer interoperabiliteten ved å opprette koblinger med andre blokkkjeder. NEAR-protokollen har flere broer for å tjene dette formålet. Den har blitt kompatibel med Ethereum Virtual Machine gjennom Aurora-broen. Dette gjør det lettere for utviklere å overføre appene sine til den raske, rimelige og skalerbare NEAR.

Det har også inngått samarbeid med Terra for å bygge bro over Terras eiendeler med plattformen. Den har også Rainbow-broen som støtter overføringen av midler mellom NEAR og Ethereum. I tillegg er det Octopus Network, et nettverk som tillater interoperabilitet med blokkjeder som Bitcoin, Polkadot, Cosmos, og så videre. Dette vil gjøre den kompatibel med NEAR-baserte tokens og Inter-Blockchain Communication-protokollen.

Disse broene økte transaksjonsgjennomstrømningen (721 061) i januar 2022.

5. NEAR-protokollen har et ekspanderende økosystem

På grunn av dets futuristiske egenskaper og utviklernes fellesskap, har NEAR vært vitne til en eksponentiell vekst av økosystemet de siste to månedene. Det er rangert som den tredje raskest voksende plattformen for utviklere akkurat nå. Den planlegger å kombinere kreativiteten til samfunnet med nøyaktige beslutninger og utførelse. Det håper også å hjelpe til med en rask forbedring av protokollen med tilsyn og innspill fra samfunnet.

Den har som mål å tilby plattformen for fødselen av web 3.0. Flux-protokoll, Mintbase og Paras er noen av de populære prosjektene på økosystemet.

Sluttnotat

Å investere i NEAR-protokollen vil være å kjøpe dens opprinnelige token, NEAR. NEAR brukes som en belønning for nodeoperatører og validatorer. Den brukes til å betale for transaksjoner, kjøre applikasjoner og reservere lagringsenheter for applikasjoner. NEAR bruker også brenning som et deflasjonstiltak. For å få mer NEAR kan du satse, delta for å få dusører, vinne et NEAR hackathon, drive et fellesskap, opprette på nettverket eller være et aktivt medlem av fellesskapet.

Per i dag er NEAR rangert som nummer 22, med en markedsverdi på 8,5 milliarder dollar. Den koster 13,77 dollar akkurat nå og nådde en topp på 20,44 dollar i januar 2022. Av den totale forsyningen på 1 milliard er 618,4 millioner i omløp akkurat nå. Det handles på Binance, MEXC Global og Huobi Global akkurat nå.

Hvis du allerede kan se for deg web 3.0-verdenen, vil du ikke nøle med å ta med deg NEAR. Avgjørelsen er imidlertid din å ta; til slutt vil det være ditt tap eller gevinst. Som alltid er dette ikke økonomisk råd. Gjør dine undersøkelser og handle klokt.