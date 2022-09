59 % av satset ETH kontrollert av fire leverandører

Den gode nyheten for Ethereum-investorer er at sammenslåingen kom og gikk problemfritt, uten problemer. Ethereum er nå en Proof-of-Stake blokkjede, noe som betyr opptil 99,95 % lavere energiforbruk.

Men det er ikke bare moro og lek. Problemet med sentralisering er et som er mye diskutert, og når du ser nærmere på kjeden og ser på statistikken, fremhever det hvor stort problem det er.

For å forklare problemet i grunnleggende termer, for å bli en validator på Ethereum-nettverket, nå som gruvedrift har blitt foreldet etter at sammenslåingen flyttet blokkjeden til Proof-of-Stake, må en investor ha minst 32 ETH.

Dette er åpenbart en stor endring – verdt $42 000 i skrivende stund – og derfor ikke mulig for flertallet av investorene. Faktisk viser on-chain data nedenfor at det bare er 122 000 lommebøker som har mer enn 32 ETH. Det er av 86 millioner lommebøker som ikke er i null.

Så gå inn i innsatspuljer.

Ved å låse opp midlene sine hos en tredjepart, kan investorer bli med i pools med så lite ETH de vil, og tredjeparten samler midlene for å fungere som en validator. Tenk på det som å kjøpe egenkapital i et selskap – du eier ikke hele selskapet, men du får en prosentandel av overskuddet.

Det eneste problemet er at disse tredjepartene kontrollerer enorme mengder av nettverket.

Faktisk, innsnevring av de fire største innsatspuljene viser problemet. Av totalt 13,7 millioner ETH som nå er satset, er 4,2 millioner via Lido, 1,9 millioner via Coinbase, 1,1 millioner via Kraken og 0,9 millioner via Binance. Det er 59 % av den totale verdien som er satset gjennom disse fire leverandørene alene.

Dataene forklarer ganske enkelt hvorfor noen er bekymret for at sammenslåingen til bevis-of-innsats har ført til større sentralisering av Ethereum-nettverket. For i sannhet er det slik – og det er vanskelig å argumentere mot med tallene ovenfor.

Det er nøkternt å tenke på hva som kan skje hvis en av de ovennevnte leverandørene plutselig slutter å utføre sine innsatsoppgaver, uansett årsak. Kanskje en slags skandale i selskapet, eller en regulatorisk årsak (husk Tornado Cash) eller en annen uforutsigbar hendelse.

Med så mye satset ETH gjennom disse leverandørene, er det en enorm mengde verdi – og en sentral, sentral risikokilde for hele Ethereum-blokkjeden.