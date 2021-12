5 grunner til at du bør kjøpe Shiba Inu i dag

Shiba Inu er en relativt ny mynt opprettet i august 2020. Det er en Ethereum-basert altcoin hvis maskot er en japansk rasejakthund kalt Shiba Inu. Kryptovalutaindustrien anser denne mynten som et alternativ til Dogecoin, men fundamentalt forskjellig i struktur og formål. Shiba Inu er en av de største myntene når det gjelder markedsverdi, med en verdi på over 21 milliarder dollar. Den er for øyeblikket rangert som nummer 13 på Coinmarketcap .

Shiba Inu har vist en enorm vekst de siste månedene. I år har Shiba Inu vokst med mer enn 47 millioner prosent, noe som gjør det mulig for noen få heldige å tjene store penger. Imidlertid har prisen, som enhver annen kryptovaluta, svingt på grunn av ulike årsaker. Hvis du ønsker å investere i denne mynten, her er noen grunner du kan vurdere.

Alle kryptovalutaer er flyktige. Det betyr at prisene deres kan svinge mye opp og ned når som helst. Av den grunn må du være forsiktig. Aldri invester penger som du ikke er villig til å tape. Å diversifisere investeringene dine i forskjellige mynter i stedet for bare å legge alt i ett prosjekt er den beste måten å gjøre det på.

1. Oppført på flere børser

Det er en sterk sammenheng mellom verdien av en digital mynt og tilgang. Hvis en mynt er lett tilgjengelig, har verdien en tendens til å vokse. Flere investorer kan kjøpe og spekulere og dette øker etterspørselen. Shiba Inu har vært på forskjellige børser, men har nylig blitt notert på flere, inkludert OKEx og Binance. Prisen steg betydelig da den ble notert på disse to børsene i mai 2021. I oktober ble Shiba Inu notert på Coinbase Global, den største børsen i USA . Etter denne noteringen steg mynten med 40 % på bare to dager og senere med 20 % i november da den ble notert på Kraken. I 2022 kan denne mynten bli notert på flere børser som Robinhood, noe som sannsynligvis vil øke verdien. Hvis du skaffer deg noen tokens nå og dette skjer, vil du sannsynligvis tjene penger i 2022.

2. Shiba Inu voksende brukstilfeller

Shiba Inu har blitt hånet som en vitsmynt, akkurat som forgjengeren Dogecoin. Denne myntens verdi har i stor grad vært avhengig av dens meme-status, men etter hvert som flere blir interessert i mynten, ser det ut til at myntens nytteverdi vokser. Noen få seriøse selskaper har allerede vist interesse for å bruke dette tokenet som betaling. Disse selskapene inkluderer AMC Entertainment Holdings, den største kinokjeden i verden som også har memes, og Newegg Commerce, en e-handelsbutikk for datamaskiner og elektronikk. Disse selskapene planlegger å begynne å akseptere Shib-tokens som betalinger for produktene deres. Et annet potensielt selskap som ser frem til å akseptere disse tokens som betaling er BitPay. Dette er riktignok få selskaper, men Shiba Inu-fellesskapet presser på for at denne mynten for å få mer aksept. Hvis flere selskaper og etablissementer tar i bruk denne kryptovalutaen som betalingsmiddel, vil verdien vokse i løpet av de neste månedene.

3. Nominell pris er fortsatt lav

Shiba Inu, som de fleste andre altcoins (dette er andre digitale mynter enn Bitcoin), har fortsatt en lav nominell pris . Sammenlignet med Bitcoin, som for tiden handles til rundt $51 000, er Shiba Inus pris lav. Når denne artikkelen skrives, handles denne mynten for $0,00003839. Med mindre du har massiv kapital, kan du bare investere i en brøkdel av bitcoin. Du kan imidlertid kjøpe mer enn 1000 Shiba Inu-tokens for omtrent $100. $100 vil gi deg 2,6 millioner tokens. Hvis mynten vokste til én dollar, vil du tjene kule 2,6 millioner dollar. Denne veksten er mulig med tanke på faktorene rundt denne mynten og vekstprogresjonen den har vist de siste månedene.

4. Shiba Inu ser økende etterspørsel

Shiba Inu begynte som en meme-mynt. De fleste anser det som en spøk. Denne oppfatningen har imidlertid ført til at flere har sluttet seg til Shiba Inu-fellesskapet for å ta del i vitsen og som et resultat av FOMO eller Fear of Missing Out. Etter hvert som flere blir med i fellesskapet, kjøper de flere mynter og øker etterspørselen. Tatt i betraktning at det totale tilbudet av denne mynten er begrenset, har den økende etterspørselen ført til at verdien av denne mynten svinger avhengig av hvordan investorer kjøper og selger. Den har sett mer vekst enn fall og viser samme vekstprogresjon. Å investere i denne mynten nå er ikke en garanti for at du vil tjene penger, men det er stor sannsynlighet for at du gjør det i 2022. Du kan ha et par tusen tokens i porteføljen din da tokenprisen fortsatt er veldig lav.

5. Shiba Inu Whales eierskap

Svært få investorer eier en betydelig del av Shiba Inu. Disse store eierne er kjent som hvaler. Forskning på kryptovaluta-verdenen indikerer at omtrent 70 % av shib-tokens er i hendene på færre enn ti investorer. Disse investorene tror på denne mynten og ser frem til å øke prisen. Et flertall av dem har lagt til flere mynter i porteføljene sine, en handling som har ansporet shib-tokens etterspørsel og presset prisen opp. To hvaler har lagt til mer enn åtte milliarder tokens i sine porteføljer de siste ukene. Disse kjøpene og støtten vil føre til at prisen på dette tokenet kan stige i 2022, noe som gjør det til en god investering.