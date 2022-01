5 grunner til at du bør kjøpe polygon

Polygon er en Ethereum lag-2-løsning som kan eksplodere i 2022

Siden bitcoins begynnelse som banebrytende kryptovaluta, har kryptografer fulgt trenden med å lage mange andre digitale mynter. Det er nå mer enn 6000 av disse myntene med flere i utviklingsfasen. Polygon er en av mange kryptovalutaer, ellers referert til som altcoins, etter bitcoin.

Polygon ble utviklet i 2019. Den ble opprinnelig referert til som "Matic Network", men ble senere omdøpt til polygon. Hovedformålet var å løse skaleringsproblemet som eksisterte på Ethereum-blokkjeden uten å betale høye gassavgifter. Hvis du er en investor som ser etter for å legge til denne mynten i porteføljen din, så her er noen av grunnene du bør vurdere.

1. Polygons bruk i den desentraliserte finansindustrien (Defi).

Som nevnt tidligere, var polygons hovedmål å bidra til å skalere opp transaksjoner på Ethereum-blokkjeden samtidig som kostnadene for transaksjoner ble så lave som mulig. Polygon har så langt klart å oppnå begge disse tingene. Mange Defi-utviklere tar raskt i bruk denne kryptovalutaen, takket være dens attraktive funksjoner. Å bruke polygon er enkelt og raskt og svært rimelig, noe som gjør det til en markedsleder i denne sektoren. Tatt i betraktning at Defi-industrien nå er verdt mer enn 100 milliarder dollar, kan du tjene gode penger på å investere i denne mynten hvis den fortsetter å få innpass i bransjen. I tillegg har Uniswap V3 også nylig blitt lansert på Polygon-økosystemet, og bringer flere Defi-utviklere og brukere til polygonnettverket. Jo flere brukere den tiltrekker seg, desto høyere vil etterspørselen etter denne mynten stige, og presse prisen opp.

2. Polygon har en klar plan

Av de mer enn 6000 digitale myntene som eksisterer, er det svært få som har klare planer om hva de har tenkt å oppnå i funksjonen. De fleste er dumpe- og pumpeprosjekter som kun tar sikte på å samle inn noen få dollar og deretter faller inn i glemselen. Polygon er blant de få prosjektene som har vist en tydelig vei. Prosjektet gir for tiden reelle og praktiske løsninger til finansnæringen.

Som investor bør du ikke investere pengene dine i et prosjekt som lover fortjeneste, men som ikke har noen definerende funksjon. Det vil være klokt å vurdere teamet bak ethvert prosjekt, deres ferdigheter, erfaring og funksjonsperspektiv. Teamet bak polygon har vist sin seriøsitet og vilje til å tilby løsninger og bekvemmelighet til kryptovalutaindustrien. Blant deres mest bemerkelsesverdige løsning er skaleringsfunksjonen som har unngått mange andre blokkjeder så langt. De fortsetter å forske for å fremme plattformen deres enda lenger.

3. Polygon har en imponerende markedsverdi

Markedsverdi er verdien av alle myntene som er i omløp. Myntens nåværende pris multiplisert med det totale antallet mynter i omløp gir deg dens store bokstaver. Denne verdien er en indikasjon på stabiliteten til en bestemt kryptovaluta. Jo høyere markedsverdi, desto mer stabil er den digitale valutaen det gjelder. Det betyr at i tilfelle markedssvingninger som skjer fra tid til annen, vil prisen på den mynten ikke bli vesentlig påvirket.

Den nåværende markedsverdien til Polygon er like over 15,7 milliarder dollar. Denne verdien er relativt stabil sammenlignet med den ledende digitale mynten, bitcoin, med en markedsverdi på rundt 794 milliarder dollar. Polygon er for øyeblikket rangert som nummer 13 når det gjelder denne beregningen av alle kryptovalutaer. Å ha denne mynten som en del av investeringsporteføljen din er en relativt god sjanse. Den er nødt til å vokse, om enn sakte, i løpet av de neste årene.

4. Polygon har sterke partnerskap

Hvis du vil vite om et prosjekt har en fremtid, ta en titt på prosjektets samarbeidspartnere. De fleste kryptovalutaprosjekter er pumpe-og-dumpe-prosjekter som har som mål å samle inn så mye penger som mulig, spesielt under innledende mynttilbud, for deretter å sløse med investorenes penger. Polygon er et prosjekt som kan sammenlignes med andre kjente digitale valutaer som Ethereum og bitcoin. Polygon har tiltrukket seg seriøse potensielle partnere som Kyber Network og GraphLinq Protocol. Kyber Network bruker Polygon-plattformen for å forbedre likviditeten til applikasjonen. Ved å bruke denne skaleringsløsningen har den utviklet Rainmaker, som er den første løsningen for likviditetsutvinning. Takket være polygons lave gassavgifter, har partnerskapet med GraphLinq ført til at flere brukere har kommet om bord. Etter hvert som flere partnere kommer ombord, vil denne myntens verdi garantert vokse i nær fremtid.

5. Polygon har et lavt inngangspunkt

Hvis alle de attraktive egenskapene til denne mynten ikke er nok grunner til å legge den til i porteføljen din, kan du vurdere dens nominelle inngangspunkt. De fleste store prosjekter som kommer på topp 20-listen over alle kryptovalutaer er relativt dyre bortsett fra noen få. Polygon er blant de myntene som har potensial, men hvis pris fortsatt er betydelig lav. For øyeblikket er prisen på en MATIC $2,18. Du kan kjøpe mer enn hundre enheter til denne prisen for bare mer enn $200. Det er veldig lavt sammenlignet med en valuta som Ethereum som selges for mer enn $3500. Hvis MATIC i løpet av noen år når $50, noe som er veldig mulig på grunn av funksjonene og fremgangen, kan du tjene en veldig kjekk fortjeneste. Du bør vurdere å ha noen av disse myntene i porteføljen din som en måte å spre risikoen din og diversifisere investeringene dine.